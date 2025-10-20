„Vilnius Jazz“ jaunųjų talentų konkurse triumfavo „Briedinė erkė“

Konkurso finalo nugalėtoją paprastai kartu su žiuri renka publika. Šį karą klausytojų balsai pasiskirstė visiems finalininkams po lygiai, tad laimėtoją nulėmė komisijos nuomonė. Joje dirbo „Vilnius Jazz“ prodiuseris Antanas Gustys (pirmininkas), muzikologai Jūratė Kučinskaitė ir Linas Paulauskis bei Lietuvos džiazo federacijos prezidentas, džiazo klavišininkas Dmitrijus Golovanovas.
20-ojo VJYP konkurso finalininkų būrys buvo itin spalvingas ir geografiškai, ir pristatomos muzikos skambesiu. „Briedinės erkės“ nariai, groję preparuotais fortepijonu ir gitara, nukėlė publiką į netikėtų garsų laboratoriją. Duetui atiteko ir specialusis prizas „Už originalaus skambesio paieškas“, o P. Bagotyriūtė pripažinta geriausia šių metų konkurso instrumentininke.
Ši pianistė baigė klasikinio fortepijono bakalauro bei šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA), aktyviai dalyvauja šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos gyvenime. 2024 m. ji tapo kultūros komplekse SODAS2123 surengto Eksperimentinės elektroninės muzikos ir garso meno konkurso laureate.
Išradingumu, artistiniu polėkiu VJYP konkurso finale išsiskyrė tik kelis mėnesius gyvuojantis Vilniaus kolegijos ir LMTA studentų ansamblis „Oficialūs Kaimo Kliedesiai“, sukūręs scenoje šmaikštų spektaklį su kalbamaisiais monologais „Vabalninkuose žalesnė tvora“. Ši netradicinės sudėties grupė įverinta prizu „Už originalią kompoziciją“.
Prizą už geriausią džiazo standarto interpretaciją laimėjo pusmetį gyvuojantis Vilniaus ir Klaipėdos muzikantų kvartetas „KlaipėdVilnis“, kurio vizitinė kortelė – saksofonininko Davito Avetisyano improvizacijos. Konkurso diplomas įteiktas ir virtuoziškam Lietuvos, Lenkijos bei Danijos muzikantų kolektyvui „Freesesyjka Live“. Į finalą nepatekęs kvintetas „Blue Amber“ paskatintas spec. prizu „Už ansambliškumą“.
VJYP konkurso dviejų dešimtmečių istorija paženklinta daugelio šalies džiazo talentų karjeros startais. Čia debiutavusios grupės vėliau papildo perspektyviausių improvizuotojų gretas. Simboliška, kad jubiliejinis konkursas šiemet atvedė į sceną itin kūrybingo jaunimo, kuris leidžia tikėti: vieno seniausių Baltijos šalyse šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalio „Vilnius Jazz“ eksperimentinė dvasia bus išsaugota.