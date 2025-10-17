„Vilnius Jazz“ įvertino Vytauto Labučio nuopelnus Lietuvos džiazui

Su šio muziko vardu susijusios biografijos daugelio ryškių Lietuvos džiazo grupių, tarp jų – Petro Vyšniausko kvarteto, kvinteto „Džiazo nublokšti“, Leonido Šinkarenkos „Jazz 4“ ir „Jazz 5“, Dainiaus Pulausko grupės, Vilniaus džiazo kvarteto, „Lithuanian Jazz Trio“.
Daug Europos šalių jis apkeliavo su savo kvartetu, gyvavusiu daugiau kaip 20 metų ir grojusiu muziką nuo fanko ir laisvojo džiazo. Šio kvarteto su vokaliste N. Malūnavičiūte išleistas albumas „Sounding City“ buvo pristatytas Barselonoje, Madride, Stokholme, Budapešte, Gdanske ir garsiajame džiazo festivalyje „Jazz Jamboree“ Varšuvoje.
Nuo 1990-ųjų gyvuoja V. Labučio ir Nedos tandemas. Prie jų prisijungus kūrybingam pianistui Richardui Baniui, Lietuvos džiazo padangėje sužibo naujas įdomus trio.
Laureatui paklūsta kamerinės ir monumentalios džiazo formos. Jis rašo muziką didelės sudėties ansambliams ir muzikuoja duetuose meistriškai žongliruodamas įvairiausiais muzikos stiliais ir išraiškos priemonėmis. Vytautas dalyvavo Vladimiro Tarasovo „The Lithuanian Art Orchestra“, „Lithuanian Young Composers Orchestra“, tarptautiniuose „JazzBaltica Ensemble“, „Octet Ost“, „East-West Vapirov Project“, „New European Saxophone Quartet“ projektuose. Kad ir su kuo grotų, jis įlieja į muziką savitų spalvų. Su įvairiais kolektyvais saksofonininkas apkeliavo daugybę Europos šalių, grojo Azijoje, JAV, Australijoje, įrašė daugiau kaip pusšimtį kompaktinių diskų.
Džiazo grandas pasirodo ir eksperimentinės, šiuolaikinės akademinės bei etnomuzikos projektuose, menininkų performansuose, rašo muziką kinui ir teatrui, ugdo jaunąją džiazo kartą mokytojaudamas Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Jo parengti vaikai skina laurus nacionaliniuose ir tarptautiniuose džiazo konkursuose. Dar 1996 metais V. Labučio nuopelnai Lietuvos džiazui įvertinti Birštono festivalio Didžiuoju prizu.
