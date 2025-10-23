Savaitgalį Vilniuje koncertuos vienas laukiamiausių menininkų garsiausiose pasaulio scenose – violončelės virtuozas Nicolas Altstaedtas

Stulbinama Nicolaso Altstaedto karjera prasidėjo 2010 m., kai jis Liucernos festivalyje debiutavo su legendiniu Vienos filharmonijos orkestru, diriguojamu Gustavo Dudamelio. Altstaedtas nuolat pasirodo su tokiais orkestrais, kaip Londono filharmonijos, Miuncheno filharmonijos, Roterdamo filharmonijos, Budapešto festivalio, visi BBC orkestrai, Karališkasis Stokholmo filharmonijos, Bavarijos radijo simfoninis, Ciuricho „Tonhalle-Orchester“, Prancūzijos nacionalinis orkestras ir daugelis kitų. Altstaedtas griežė diriguojant aukščiausio kalibro dirigentams – Esa-Pekka Salonenui, Johnui Storgårdsui, Cristianui Macelaru, Edwardui Gardneriui, Lahavui Shani ir kt. „Hamburger Abendblatt“ apie violončelės virtuozą rašė: „Violončelininkas Nicolas Altstaedtas – tai menininkas, priklausantis atskirai – savo – kategorijai“.
„Savybė, paverčianti jo interpretacijas ypatingomis, yra gebėjimas komunikuoti tiesiogiai. Jo išgaunamam garsui būdingas toks grynumas ir šiluma, kad kiekviena nata skamba lyg meistriško istorijų pasakotojo žodžiai“, – apie violončelininką rašė dienraštis „The Australian“. Tad nenuostabu, kad Altstaedtas yra vienas iš laukiamiausių šių dienų menininkų garsiausiose pasaulio scenose. Jo repertuare – kūriniai nuo senosios iki šiuolaikinės muzikos, jis griežia tiek istoriniais, tiek moderniais instrumentais. Šį sezoną Altstaedtas debiutavo su Karališkuoju „Concertgebouw“ orkestru (dir. Matthias Pintscher), Brėmeno Vokietijos kamerinės filharmonijos orkestru (dir. Thomas Ades) ir Švedijos radijo simfoniniu orkestru (dir. Maxim Emelyanychev), taip pat sugrįžo į sceną muzikuoti drauge su Bavarijos radijo simfoniniu, Berlyno „Konzerthaus“, Berlyno radijo simfoniniu, Kelno Vakarų Vokietijos radijo simfoniniu, Prancūzijos radijo simfoniniu, Melburno simfoniniu orkestru, Honkongo Sinfonietta ir eile kitų pripažintų kolektyvų.
Altstaedtas yra ypač įvairiapusis muzikantas, savo plačius interesus įveiklinantis skirtingose srityse. Savo aistrą senajai muzikai violončelininkas realizuoja koncertuodamas su ansambliais „Il Giardino Armonico“ (vad. Giovanni Antonini), „B’Rock“ (vad. René Jacobs), „Orchestra of the Eighteenth Century“ ir kt. Menininkas taip pat imasi ir dirigento batutos – jis nuolat glaudžiai bendradarbiauja Škotijos ir Miuncheno kameriniais orkestrais bei Prancūzijos radijo filharmonijos orkestru, taip pat yra pasirodęs su Budapešto festivalio, Varšuvos filharmonijos, Kioto simfoniniu, Pietvakarių Vokietijos radijo ir kitais orkestrais. Dar viena Altstaedto veiklos sfera – vadovavimas festivaliams: 2012 m. jis pakeitė Gidoną Kremerį ir tapo Lokenhauzo kamerinės muzikos festivalio vadovu, kaip garsiojo Adamo Fischerio įpėdinis 2014–2021 m. buvo Haydno filharmonijos orkestro Ésterhazy rūmuose dirigentas, taip pat 2019 ir 2023 m. buvo Itingeno Sekminių festivalio meno vadovas.
Violončelės virtuozas koncertuoja Zalcburgo Mozarto ir Vasaros festivaliuose, Verbier festivalyje, „BBC Proms“ ir kt. Atlikėjas yra pelnęs apdovanojimų ir už garso įrašus: 2020 m. jo įrašai iš Lokenhauzo festivalio pelnė „BBC Music Magazine“ apdovanojimą bei „Gramophone Classical Music Award“. 2017 m. jis buvo apdovanotas „BBC Music Magazine Concerto Award“ už albumą, kuriame su ansambliu „Arcangelo“ atlieka J. S. Bacho Koncertus (leid. „Hyperion“).
Altstaedtas taip pat yra neįtikėtinai įtaigus dabar kuriamos muzikos atlikėjas. Jam savo koncertus violončelei ir kitus kūrinius yra dedikavę tokie žymūs dabarties kompozitoriai, kaip Thomas Adesas, Fazilas Say, Sofija Gubaidulina, Wolfgangas Rihmas, Erkki-Svenas Tüüras, pastaruoju metu Altstaedtui kūrinius parašė Sebastianas Fagerlundas, Martonas Illésas ir Helena Winkelman. 2024–2025 m. sezoną violončelininkas atliko Lizos Lim, Malikos Kišino, Raquel Garcia-Tomas kūrinių pasaulines premjeras. Vilniuje Altstaedtas atliks net keturias premjeras Lietuvoje – Jekabo Jančevskio, Pascalio Dusapino, Galinos Grigorjevos ir Anderso Hillborgo kūrinius. Kartu su violončelininku pasirodys itin aukštą lygį pastaraisiais metais pasiekęs ir vienu geriausių chorų Lietuvoje tapęs Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“.
Pasaulinės violončelės garsenybės Nicolas Altstaedto (Vokietija, Prancūzija) koncertas su choru – spalio 25 d. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“, koncertą rengia „Vilniaus festivaliai“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
