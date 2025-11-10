„Vilnius Mama Jazz“: keturi džiazo meistrai vienoje scenoje

Charlesas Lloydas – kūrėjas, jungiantis kelias džiazo kartas, o jo profesinis kelias žymi svarbiausius džiazo posūkius istorijoje. Nuo legendinio kvarteto su Keithu Jarrettu ir Jacku DeJohnette’u iki drąsių išėjimų už džiazo rėmų ir bendradarbiavimo su The Beach Boys, Canned Heat, The Doors. Lloydo partnerių sąrašas – tikras džiazo atlasas, tačiau svarbiausia, kad kiekvienas jo pasirodymas iki dabar išlieka atviras, šviesus, rizikingas ir tikras, vedamas principo, kad muzika turi gimti čia ir dabar.
Kartu scenoje pasirodys Jasonas Moranas – vienas originaliausių savo kartos pianistų ir kompozitorių. Jo muzikoje post-bop tradicija jungiasi su avangardo drąsa, hiphopo kvėpavimu ir šiuolaikinės klasikos mąstysena. Moranas moka „kalbėti“ visomis šiomis kalbomis vienu metu: gali groti taip, kaip grojo didieji „Blue Note“ laikų pianistai, o akimirksniu įlieti spoken word ritmiką ar teatrinę dramaturgiją. Bendradarbiavimai su Wayne’u Shorteriu, Cassandra Wilson, Billu Frisellu, Lee Konitzu, Joe Lovano tik sustiprino jo savitą balsą, o J. Morano solo bei ansambliniai projektai dažnai keliauja ir į muziejus bei šiuolaikinio meno erdves – tai konceptualus, vizualus, pasakojantis džiazas, veikiantis ne vien ausis, bet ir vaizduotę.
Kvarteto kontrabosininkas Larry’is Grenadieris – tembro ir melodinės minties meistras. Daugeliui jis siejasi su ilgamečiu „Brad Mehldau Trio“, bet jo braižas skamba ir kituose reikšminguose projektuose kartu su tokiais muzikantais kaip Pat Metheny, Paul Motian, Joe Henderson, John Scofield ir kitais. Grenadierio muzikinės linijos – dainingos, aiškios, leidžiančios muzikai plėstis vertikaliai ir horizontaliai. Jo kontraboso garsas taip pat išskirtinis – neužgožiantis žemais garsais, o atvirkščiai, atidarantis erdvę ir tampantis pasakojimo centru. Lloydo kvartete toks mąstymas ypač svarbus.
Kvarteto ritminį pagrindą kuria Kweku Sumbry – Vašingtone gimęs būgnininkas ir multiperkusininkas, kurio menas giliai įsišaknijęs Vakarų Afrikos tradicijose, tačiau jis drąsiai kalba šiuolaikinio džiazo kalba. Sumbry, nuolatinis „Immanuel Wilkins Quartet“ narys, prisidėjo prie kelių pripažintų „Blue Note“ įrašų, pelnydamas pagyrimus už savo sudėtingą ritminę vaizduotę. Kritikai pabrėžia jo gebėjimą kurti daugiasluoksnes ritmines struktūras – lygiagrečias trajektorijas, kurios kviečia kolegas muzikantus šokti, sklęsti ar trumpam pailsėti jo pulso ritmu. Festivalio „Vilnius Mama Jazz“ publikai Kweku Sumbry jau gerai pažįstamas – 2024 m. festivalyje grojo su „Immanuel Wilkins Quartet“ ir paliko neišdildomą įspūdį, sužavėdamas klausytojus savo dinamiška energija ir gilia muzikine meistryste. Šis koncertas – istorinis vakaras Vilniuje. Scenoje susitiks keturi muzikantai, kuriuos vienija drąsa, atidumas garsui ir aukščiausios klasės meistrystė. Tokia muzika be abejonės atvers horizontus visiems išpuoselėtos muzikos mylėtojams.