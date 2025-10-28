Pianistų rečitaliai IX Vilniaus fortepijono festivalyje – puota šio žanro gerbėjams

Pasak festivalio sumanytojos ir meno vadovės Mūzos Rubackytės, siekiant tradicijų tęstinumo šiemet publika kviečiama į paryžietiškus vakarus ir popietę klausytis rečitalius parengusių pripažintų meistrų – Denis Pascalio, Philippe’o Cassard’o ir prancūzų fortepijono legendos Jeano-Efflamo Bavouzet, taip pat į rečitalius, kuriuose gros prestižinių konkursų laureatai – 2024 m. Klivlando konkurso nugalėtojas Jamesas Zijian Wei, 2024 m. Klivlando ir 2025 m. Vano Cliburno konkursų nugalėtojas Evrenas Ozelis ir 2022 m. Vano Cliburno konkurso laureatė Anna Geniušienė.
„Čiurlioniui skirtas IX Vilniaus fortepijono festivalis „Diptichas Čiurlioniui“ jo meno vadovės, pianistės Mūzos Rubackytės rūpesčiu vėl taps neabejotinu fortepijono muzikos mylėtojų traukos centru ir praturtins sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose gros pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai“, – džiaugiasi LNF gen. direktorė Rūta Prusevičienė.
Iš devynių festivalio koncertų penki bus būtent rečitaliai, ir apie juos – kiek plačiau. Tęsiant tradiciją festivalio publiką supažindinti su žymių konkursų laureatais, lapkričio 18 d. Filharmonijoje skambės „Nugalėtojo rečitalis“, o scenoje pasirodys jaunosios kartos kinų pianistas Jamesas Zijian Wei. Jis yra 2024 m. Klivlando tarptautinio fortepijono konkurso pirmosios vietos laureatas, 76-ojo Ženevos tarptautinio muzikos konkurso trečiosios vietos laimėtojas ir Rose-Marie Huguenin specialiojo prizo laureatas.
Kaip Klivlando konkurso laureatas, šiais metais pianistas surengs pasirodymą „Carnegie Hall“ salėje Niujorke, o 2026 m. – Ciuricho „Tonhalle“. Koncertui Vilniuje J. Wei parengė itin įvairią ir spalvingą programą, greta Johanno Sebastiano Bacho, Ferenco Liszto, Roberto Schumanno, Maurice’o Ravelio opusų skambės XX a. kinų kompozitoriaus Lü Wenchengo ir, kas itin malonu, – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai.
Festivalio dvigubo rečitalio tradiciją šiemet lapkričio 25 d. pratęs koncertas „Nugalėtojų tandemas“, o jame pasirodys du pianistai, pelnę sidabro medalius JAV prestižiniuose konkursuose: 2024 m. Klivlando ir 2025 m. Vano Cliburno konkursų laureatas Evren Ozel ir 2022 m. Vano Cliburno konkurso laureatė Anna Geniušienė. Jie atliks įvairių epochų, žanrų ir stilių programą: Roberto Schumanno, Claude’o Debussy, Domenico Scarlatti, Ludwigo van Beethoveno, Bélos Bartóko ir, žinoma, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių, taip prisidėdami prie festivalio dedikacijos Čiurlioniui.
Savita festivalio rečitalių rubrika tapo „Paryžietiški vakarai Vilniuje“. Tai prancūzų muzikos programos, atliekamos Prancūzijos fortepijono meistrų. Antai lapkričio 20 d. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės Eriko Satie atminimui skirta programa, o ją atliks vienas originaliausių prancūzų pianistų Denis Pascalis. Sakoma, kad šiam pianistui vienam iš nedaugelio pavyko įminti ir atskleisti E. Satie paslaptį. D. Pascalis žymus tuo, kad jo muzikiniai pasirodymai itin autentiški, išlaikantys istorinį repertuaro suvokimą. Griežta ir nuosekli muzikos interpretavimo etika yra viena pagrindinių šio atlikėjo vertybių. Vilniaus fortepijono festivalio koncerte E. Satie kūrybą D. Pascalis apgaubs Claude’o Debussy ir Fryderyko Chopino kūriniais – abu kompozitoriai taip pat yra svarbūs paryžietiško fortepijoninio repertuaro simboliai, kontekstualizuojantys E. Satie kūrybą.
Dar vienas „Paryžietiškas vakaras Vilniuje“ yra numatytas lapkričio 23 d. Filharmonijos Mažojoje salėje. Veikiau tai intymi popietė, į kurią Claude’o Debussy muzika kamerinėje salėje mėgautis pakvies maestro Philippe’as Cassard’as. Ypatingo muzikos melomanų dėmesio susilaukė pianisto Ph. Cassard’o per vieną dieną sugroti keturi rečitaliai, kuriuose skambėjo visi C. Debussy kūriniai fortepijonui. Vėliau Ph. Cassardas šį milžinišką ciklą pakartojo Londone, Dubline, Lisabonoje, Vankuveryje ir kitur. Vilniaus fortepijono festivalio klausytojams pianistas padovanos dalelę šios gigantiškos C. Debussy kūrinių fortepijonui programos – įvairius gamtos reiškinius iliustruojančias kompozicijas. Beje, šis pianistas lapkričio 21 d. 10 val. ves prancūzų muzikos meistriškumo kursus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Paryžietiškus vakarus vainikuos rečitalis lapkričio 27 d. Filharmonijos Didžiojoje salėje, skirtas Maurice’o Ravelio 150-mečiui. Scenoje pasirodys mūsų publikai jau pažįstamas prancūzų pianistas Jeanas-Efflamas Bavouzet, prieš porą metų Filharmonijos scenoje koncertavęs su orkestru „Manchester Camerata“. Anot „Financial Times“, šis solistas „įtraukia klausytis muzikos taip, lyg ją atrastum iš naujo – eureka!“ Koncerte Vilniuje J.-E. Bavouzet pristatys pluoštą prancūzų impresionisto M. Ravelio kūrybos. Ravelio kūrybą pianistas gerai pažįsta, jo įrašyti M. Ravelio fortepijoniniai koncertai su BBC simfoniniu orkestru laimėjo ir „Gramophone“, ir BBC žurnalo apdovanojimus.
Visą IX Vilniaus fortepijono festivalio programą rasite interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.vff.lt. Festivalio mecenatas – „Allianz Lietuva“, rėmėjai – Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus klubas, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, Urbo bankas, Prancūzų institutas. Laukiame Jūsų koncertuose!