Mitai ir legendos LNSO koncerte su Mario Hossenu ir Victorienu Vanoostenu

„LNSO muzikantai atviri, draugiški, dirbti su jais – malonumas. Jie ne tik puikūs, bet ir siekiantys geriausio rezultato, labai tą vertinu. Man atrodo, kolektyvas manimi pasitiki, einam į priekį žiūrėdami viena kryptim, – 2024 m. pradėdamas dirbti su orkestru sakė V. Vanoostenas. – Man smagu, kai pavyksta įtikinti kitus ką nors gražaus nuveikti kartu, parodyti kelią, kuriuo visi to siektume. Norėčiau išlaikyti orkestrantų pasitikėjimą. Atliksime sudėtingų stambių Mahlerio, Brucknerio, Strausso kūrinių“, – žadėjo orkestro itin laukiamas dirigentas. Ir lūkesčiai pildosi su kaupu, kiekvienas maestro ir LNSO rengiamas naujas koncertas tapo itin laukiama simfoninės muzikos švente.
Rengiama dar viena muzikinė programa žada intriguojantį pasakojimą. Įvairūs mitai ir legendos visuomet žavėjo ir įkvėpė kompozitorius, tad kai kurie jų panoro įspūdingas iš kartos į kartą perduodamas istorijas papasakoti muzikiniais garsais. Koncerte „Mitai ir legendos“ skambės C. Debussy simfoninis preliudas „Fauno popietė“ („Prélude a l’apres-midi d’un faune“) ir choreografinė poema „Jeux“ („Žaidimai“) bei R. Strausso Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, op. 8, ir simfoninė poema „Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos“ („Till Eulenspiegels lustige Streiche“), op. 28.
Viena žymiausių C. Debussy kompozicijų „Fauno popietė“ – tai lengvas ir nostalgiškas kompozitorius žvilgsnis į senovės Romos mitologiją, taikliai perteikiantis tingios vasaros popietės nuotaiką ir panardinantis į subtiliai jausmingą būseną.
Choreografinė poema „Žaidimai“ – paskutinis pabaigtas C. Debussy kūrinys orkestrui. Čia kompozitorius atsiskleidžia kaip impresionistinės muzikinės kalbos meistras: vienos dalies kūrinyje yra daugiau nei 60 tempo pokyčių, nuolat kintantys motyvai ir besikeičiančios orkestro spalvos sukuria vientisą nenutrūkstamą muzikinį audinį.
Bene svarbiausias šio koncerto programos akcentas – Richardo Strausso Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, jį atliks itin giliomis interpretacijomis publiką žavintis smuikininkas M. Hossenas. Šis austrų ir bulgarų muzikas laikomas vienu žymiausių Paganini muzikos interpretatorių. Būdamas septyniolikos, M. Hossenas su svarbiausiais Bulgarijos orkestrais atliko visus 24 Paganini kapričus ir smuiko koncertus, nuo to laiko jis pasirodė prestižinėse salėse daugiau nei 40 šalių. M. Hosseno programai Vilniuje rengiamas savitas R. Strausso kūrinys, kurį šis sukūrė dar būdamas paauglys, koncertų salėse skamba gana retai, tačiau atskleidžia brandų kompozitoriaus požiūrį į harmoniją ir polinkį į klasicizmo estetikos permąstymą.
Koncertą pabaigs viena žymiausių simfoninių poemų muzikos istorijoje – R. Strausso „Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos“. Kompozitorius realistiškai perteikia komiško viduramžių vokiečių ir flamandų folkloro personažo nuotykius: visuomenės normų nevaržomas valkata, dykaduonis įkūnijo laisvą dvasią, tačiau už savo išdaigas nubaudžiamas – jam įvykdoma egzekucija.
Koncertas „Mitai ir legendos. LNSO, Mario Hossen, Victorien Vanoosten“ vyks lapkričio 8 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Visą LNF 85-ojo sezono programą rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt. LNF 85-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.