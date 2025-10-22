Lrytas Premium prenumerata tik
„Kaunas Blues“ dar nesibaigia – priešakyje šventinis koncertas

2025 m. spalio 22 d. 13:02
Spalio 10–11 d. Kaune jau trečią kartą praūžė tarptautinis miesto bliuzo festivalis „Kaunas Blues“, suvienijęs žmones iš pačių įvairiausių gyvenimo kelių. Dvi dienas miestas alsavo bliuzu – nuo pasaulinio garso atlikėjų koncertų Kauno sporto halėje iki naktinių „jam“ sesijų ir nemokamos dieninės programos miesto erdvėse. Sporto halė buvo pilnutėlė, atmosfera – pakylėta ir kupina euforijos. „Kaunas Blues“ dar kartą įrodė, kad bliuzas – tai ne tik muzika, bet ir bendrystė, energija bei jausmas, jungiantis visus, nepaisant amžiaus ar patirties.
Tačiau „Kaunas Blues“ dar nesibaigia! Priešakyje – ypatingas šventinis koncertas, kuriame pasirodys Gaelle Buswel – žavinga Prancūzijos bliuzroko žvaigždė, kurios muzika ir asmenybė spinduliuoja saulę, energiją ir įkvepiančią roko laisvę bei įrodo, kad bliuzas seniai peržengė Amerikos ribas.
Keliaudama tarp bliuzo, roko ir folko, užburianti savo ritmingumu, melancholišku ir švelniu, bet galingu balsu, Gaelle užhipnotizuoja visus, kurie skiria laiko pasinerti į jos pasaulį. Jos pasirodymas – tarsi žemės drebėjimas, sukeliantis bangas nuo pirmojo garso. Tai suprato ir garsiausi pasaulyje scenos vardai – Gaelle dalijosi scena su „Deep Purple“, „ZZ Top“, Ringo Starr ir kitomis žvaigždėmis.
Jos muzikinė kelionė prasidėjo dar paauglystėje, klausantis „Led Zeppelin“ ir Janis Joplin plokštelių tėvų namuose ir grojant gitara. Šiandien ji – brandi, stipri kūrėja, koncertavusi visoje Europoje ir JAV. Būdama aiškiai inspiruota 70-ųjų roko skambesio, ji kuria savo savitą bliuzroko interpretaciją, kurioje ryškiai jaučiamas dabarties pulsas.
Šventinis Gaelle Buswel koncertas – tai dar viena „Kaunas Blues“ dovana klausytojams, pratęsianti festivalio dvasią ir metų pabaigą paversianti tikra muzikine švente.
Bilietai ir informacija: bilietai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
