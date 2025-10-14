Festivalio „Vilnius Jazz“ muzikos programą pradės Lietuvos ir Prancūzijos talentai

„Vilnius Jazz“ savo ruožtu nutarė supažindinti publiką su prancūzų improvizacinės muzikos aktualijomis. Šią misiją pradės vienas įdomiausių prancūzų violončelininkų Valentinas Ceccaldi ir jo grupė „Bonbon Flamme“.
Įvaldyti violončelę Valentinui padėjo tarp daugelio mokytojų ir „Vilnius Jazz“ koncertavę šio instrumento meistrai Jo?lle Léandre bei Vincent‘as Courtois. Vaikinas yra kelių džiazo konkursų prizininkas, groja daugybėje kolektyvų – nuo duetų iki didelių ansamblių. Į savo grupę „Bonbon Flamme“ jis pakvietė groti nepaprastai kūrybingas asmenybes iš Prancūzijos, Belgijos ir Portugalijos.
Šio kvarteto muzika stebina improvizuotojų vaizduote, yra įtraukianti ir kupina netikėtumų. 2023 m. kompanijos „Clean Feed“ išleistą „Bonbon Flamme“ albumą tokiu pat pavadinimu kritikai sutiko kaip savotišką grupės autoportretą, atskleidžiantį išskirtinį šių muzikantų individualumą.
Šiemet pasirodė naujas ansamblio albumas „Calaveras Y Boom Boom Chupitos” (BMC Records), įkvėptas citrinų skonio ir meksikietiškos Mirusiųjų dienos mistiškos atmosferos. Albumas kviečia į kontrastingų išgyvenimų kupiną pagonišką puotą, kurios kerus pajus ir „Vilnius Jazz“ klausytojai.
Antroje vakaro dalyje skambės projektas, prieš metus pristatytas Strasbūro džiazo festivalyje „Jazzdor“ kaip Lietuvos kultu?ros sezono Prancu?zijoje programos dalis. Specialiai šia proga „Vilnius Jazz“ suvienijo kūrybai jaunąją Lietuvos šiuolaikinio džiazo kartą – Liudo Mockūno ir Arno Mikalkėno vadovaujamą „Improdimensijos orkestrą“ ir prancūzų džiazo meistrus su vienu iškiliausių improvizuotojų Marcu Ducret priešakyje.
Pirmą kartą „Improdimensijos orkestras“ su prancūzų gitaros virtuozu M. Ducret susitiko „Vilnius Jazz“ scenoje 2022-aisiais, o ankstesniuose festivaliuose kolektyvas grojo savo lyderių L. Mockūno ir A. Mikalkėno autorinės muzikos programas. Vėliau savo estetinį požiūrį į improvizaciją „Vilnius Jazz“ scenoje pristatė šio orkestro muzikantų ansambliai.
Strasbūro pasirodymui seni scenos partneriai L. Mockūnas ir M. Ducret parengė su „Improdimensijos orkestru“, papildytu jų patyrusiais bendražygiais – prancūzų kontrabosininku Bruno Chevillon‘u, būgnininku Peter‘iu Bruunu bei šveicarų trombonininku Samueiliu Blaseriu, savo autorinių kompozicijų programą.
„Neabejojau šio projekto sėkme žinodamas, kokie puikūs savo instrumentų virtuozai ir improvizuotojai yra visi orkestro muzikantai, juolab kad „Jazzdor“ festivalis savo stilistika yra giminingas „Vilnius Jazz“, kuriame „Improdimensijos orkestras“ efektingai debiutavo ir pristatė jau kelias programas. Pripažinimas, palankios recenzijos jį lydėjo ir Strasbūre“, – pasakojo projekto sumanytojas, „Vilnius Jazz“ prodiuseris Antanas Gustys.
Jo vadovaujamas festivalis yra „Improdimensijos orkestro“ krikštatėvis ir pirmasis pristatęs jauną kolektyvą svetur. Šis debiutavo „Vilnius Jazz“ 2020-aisiais, sužavėdamas publiką azartu, išradingumu, neįprastais ausiai skambesiais, ir jau netrukus „Vilnius Jazz“ komandos pastangomis virtualiai pasirodė Londono džiazo festivalio publikai. Dabar Vilniaus klausytojai įvertins Prancūzijoje palankiai sutiktą „Improdimensijos orkestro“ programą.
38-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15–19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Bilietus platina Bilietai.lt Platesnė informacija apie festivalį – vilniusjazz.lt
