Gruodį – operos grandų N.Kazlaus ir H.Sandovalo šventiniai koncertai Klaipėdoje ir Vilniuje

2025 m. spalio 17 d. 14:02
Lrytas.lt
Nomedos Kazlaus ir jos partnerių šventiniai koncertai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje jau tapę tradicija ir yra vieni laukiamiausių. Šį gruodį toks koncertas pirmą kartą vyks ir Klaipėdoje – gruodžio 8-ąją, pirmadienį, 18 val. 30 min. Klaipėdos koncertų salėje. Gruodžio 13-ąją, šeštadienį, 19 val. N.Kazlaus su kolegomis pasirodys Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Naujame projekte skambės šventinė programa, kurioje įvairomis spalvomis blizgės operos žvaigždės – pasaulinio garso salėse ir teatruose dainuojantys tenoras iš Meksikos Hectoras Sandovalas, sopranas N.Kazlaus ir pianistas Vincenzo De Martino (Italija).
Šeima – lyg darni futbolo komanda ir vienas užsispyręs jos narys, nusprendęs tapti operos dainininku, bei ... voras, iškilmingą spektaklio akimirką drąsiai ropojantis per solisto rankas. Žinoma, tai – Meksika ir jos skambusis tenoras H.Sandovalas.
Tolimasis Lotynų Amerikos žemynas, kurio koloritą gali pajusti tik klausydamasis magiškų istorijų, kaip mažas berniukas pavergia pilnas klausytojų sales, ir apie dėkingas tėvo ašaras, įkvepiančias siekti svajonės.
O istorija apie patekimą į garsiojo tenoro Francisco Araiza dainavimo kursus verta jei ne pakartojimo, tai bent susižavėjimo – reikia juk  tokio beprotiško noro ir drąsos, kad pats save įtrauktum į išrinktųjų sąrašus!
Puikus balsas ir darbštumas H.Sandovalui nutiesė kelius į sėkmę. Austrijoje Vienos valstybinė opera, Londone „Covent Garden“ ir kitos didžiosios pasaulio salės, 47 pagrindinės partijos įvairiose operose, tarp jų „Toskoje'', „Rigolete'', „Bohemoje’’, „Andrė Šenjė“, „Turandot“, įgyta didžiulė profesinė ir kūrybinė patirtis.
O po koncertinių gastrolių jis nori pabėgti į savo rančą Meksikoje, kur užburiančio žemyno ne mažiau magiški gyvūnai žirgai ir gaidžiai  bei šeimiška aplinka padeda atsigauti.
„Man patinka gyvūnai, galiu pasakyti, kad jie – vienintelė mane veikianti terapija'', – sakė Hectoras gražiame ir linksmame dviejų operos solistų, scenos partnerių ir draugų pokalbyje N.Kazlaus autorinėje laidoje „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus", kurį galima rasti LRT mediatekoje.
Bilietai į šventinius koncertus: www.kakava.lt
