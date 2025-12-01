Vilniaus fortepijono festivalį vainikavo M. Rubackytei dedikuoto kūrinio premjera

Maestro S. Lano žinomas ir kaip operų dirigentas, kviečiamas į žymiausius pasaulio operos teatrus. Lietuva su šiuo dirigentu susipažino jau prieš porą dešimtmečių – 2003 m. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre jis vadovavo Giacomo Puccini operos „Turandot“ pastatymui, ne kartą yra dirigavęs Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, dalyvavęs Vilniaus fortepijono festivalyje, atlikęs programas soluojant M. Rubackytei, 2004-aisiais LNSO, diriguojamas Juozo Domarko, pirmą kartą Lietuvoje atliko naują jo sukurtą Trečiąją simfoniją.
Būdamas ir kompozitorius, S. Lano festivalio publikai padovanojo naujausio savo opuso pasaulinę premjerą. Tai M. Rubackytei dedikuotas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 (partitūroje užrašyta: a Mūza Rubackytė avec admiration et affection).
„To kūrinio istorija gana romantiška, net detektyvinė. Pirmasis autoriaus sukurtas Koncerto variantas buvo prieš septynerius metus pavogtas ir nerastas. Tai buvo didžiulė drama kompozitoriui ir, be abejo, atlikėjai, kuri itin nekantriai laukė šito koncerto. Kompozitorius sakė, kad nebegali rašyti – jam taip skaudu ir taip dramatiška, kad net nenori grįžti prie šitos minties. Po truputį, lašas po lašo, bandžiau jį įtikinti ir – rezultatas: turiu rankose šitą Koncertą, kur jis panaudojo kelias temas iš pavogtojo kūrinio. Tas Koncertas yra nepaprasto dvasingumo, turtingumo, dramatizmo. Kompozitorius, dirigentas, pianistas Stefanas Lano diriguos šį nuostabų koncertą, aš labai jo laukiu“, – prieš premjerą pasakojo M. Rubackytė.
Šio Koncerto laukė ir publika, o jam nuskambėjus ilgai dėkojo karštomis ovacijomis ir išsireikalavo biso – maestro, solistė ir orkestras dovanojo dar įspūdingiau atliktą S. Lano Koncerto fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 finalą.
KoncertasMūza RubackytėVilniaus fortepijono muzikos festivalis
Rodyti daugiau žymių