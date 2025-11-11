„Pasaulio spalvos“ – muzikinė paletė ir Maestro Sigito Vaičiulionio gimtadienio vakaras

Šis vakaras dirigentui ir orkestro meno vadovui Sigitui Vaičiulioniui – ypatingas. Tai ne tik galimybė dovanoti klausytojams profesionalios muzikos skambesį, bet ir proga kartu paminėti savo gimimo dieną. „Muzika mane lydi nuo šešerių metų – ji tapo mano gyvenimo ritmu. Todėl ir gimtadienį noriu švęsti muzikuodamas – dovanoju savo pagarbą ir muziką klausytojams“, – sako Sigitas Vaičiulionis.
Programoje skambės ryškiausių XX amžiaus švedų, suomių, anglų ir belgų kompozitorių kūriniai, o baroko epochą atspindės G. F. Händelio arijos, duetai ir ištraukos iš „Muzikos karališkiems fejerverkams“ – kūrinio, sukurto paties Anglijos karaliaus užsakymu. Skambės ir W. A. Mozarto „Karūnavimo mišios“, vienas iš garsiausių klasikos šedevrų, žavinčių savo didingumu, džiaugsmu ir šviesiu spindesiu.
„Kiekvienas mūsų koncertas – tarsi nauja istorija. Stengiamės pristatyti kūrinius, kurie skamba garsiausiose pasaulio salėse, tačiau visada įdedame savitą jausmą, energiją ir šviesą. Šis koncertas ypatingas ir tuo, kad žiūrovai galės išgirsti premjerą Mozarto kūrinyje – chorui ir solistams akompanuos ne styginių, o pučiamųjų orkestras. Specialiai šiam projektui aranžuotę sukūrė kompozitorius Jaroslavas Cechanovičius“, – sako S. Vaičiulionis.
„Pasaulio spalvos“ – tai jausmų, garsų ir spalvų kelionė, kurios metu muzika sujungia praeitį ir dabartį, šventę ir gyvenimo džiaugsmą. Tai vakaras, skirtas žmonėms, mylintiems muziką, šviesą ir grožį. Bilietus, kainuojančius 10 Eur (studentams, senjorams, moksleiviams ir neįgaliesiems taikoma 50 % nuolaida), galite įsigyti www.ticketmarket.lt arba Šiaulių koncertų salės „Saulė“ kasoje.