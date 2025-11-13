Festivalį „Vilnius Mama Jazz“ vainikavo Charleso Lloydo burtai

Šis Charleso Lloydo Europos turas vyksta vos septyniose šalyse, ir Lietuva tapo viena iš stotelių. Vilniuje džiazo vizionierius demonstravo tai, dėl ko jo vardas tebėra tikra džiazo pasaulio šerdis nuo 7-ojo dešimtmečio, kuomet „Forest Flower“ tapo pirmuoju džiazo albumu, peržengusiu milijono pardavimų ribą.
Šių metų festivalio „Vilnius Mama Jazz“ programa gegužės mėnesį prasidėjo Otis Sandsjö projektu „Y-OTIS“ ir Londono scenos bendruomeniškumo simboliu „Steam Down“. Taip pat programoje skambėjo Lietuvos džiazo legendų trio „Alliance“ (Viačeslavas Ganelinas, Petras Vyšniauskas, Arkadijus Gotesmanas), „Ishmael Ensemble“ iš Didžiosios Britanijos, po 15 metų į festivalį sugrįžusio norvegų gitaristo Eivindo Aarseto muzika. Taip pat įvyko projekto „Marijus Aleksa Vilnius X-O“ premjera, pasirodė britų tūbos novatorius Theonas Crossas ir „Grammy“ laureatas Bilalas iš Jungtinių Amerikos Valstijų, o jautria kulminacija tapo legendinio švedų pianisto Esbjörno Svenssono „e.s.t.“ atminimo programa.
Prieš nuleidžiant šių metų festivalio uždangą, „Vilnius Mama Jazz“ skelbia žinią: lapkričio 13 dienos startuoja 25-ojo jubiliejinio festivalio, kuris vyks gegužės 22–24 dienomis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, pasų prekyba. Tik suskubusiems įsigyti pirmuosius pasus iki 2026 m. sausio 6 d. taikoma speciali kaina. Festivalio pasas – tai trijų dienų programa po vienu stogu, tikra džiazo fiesta: koncertai, bendruomenės susitikimai ir rezervuotos vietos LNDT Didžiojoje salėje.