Pirmąjį rečitalį Lietuvoje surengs prancūzų pianistas Jeanas-Yvesas Thibaudet

Išskirtinis muzikalumas ir jautrus požiūris tiek į šiuolaikinį, tiek į klasikinį repertuarą Jeanui-Yvesui Thibaudet pelnė vieno garsiausių pasaulio pianistų vardą. Jis vertinamas ne tik dėl meistriškumo scenoje, bet ir dėl plačių kūrybinių interesų – aktyviai bendradarbiauja su kino kūrėjais, mados dizaineriais bei vizualiųjų menų atstovais. J.-Y.Thibaudet – pirmasis Colburno mokyklos (Los Andželas, JAV) reziduojantis menininkas, jo vardu įsteigtos kelios stipendijos.
Tarp šio sezono ryškiausių įvykių, gastrolių ir koncertų – kelerius metus tęsiama koncertų serija, kurioje skamba abu Claude’o Debussy „Preliudų“ sąsiuviniai. Šią programą pianistas atliks ir Vilniuje. „Debussy iš tiesų sukūrė visiškai naują kalbą. Jo harmonija ir ritmai buvo visiškai kitokie nei viskas, kas buvo iki tol. Jo Preliudai žymi nepaprastai svarbų momentą fortepijono literatūros istorijoje,“ – sako pianistas.
J.-Y.Thibaudet yra itin produktyvus atlikėjas – jo diskografijoje daugiau nei 70 albumų ir 6 kino filmų garso takeliai. Jo įrašai pelnė dvi „Grammy“ nominacijas, du ECHO apdovanojimus, taip pat „Preis der deutschen Schallplattenkritik“, „Diapason d’Or“, „CHOC du Monde de la Musique“, „Edison“ ir „Gramophone“ prizus. Tarp naujausių jo įrašų – armėnų kompozitoriui Aramui Chačaturianui skirtas „Khachaturian“, kuriame – fortepijoninis koncertas ir keliais solo kūriniais, bei „Gershwin Rhapsody“, įrašytas drauge su Michaelu Feinsteinu ir papildytas keturiais neseniai atrastais George’o Gershwino kūriniais.
Pianistas taip pat atlieka filmui „Puikybė ir prietarai“ Dario Marianelli’o sukomponuotą garso takelį, kuris 2025 m. buvo įvertintas auksiniu RIAA apdovanojimu. Jo fortepijoną galima išgirsti ir kituose filmuose, tarp kurių – „Atpirkimas“ („Atonement“, komp. D. Marianelli), „Prancūzijos kronikos ir Liberčio, Kanzaso vakaro saulės“ („The French Dispatch“) bei „Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai arti“ („Extremely Loud & Incredibly Close“, komp. Alexandre’as Desplat) ir „Veikfildas“ („Wakefield“, komp. Aaron Zigman). J.-Y.Thibaudet koncertinius kostiumus kuria legendinė dizainerė Vivienne Westwood.
Šiuo įvykiu tęsiamas naujas koncertų ciklas „Riverside Music Live“, kuriuo siekiama dalintis sukaupta patirtimi su Lietuvos klausytojais, įvairinti klasikinės muzikos koncertų panoramą, pristatyti aukščiausią pripažinimą pelniusius solistus, dirigentus ir kolektyvus. „Riverside Music Live“ jau pristatė pianisto Jevgenijaus Kissino rečitalį, operos solistų Sondros Radvanosvksy ir Piotro Beczalos gala koncertą ir Giacomo Puccini operos „Toska“ ir Giuseppe Verdi operos „Makbetas“ koncertinį atlikimą.