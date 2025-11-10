KultūraScena

Nacionalinis simfoninis orkestras ir maestro V. Vanoostenas pakvietė publiką į mitų ir legendų pasaulį

2025 m. lapkričio 10 d. 12:09
LNF inf.
Publikos karštai sutikto pagrindinio kviestinio dirigento Victoerieno Vanoosteno vedamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir austrų smuikininkas Mario Hossenas Nacionalinės filharmonijos publiką užbūrė mitais ir legendomis. Pastarieji visuomet žavėjo ir įkvėpė kompozitorius, tad kai kurie jų panoro įspūdingas iš kartos į kartą perduodamas istorijas papasakoti muzikiniais garsais.
Koncerte „Mitai ir legendos“ skambėjo dviejų amžininkų – prancūzo Claude’o Debussy ir vokiečio Richardo Strausso – muzikinės mitų ir legendų interpretacijos.
Viena žymiausių C.Debussy kompozicijų „Fauno popietė“ – tai lengvas ir nostalgiškas kompozitorius žvilgsnis į senovės Romos mitologiją, taikliai perteikiantis tingios vasaros popietės nuotaiką ir panardinantis į subtiliai jausmingą būseną.
Bene svarbiausias šio koncerto programos akcentas – R.Strausso Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, jį atliko itin giliomis interpretacijomis publiką žavintis smuikininkas M.Hossenas. Savitas R.Strausso kūrinys, kurį jis sukūrė dar būdamas paauglys, koncertų salėse skamba gana retai, tačiau atskleidžia brandų kompozitoriaus požiūrį į harmoniją ir polinkį į klasicizmo estetikos permąstymą.
Bisui M.Hossenas pasirinko jautrią gimtosios Bulgarijos liaudies melodiją.
C.Debussy choreografinė poema „Žaidimai“ – paskutinis pabaigtas kompozitoriaus kūrinys orkestrui. Čia C.Debussy atsiskleidžia kaip impresionistinės muzikinės kalbos meistras: vienos dalies kūrinyje yra daugiau nei 60 tempo pokyčių, nuolat kintantys motyvai ir besimainančios orkestro spalvos sukuria vientisą nenutrūkstamą muzikinį audinį.
Koncertą pabaigė viena žymiausių simfoninių poemų muzikos istorijoje – R.Strausso „Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos“. Kompozitorius realistiškai perteikė komiško viduramžių vokiečių ir flamandų folkloro personažo nuotykius: visuomenės normų nevaržomas valkata, dykaduonis įkūnijo laisvą dvasią, tačiau už savo išdaigas jis nubaudžiamas – įvykdoma egzekucija.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO)Claude Debussylegendos
