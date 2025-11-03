Vilniuje vienintelį koncertą surengs pasaulinio garso džiazo pianistas Craigas Tabornas

„Prisikviesti tokio kalibro atlikėją kaip C. Tabornas nebuvo lengva, tačiau „Improdimensijos“ vardas atvėrė duris. Džiaugiamės galėdami pristatyti vieną iš vos keturių šį rudenį ir žiemą suplanuotų šio muzikanto solo koncertų Europoje“, – sako „Improdimensijos“ vadovas Liudas Mockūnas.
Iš Minesotos kilęs C. Tabornas jau daugiau nei du dešimtmečius laikomas viena įtakingiausių figūrų džiazo, improvizacinės ir eksperimentinės muzikos scenoje. Jo kūryboje susipina intelektualus tikslumas ir spontaniška garso poezija. Pianistas garsėja gebėjimu tyrinėti fortepijono tembrinius atspalvius, subtiliai kurti įtampą tarp garso ir tylos bei kiekvieną pasirodymą paversti gyvu kūrybos procesu.
Muzikinį kelią C. Tabornas pradėjo Mičigano universiteto Literatūros, mokslo ir menų koledže, kur susiformavo jo plati estetinė vizija ir improvizacinė drąsa. Tarptautinį pripažinimą jis pelnė kaip Jameso Carterio grupės narys, su kuria koncertavo iki XX a. pabaigos. Tuo laikotarpiu pianistas brandino savo individualų balsą ir pradėjo kurti įvairius solinius bei kolektyvinius projektus. 2000-aisiais Niujorke įvykęs pirmasis jo solinis koncertas galutinai įtvirtino Taborną kaip vieną originaliausių savo kartos kūrėjų. Per savo karjerą jis grojo ir įrašinėjo su tokiais muzikos novatoriais kaip Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Lester Bowie, Dave Holland, taip pat bendradarbiavo su Tim Berne, Chrisu Potteriu, Johnu Zornu, Billu Frisellu ir daugeliu kitų.
Jo muzika išsiskiria gebėjimu jungti struktūrą ir improvizaciją, akustinį tyrinėjimą ir emocinį intensyvumą. C. Tabornas meistriškai kuria garsų architektūrą, kurioje džiazo tradicija persipina su šiuolaikinio meno pojūčiu ir intelektualiu įtaigumu. Kiekvienas jo pasirodymas – tai gyvas kūrybos procesas, kuriame fortepijonas tampa ne tik instrumentu, bet ir atvira erdve naujiems garsiniams atradimams. Šįkart C. Tabornas Lietuvos publikai pristatys išskirtinę solo programą „Shadow Plays“. Ji kilo iš visiškai improvizuoto solo fortepijono koncerto, įrašyto 2020 m. gyvai Vienos Konzerthaus salėje. Po metų šis įrašas tapo prestižinės leidyklos ECM katalogo puošmena.
Vis dėlto Tabornas niekuomet nekartoja to, kas jau buvo – kiekvienas jo pasirodymas unikalus ir nepakartojamas. Jo muzika nepaklūsta iš anksto nustatytoms formoms – ji gimsta čia ir dabar, tarsi kvėpuodama kartu su atlikėju ir klausytojais. C. Taborno garsai pulsuoja nuo švelnios tylos iki audringų fortissimo bangų, kuriose galima išgirsti džiazo, minimalizmo ir net indiškų raga motyvų aidus. „Improdimensijoje“ skambės tai, ko net pats C. Tabornas dar nežino. Nepraleiskite progos tapti niekada nepasikartosiančio koncerto dalimi.