Nacionalinis simfoninis orkestras ir maestro V. Vanoostenas pakvietė publiką į mitų ir legendų pasaulį

Koncerte „Mitai ir legendos“ skambėjo dviejų amžininkų – prancūzo Claude’o Debussy ir vokiečio Richardo Strausso – muzikinės mitų ir legendų interpretacijos.
Viena žymiausių C.Debussy kompozicijų „Fauno popietė“ – tai lengvas ir nostalgiškas kompozitorius žvilgsnis į senovės Romos mitologiją, taikliai perteikiantis tingios vasaros popietės nuotaiką ir panardinantis į subtiliai jausmingą būseną.
Bene svarbiausias šio koncerto programos akcentas – R.Strausso Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, jį atliko itin giliomis interpretacijomis publiką žavintis smuikininkas M.Hossenas. Savitas R.Strausso kūrinys, kurį jis sukūrė dar būdamas paauglys, koncertų salėse skamba gana retai, tačiau atskleidžia brandų kompozitoriaus požiūrį į harmoniją ir polinkį į klasicizmo estetikos permąstymą.
Bisui M.Hossenas pasirinko jautrią gimtosios Bulgarijos liaudies melodiją.
C.Debussy choreografinė poema „Žaidimai“ – paskutinis pabaigtas kompozitoriaus kūrinys orkestrui. Čia C.Debussy atsiskleidžia kaip impresionistinės muzikinės kalbos meistras: vienos dalies kūrinyje yra daugiau nei 60 tempo pokyčių, nuolat kintantys motyvai ir besimainančios orkestro spalvos sukuria vientisą nenutrūkstamą muzikinį audinį.
Koncertą pabaigė viena žymiausių simfoninių poemų muzikos istorijoje – R.Strausso „Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos“. Kompozitorius realistiškai perteikė komiško viduramžių vokiečių ir flamandų folkloro personažo nuotykius: visuomenės normų nevaržomas valkata, dykaduonis įkūnijo laisvą dvasią, tačiau už savo išdaigas jis nubaudžiamas – įvykdoma egzekucija.
