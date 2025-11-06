Dėl konflikto Klaipėdos dramos teatre premjera pakibo ant plauko

Atšaukta ketvirtadienį 11 val. Klaipėdos dramos teatre turėjusi įvykti šiam spektakliui skirta spaudos konferencija.
Šiuo metu vyksta pasitarimas dėl tolesnio svarbiausios šio Klaipėdos dramos teatro sezono premjeros likimo.
Williamo Shakespeare'o „Ričardo III“ premjera Klaipėdos dramos teatre buvo numatyta jau kitą savaitę, lapkričio 13–15 dienomis.
Bilietai į premjerinius spektaklius beveik išpirkti.
Šis spektaklis – tai pirmoji Artūro Areimos teatro (AAT) ir Klaipėdos dramos teatro kolaboracija.
Pasak „Ričardo III“ režisieriaus Artūro Areimos, spektaklis kalba apie makiavelišką, jokių skrupulų nepaisantį kelią į valdžią, tačiau kūrinio centre – ne pats tironas, o visuomenė, kuri leidžia jam iškilti.
Ričardo III vaidmenį kuria aktoriai Mantas Bendžius, Karolis Maiskis. Spektaklyje taip pat vaidina Regina Arbačiauskaitė, Laima Akstinaitė, Digna Kulionytė, Jonas Baranauskas, Monika Poderytė, Vaidas Jočys, Karolis Legenis, Karolis Norvilas, Toma Gailiutė, Valerijus Kazlauskas, Vidas Jakimauskas, Rimantas Pelakauskas.
Scenografas Oles Makukhin, kostiumų dailininkė Valdemara Jasulaitytė.
KonfliktasKlaipėdos dramos teatrasArtūras Areima
