Penktadienį Vilniuje koncertuos Vokietijos smuiko garsenybė, su žymiausiais pasaulio orkestrais pasirodanti Carolin Widmann

Vokiečių smuiko virtuozė Carolin Widmann nuolat pasirodo su pačiais garsiausiais pasaulio orkestrais – Berlyno filharmonijos, Londono filharmonijos, BBC simfoniniu, Leipcigo „Gewandhaus“, Prancūzijos nacionaliniu, Los Andželo filharmonijos, Seulo filharmonijos, Paryžiaus, Ciuricho Tonhalės, Sidnėjaus simfoniniu ir Filadelfijos orkestrais, diriguojant tokiems pripažintiems batutos meistrams kaip seras Simonas Rattle'as, Esa-Pekka Salonenas, Riccardo Chailly, Edwardas Gardneris, Vladimiras Jurowskis, Sakari Oramo, Danielis Hardingas, Fran?ois-Xavier Rothas, Santtu-Matias Rouvali, Sylvainas Cambrelingas, Jukka-Pekka Saraste. Smuikininkė taip pat koncertuoja žymiausiuose klasikinės muzikos festivaliuose – Zalcburgo, Liucernos, Edinburgo, Prahos, „Musikfest Berlin“, Paryžiaus „Festival d'Automne“ ir kt.
Carolin Widmann – nepaprastai universali atlikėja: jos virtuoziškose rankose nuolat spindi žymiausi koncertai smuikui ir orkestrui, kamerinė muzika, taip pat ji groja istoriniais instrumentais ir netgi diriguoja. Ypatingą vietą smuikininkės veikloje užima ir šių dienų muzika, ji yra bendradarbiavusi su žymiausiais dabarties kompozitoriais, kurie parašė ne vieną specialiai jai skirtą kūrinį. Nuo 2008 m. garsioji leidykla „ECM Records“ leidžia Carolin Widmann įrašus ir jau yra išleidusi ne vieną ikoniškų muzikos kūrinių albumą. 2009 m. pasirodžiusi jos plokštelė „Phantasy of Spring“ pelnė platų pripažinimą už įtraukiančią interpretaciją. 2013 m. „ECM“ išleido jos įrašą „Violin and Orchestra“, kuriame pasiekiami patys subtiliausi įspūdžiai.
Šiame koncerte pasirodys ir Lietuvos violončelės virtuozas Glebas Pyšniakas, kuris atliks magiško paveikumo muzika garsėjusio kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo paskutinį violončelės koncertą. Keturiolikos debiutavęs kaip solistas su Lietuvos kameriniu orkestru Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje, šiandien menininkas gali didžiuotis kaip solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas, pasirodęs daugelyje pasaulio prestižinių koncertų salių. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bakalauro, o Vienos konservatorijoje – magistro studijas su pagyrimu baigęs violončelininkas savo meistriškumą tobulino su tokiais pasaulinio garso meistrais kaip Yo-Yo Ma, Mstislavas Rostropovičius, Ivry Gitlis.
Prie dirigento pulto šiame koncerte stos Gediminas Gelgotas – dirigentas ir kompozitorius, kurio muzika skamba prestižiškiausiose pasaulio koncertų salėse: Berlyno „Konzerthaus“, Leipcigo „Gewandhaus“, Paryžiaus „Thé?tre des Champs-Élysées“ ir kt. Gelgotas glaudžiai bendradarbiauja su pasaulinio garso solistais, į kiekvieną partnerystę įnešdamas savo išskirtinę energiją ir įžvalgas. Kaip dirigentas, jis reguliariai pasirodo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (LNSO) – šiam kolektyvui jis dirigavo Ciuricho „Tonhalle“ ir Odesos filharmonijoje, taip pat pasirodė Provanso Didžiajame teatre su Lietuvos kameriniu orkestru.
Vokietijos smuiko garsenybės Carolin Widmann pasirodymas Vilniuje – spalio 24 d. Nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte, kuriame dalyvaus ir lietuvių violončelės virtuozas Glebas Pyšniakas, diriguos Gediminas Gelgotas. Bilietus platina „Kakava.lt“. Festivalį „Gaida 2025“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė. Šio koncerto rėmėjas – Geros valios fondas.
