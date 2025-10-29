Naujasis„Labaiteatro“ spektaklis paaugliams „Kalbėk“ kvies atvirai diskutuoti nepatogiomis temomis

Pagal Lietuvos kultūros tarybos remiamo spektaklio sukūrimo ir sklaidos projekto gaires, „Kalbėk“ premjera pirmiausia aplankys Kulautuvos, Marijampolės, Joniškio ir Molėtų ugdymo įstaigų jaunimą.
Jauniems, bręstantiems žmonėms (nuo 14 metų) skirtame spektaklyje nagrinėjamos mūsų visuomenėje vis dar labai nepatogios smurto, o konkrečiu atveju – seksualinio smurto – kilmės priežastys. „Spektaklių ta tema yra ypatingai nedaug“, – sako „Labaiteatro“ režisierė Agnė Sunklodaitė. „2018 metais „Labaiteatre“ sukūrėme spektaklį „Įsilaužėlis“ apie jauno žmogaus gyvenimo prasmės paieškas smurto ir išdavysčių kupiname pasaulyje, o 2021 metais Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastačiau interaktyvų spektaklį paaugliams „Pasaulio bamba“.
Jame taip pat analizavome smurto atsiradimo problemas. Kurdami jau minėtus ir naująjį spektaklį „Kalbėk“, konsultavomės su jaunimo psichologe ir savižudybių prevencijos atstove, nes šios temos ypatingai jautrios ir reikalauja ne tik teatro profesionalų, bet ir minėtų specialistų dėmesio. Pjesės kūrimo ir spektaklio statymo metu buvo atliekamas meninis tyrimas Lietuvos mokyklose, susitinkant su tikslinės grupės moksleiviais ir diskutuojant apie seksualinio smurto apraiškas, kilmę, prevencijos priemones bei galimą teatro vaidmenį, sprendžiant šias problemas“, – savo patirtimis dalinosi režisierė.
Spektaklis „Kalbėk“ sukurtas remiantis dramos ir objektų teatro principais, žaidybinio teatro galimybėmis. Trys vaidmenis kuriantys aktoriai: Lukas Auksoraitis, Mila Ivanova ir Radvilė Budrytė puikiai „sužaidžia“ visą pjesės siužetą. Spektaklis „Kalbėk“ – vadinamojo „atviro“ teatro kūrinys, kai aktoriai žiūrovo akivaizdoje tampa vienu ar kitu personažu, arba istorijos pasakotoju.
Spektakliui scenografinius sprendimus, pasitelkdama koliažų techniką, sukūrė talentinga jaunoji menininkė, pastatymo scenografijos bei kostiumų dailininkė Severija Bružaitė. Spektaklyje „Kalbėk“ svarbu ne tik žodžiai – juos puikiai papildo bei jų įtaigą sustiprina išradingai sukomponuoti koliažų vaizdai. Nuotaikų atmosferą scenoje atspindi kompozitoriaus Deivido Gnedino sukurta elektroninė muzika.
Pasak „Labaiteatro“ kūrėjų, spektaklio „Kalbėk“ tikslas – ne tik plėsti jaunų žmonių šiuolaikinio teatro ir jo raiškos galimybių pažinimo lauką, ugdyti poreikį šiuolaikiniam teatrui, bet ir veikti pscichoterapiškai, prevenciškai, kalbant apie seksualinio smurto kilmę, patirtis ir įmanomą pagalbą. Spektaklis neapsiribija viena problematika. Jame keliami ir amžini, ypač jaunimui aktualūs klausimai: kas yra draugystė, išdavystė, ką gali padaryti žmogus, kad pritaptų, arba kažkam pasipriešintų, kas yra laisvė ir vidinis orumas ir pan. Seksualinė prievarta pjesės siužete tampa akstinu stebėti supantį pasaulį iš atstumtosios pozicijos, vertinti aplinką, draugus, artimuosius tuomet, kai jie nuo tavęs nusigręžia.
Jaunuoliai, pajautę panašumą, gali tapatintis su spektaklio herojais ir, suprasdami, kad jie yra ne vieni su savo skaudžiomis problemomis, patirti spektaklio psichoterapinį poveikį. Tikėtina, kad gali atrasti ir emocinės paskatos atviriau prabilti apie tai, kas mūsų visuomenėje vis dar laikoma gėdingais, labiau linkstamais nutylėti dalykais. Režisierė Agnė Sunklodaidė ir spektaklio kūrybinė trupė tiki, kad po „Kalbėk“ spektaklių jiems pavyks prakalbinti jaunuosius žiūrovus, kuriems artimos spektaklio herojų patirtys, ir su seksualiniu smurtu susijusių problemų viešinimas atvers galimybes visapusiškai bei savalaikei pagalbai tokį smurtą patyrusioms aukoms.
Spektaklio paaugliams „Kalbėk“ sukūrimą ir sklaidą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.