Nacionalinėje filharmonijoje šeštadienį prasideda pagrindinė aktualios muzikos festivalio „Gaida 2025“ programa

Festivalio programoje bus ir čiurlioniškų inspiracijų dabarties muzikoje, ir žymiausio Estijos kompozitoriaus pagerbimas, ir nemažai lietuvių kūrėjų premjerų, ir plačiau pristatoma trijų iškilių dabarties Europos kūrėjų muzika: į festivalį atvyks bene žymiausias šiandienos švedų kompozitorius Anders Hillborg, įžymus prancūzų kūrėjas Pascal Dusapin ir spalvinga orkestrine muzika išgarsėjusi kompozitorė Helen Grime (Jungtinė Karalystė).
Spalio 18 d. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte pasirodys ryškiai sužibusi naujoji smuiko žvaigždė Inmo Yang ir britų trimito virtuozė Matilda Lloyd. Čia bus plačiau pristatyta vienos žymiausių šiandienos škotų kompozitorių Helen Grime muzika, o lietuvių kompozitoriaus V. Germanavičiaus pasaulinėje premjeroje išgirsime ir čiurlioniškų inspiracijų.
Spalio 22 d. Lietuvos kamerinio orkestro koncerte pasirodys itin publikos laukiamas Andrius Žlabys, pagrosiantis savo kūrinį „Echoes of Light“, kurį inspiravo du fragmentai iš W. A. Mozarto „Requiem“, bei šiemet mirusios įžymios kompozitorės Sofijos Gubaidulinos Koncertą fortepijonui ir orkestrui „Introitus“, simbolizuojantį katalikiškų mišių pradinę dalį. Šiame kocerte nuskambės ir Kristupo Bubnelio bei Silvijos Miliūnaitės pasaulinės premjeros, o taip pat Pascalio Dusapino kūrinio premjera Lietuvoje.
Spalio 24 d. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Vokietijos smuiko žvaigždė Carolin Widmann išsamiau pristatys bene žymiausio dabarties švedų kompozitoriaus Anderso Hillborgo muziką. Jo kūrinį „Exquisite Corpse“ inspiravo XX a. dadaistų meniniai principai, o Antrajame koncerte smuikui ir orkestrui skamba atgarsiai iš baroko genijaus Johanno Sebastiano Bacho Sarabandos d-moll. Šiame koncerte taip pat nuskambės ir Pascalio Dusapino bei Anatolijaus Šenderovo (solistas Glebas Pyšniakas) kūriniai.
Spalio 25 d. rengiamas nepaprastas vakaras – pasaulinio garso violončelininkas Nicolas Altstaedt koncertuos su choru. Koncerte nuskambės šiemet jubiliejų pažyminčio Algirdo Martinaičio, latvio Jekabso Jančevskio, estės Galinos Grigorjevos ir du Anderso Hillborgo kūriniai bei Pascalio Dusapino opusas, autoriaus apibūdintas kaip „trys (netikros) liaudies dainos“. Koncerte dalyvaus itin aukštą lygį pastaraisiais metais pasiekęs ir vienu geriausių chorų Lietuvoje tapęs Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, dirigentas Povilas Vanžodis.
Spalio 28 d. lietuvių fortepijono talentas Lukas Geniušas parengė koncertą, kuriame „Recycling & Crossover“ idėja atsiskleis keliomis kryptimis: žymaus JAV kompozitoriaus Frederiko Rzewskio opusas perkuria tekstilės fabriko darbininkų dainą iš 1930-ųjų, Colino McPhee kūrinys perkelia Balio muzikos skambesį į dviejų fortepijonų klaviatūras, o Gabrielio Prokofievo „Techno Suite“ elektroninius šokių muzikos ritmus jungia su senųjų šokių siuitų tradicija. Prie Luko Geniušo pirmoje koncerto dalyje prisijungs jo žmona, puiki pianistė Anna Geniushene, su kuria jis taip pat atliks ir garsųjį Johno Adamso kūrinį „Hallelujah Junction“. O antroje dalyje pasirodys ir pats Gabrielis Prokofievas – su legendinio kompozitoriaus anūku Lukas Geniušas pagros ir kitus jo kūrinius, kuriuose fortepijonas virtuoziškai sąveikauja su gyva elektronika.
Spalio 29 d. su Lietuvos kameriniu orkestru koncertuos žymusis lietuvių tenoras Edgaras Montvidas. Koncerto programą irgi ženklina „recycling“ principas. Žymaus vokiečių kompozitoriaus ir dirigento Christiano Josto „GhostSong“ perkelia Jimo Morrisono eilėraščio poetinius vaizdinius į muziką, o jo „Dichterliebe“ naujai perprasmina to paties pavadinimo Roberto Schumanno vokalinį ciklą, palikdamas originalius harmoninius ir melodinius vingius bei originalias Heinricho Heine‘s eiles. Taip pat koncerte naujai suskambės legendinės grupės „The Beatles“ dainos, kurias aranžavo vienas iškiliausių XX a. modernizmo kūrėjų Luciano Berio.
Šio mėnesio „Gaidos“ renginių programą užbaigs spalio 30 d. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas, kuriame pasirodys pasaulinio garso pianistas Fazil Say, atliksiantis savo naujausią Koncertą fortepijonui ir orkestrui „Mother Earth” (2024), siunčiantį dramatišką įspėjimą siekiant išvengti klimato krizės. Koncerte taip pat nuskambės Martinšo Vilumso Koncerto saksofonui ir orkestrui pasaulinė premjera bei dar vieno Anderso Hillborgo meistriško kūrinio premjera Lietuvoje, diriguos Modestas Pitrėnas.
Visa festivalio „Gaida 2025“ programa – www.gaidafest.lt, bilietus į aukščiau minėtus koncertus platina „Kakava.lt“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
