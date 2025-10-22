„Kaunas Blues“ dar nesibaigia – priešakyje šventinis koncertas

Tačiau „Kaunas Blues“ dar nesibaigia! Priešakyje – ypatingas šventinis koncertas, kuriame pasirodys Gaelle Buswel – žavinga Prancūzijos bliuzroko žvaigždė, kurios muzika ir asmenybė spinduliuoja saulę, energiją ir įkvepiančią roko laisvę bei įrodo, kad bliuzas seniai peržengė Amerikos ribas.
Keliaudama tarp bliuzo, roko ir folko, užburianti savo ritmingumu, melancholišku ir švelniu, bet galingu balsu, Gaelle užhipnotizuoja visus, kurie skiria laiko pasinerti į jos pasaulį. Jos pasirodymas – tarsi žemės drebėjimas, sukeliantis bangas nuo pirmojo garso. Tai suprato ir garsiausi pasaulyje scenos vardai – Gaelle dalijosi scena su „Deep Purple“, „ZZ Top“, Ringo Starr ir kitomis žvaigždėmis.
Jos muzikinė kelionė prasidėjo dar paauglystėje, klausantis „Led Zeppelin“ ir Janis Joplin plokštelių tėvų namuose ir grojant gitara. Šiandien ji – brandi, stipri kūrėja, koncertavusi visoje Europoje ir JAV. Būdama aiškiai inspiruota 70-ųjų roko skambesio, ji kuria savo savitą bliuzroko interpretaciją, kurioje ryškiai jaučiamas dabarties pulsas.
Šventinis Gaelle Buswel koncertas – tai dar viena „Kaunas Blues“ dovana klausytojams, pratęsianti festivalio dvasią ir metų pabaigą paversianti tikra muzikine švente.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba