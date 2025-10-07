Lietuvoje viešinti smuikininkė Anne Luisa Kramb: „Scenoje svarbiausia – kuklumas“

„Nesijaučiu gerai, kai žmonės ant scenos demonstruoja save, nes tikiu, kad atlikėjas yra tarsi mediumas tarp kompozitoriaus parašytos muzikos ir klausytojų“, – sako A. L. Kramb. Prieš koncertą smuikininkė sutiko duoti interviu Lietuvos skaitytojams.
— Anne, spalio 10 d. koncertuosite Vilniuje. Ar tai bus pirmas kartas, kai viešėsite Lietuvoje?
— Taip, Lietuvoje lankysiuosi pirmą kartą, ir labai džiaugiuosi, galėsianti pažinti Vilnių.
Tiesa, man teko daug koncertuoti su kameriniu orkestru „Kremerata Baltica“, todėl turėjau progą susipažinti su daugybe nuostabių žmonių iš Lietuvos.
Tiesa, man teko daug koncertuoti su kameriniu orkestru „Kremerata Baltica“, todėl turėjau progą susipažinti su daugybe nuostabių žmonių iš Lietuvos.
— Prieš dvejus metus gastrolių Vokietijoje metu koncertavote su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir maestro Gintaru Rinkevičiumi. Kokį įspūdį Jums paliko šis bendradarbiavimas?
— Man buvo didelė garbė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atlikti nuostabųjį Jeano Sibelijaus Koncertą smuikui, iki šiol mielai prisimenu tą laiką. Iš tiesų mėgavausi mūsų koncertais – orkestras man buvo puiki atrama, griežiant sudėtingą J. Sibelijaus Koncerto solo partiją.
— Šįkart LVSO koncertų salėje atliksite Felixo Mendelssohno Koncertą smuikui. Papasakokite plačiau apie šį kūrinį, kuo šis kūrinys Jums įdomus?
— F. Mendelssohno Koncertas smuikui neabejotinai yra daugiausiai mano atliekamas koncertas. Pirmą kartą su orkestru jį griežiau būdamas vos vienuolikos. Mano požiūriu, jis reikalauja ne tik nepriekaištingų techninių įgūdžių, bet ir gilios muzikalumo pajautos. Paskutinė Koncerto dalis – vienas džiaugsmingiausių muzikos kūrinių, kokius tik žinau. Kiekvieną sykį laukiu galimybės jį atlikti.
— Kaip apibūdintumėte savo santykį su scena? Kas Jums svarbiausia, ruošiantis koncertui?
— Mano tikslas – suteikti kūriniui asmeninį atspalvį, tačiau netrukdyti pačiai muzikai. Atlikėjai kartais linkę labiau demonstruoti save, o ne kompozitoriaus valią, bet aš save matau kaip indą, leidžiantį muzikai laisvai tekėti per mane ir mano instrumentą. Kiekvieną kartą grodama kūrinį, kurį prieš tai esu atlikusi daugybę kartų, stengiuosi kaskart atrasti naujų spalvų ir išraiškų, ir tai man teikia didelį malonumą. O kadangi F. Mendelssohno Koncertas smuikui yra tikras genijaus darbas, kompozitorius suteikia galimybę vis iš naujo atrasti begalę muzikoje slypinčių brangakmenių.
— Scena reikalauja didelio atsidavimo. Kaip geriausiai atsipalaiduojate po koncertų?
— Į įprastą ritmą man padeda sugrįžti atpalaiduojanti ir linksma atmosfera su kolegomis ar draugais.
— O kas Jus įkvepia kasdienybėje? Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
— Labai mėgstu keliauti ir pažinti naujas vietas – kartu su vietiniu maistu bei gėrimais. Taip pat itin mėgaujuosi koncertais mano gimtajame Berlyne. Be to, kad pati groju dažniausiai po vieną koncertą per savaitę, stengiuosi dar bent kartą per savaitę apsilankyti ir kokiame nors kitame koncerte.
— Esate jaunosios kartos menininkė. Kaip, Jūsų nuomone, klasikinė muzika galėtų pritraukti jaunąją auditoriją?
— Vokietijos simfoniniame orkestre (Deutsches Symphonieorchester Berlin), kuriame groju, pavyko pasiekti gerokai jaunesnę klausytojų auditoriją, į koncertų programas įtraukiant daugiau moterų bei etninių mažumų kompozitorių kūrinių. Puikios muzikos yra sukūrę įvairūs žmonės – tiek jau pripažinti, tiek dar neatrasti, – o mūsų, kaip menininkų, užduotis yra padaryti juos matomus. Atrodo, jog toks požiūris ypač palaikomas jaunesnės publikos – didžiuojuosi, galėdama būti šio kelio dalimi.
— Kokie svarbiausi koncertai, kurie Jūsų laukia šį sezoną?
— Koncertas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru neabejotinai yra nuostabi sezono pradžia! Dar labai laukiu kamerinės muzikos projektų bei didžiojo orkestro repertuaro su savo simfoniniu orkestru Berlyno filharmonijoje, kuriame atliksime Gustavo Mahlerio ir Antono Brucknerio simfonijas, F. Mendelssohno oratoriją „Elijas“ ir daugybę kitų kūrinių.
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas „Anne Luisa Kramb griežia F. Mendelssohną“ įvyks 2025 m. spalio 10 d. 19 val. LVSO koncertų salėje. Dirigentas Luisas Toro Araya. Bilietus platina LVSO koncertų salės kasa ir Bilietai.lt. Orkestro generalinis rėmėjas – „Embank“, mecenatas – advokatų kontora „Cobalt“.