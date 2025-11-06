Dėl britų virtuozo Lawrence'o Powerio ligos lapkričio 7 dienos „Gaidos“ koncertas bus perkeltas į vėlesnę datą

Didžiulį tarptautinį pripažinimą britų atlikėjas L.Poweris pelnė per pastarąjį dešimtmetį, kai tapo nuolatiniu kviestiniu solistu garsiausiuose pasaulio orkestruose – Čikagos simfoniniame, Bostono simfoniniame, karališkajame „Concertgebouw“, Bavarijos radijo, Stokholmo, Bergeno, Varšuvos filharmonijos orkestruose. Jis taip pat reguliariai koncertuoja su Londono filharmonijos, BBC simfoniniu, BBC Škotijos simfoniniu, Karališkuoju Liverpulio filharmonijos orkestrais, Europos kameriniu ir kitais orkestrais. L.Poweris bendradarbiavo su tokiais įžymiais dirigentais kaip EsaPekka Salonenas, Paavo Järvi, Vladimiras Jurowskis, Edwardas Gardneris, Nicholas Collonas, Osmo Vänskä, Lahavas Shani, Andrew Manze ir kt.
L.Poweris taip pat dažnai kviečiamas į Zalcburgo, Verbjė, Aspeno, Oslo ir kitus festivalius ir jau koncertavo su tokiomis muzikos garsenybėmis kaip Joshua Bellas, Maksimas Vengerovas, Stevenas Isserlisas, Nicolas Alstaedtas, Simonas Crawford-Phillipsas, Vilde Frang ir kt.
Atlikėjas garsėja ypač turtingu skambesiu, stulbinamu techniniu meistriškumu ir aistra dabartyje kuriamai muzikai. Lawrence’as prisidėjo prie alto instrumento iškėlimo ne tik aukščiausio lygio pasirodymais – rečitaliuose, kamerinės muzikos koncertuose ar grodamas koncertus su orkestru, bet ir dėl savo įkurtos „Viola Commissioning Circle“ (VCC) naujų kūrinių inicijavimo programos. Jos pagrindu žymiausi pasaulio kompozitoriai sukūrė nemažą vertingą repertuarą altui ir jį nuolat sėkmingai kasmet plečia.
„Mano manymu, altas turi labiausiai intriguojantį balsą tarp visų styginių instrumentų“, – yra sakęs atlikėjas.
„Kitų styginių instrumentų dydžiai yra aiškiai nustatyti, o štai altų matmenys tarpusavyje skiriasi – todėl visi altai skamba kiek skirtingai. Tai visada šiek tiek „netobulas“ instrumentas, turintis ypatingą charakterį. Galimybė girdėti tokį skambesį plačiame orkestro kontekste yra be galo jaudinanti. Manau, todėl tiek daug XX a. kompozitorių taip traukė rašyti kūrinius altui“, – apie savo instrumento išskirtinumą kalbėjo garsusis virtuozas.
Praėjusį sezoną Lawrence‘as buvo reziduojantis menininkas viename svarbiausių Europos kultūros objektų – Londono „Southbank Centre“. Čia jis surengė rečitalį su garsiu britų kompozitoriumi ir pianistu Thomasu Adèsu, o kartu su E.P.Saloneno diriguojamu Londono filharmonijos orkestru atliko Magnuso Lindbergo Koncerto altui premjerą Jungtinėje Karalystėje.
Praėjusį rudenį ypatingo pasisekimo sulaukė ir jo pasirodymas su Škotijos orkestru, kuriame Lawrence‘as atliko Anderso Hillborgo Koncertą altui – jis nuskambės ir koncerte Vilniuje.
„Nuostabus kūrinys, sukurtas išnaudojant L.Powerio virtuoziškumą ir charizmatišką muzikinę asmenybę“, – rašė „Edinburgh Music Review“.
Kitas muzikinis portalas „Bachtrack“ apie Koncertą altui ir jo atlikimą pabrėžė: „Kūrinys buvo užburiantis, <...> harmoniškai kompleksiškas, bet labai lengvai suprantamas. L.Powerio techninis užtikrintumas buvo įspūdingas, kaip ir jo neišsenkanti ištvermė.“
Informacija apie naują koncerto datą bus skelbiama www.gaidafest.lt, www.vilniusfestivals.lt, www.bilietai.lt.
