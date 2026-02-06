23-ojo Birštono džiazo festivalio bilietai – jau prekyboje: ką išgirsime šiemet?

Be šio festivalio, jame tvyrančios saviškių sambūrio atmosferos šiandien savo gyvenimo neįsivaizduoja ne tik birštoniečiai. Patyręs ne vieną sunkmetį ir klultūros valdininkų ignoravimą, santvarkų, valiutų, net keliolikos kultūros ministrų kaitą tarptautinis festivalis „Birštonas“ niekada neišdavė savo tikslų, netapo komerciniu – buvo ir liko pirmiausia spalvinga Lietuvos džiazo kūrėjų scena, išsiskiriančia tarp kitų festivalių vizualiniu grožiu.
Niekur kitur neišgirsime per tris dienas tiek daug lietuviško džiazo kaip Birštone. Daugelis kolektyvų specialiai šiai kas dvejus metus vykstančiai džiazo šventei parengia išskirtines premjeras. Šiemet čia taip pat viešės nemažai užsienio muzikantų, bet tik vienas iš 14 projektų – šveicarų gitaristo ir kompozitoriaus Heinzo Affolterio trio „Appletree“ – bus be lietuvių. Programas su Lietuvos džiazo meistrais kurs Danijos, JAV, Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos, Izraelio, Turkijos, Puerto Riko, Lenkijos ir Latvijos džiazo meistrai.
Vienas labiausiai intriguojančių debiutų – interneto įžymybės akordeono fenomeno Anatole Muster pasirodymas projekte „Garden of Dreams“, kurį jis sumanė kartu su lietuvių multiinstrumentininku, elektroninės muzikos prodiuseriu, kompozitoriumi Liutauru Janušaičiu. Londone gyvenantis šveicaras A. Muster tituluojamas vienu unikaliausių moderniojo džiazo jaunųjų balsų. Bendras šio muzikanto įrašų perklausų skaičius visose platformose artėja prie dešimties milijonų. Dueto kūrinių spalvingą garsovaizdį – nuo džiazo, roko iki elektroninio pop– ir ambientinių skambesių – papildys sintezatorių, styginių instrumentų orkestro bei arfos garsai.
Talentingas Lietuvos džiazo pianistas ir kompozitorius Domas Žeromskas, šiuo metu studijuojantis JAV, atvyksta su savo jau pagarsėjusiu Vakaruose amerikietišku trio, prie kurio prisijungs kylanti JAV šiuolaikinio džiazo žvaigždė – saksofonininkas, kompozitorius ir grupių lyderis Ephraimas Dorsey. Birštone grupė pristatys naujausią pianisto autorinį albumą, atspindintį postbopo, gospelo ir Karibų muzikos įtakas.
Paryžiuje gyvenanti džiazo vokalistė Viktorija „Vik“ Gečytė pristatys naują jos muzikinės kelionės etapą žymintį kvartetą „Vik & The Vibe Tribe“, kurio išskirtinė spalva – vibrafono skambesys. Lietuvos džiazo pažibos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis ir gitaristas Mindaugas Stumbras taip pat patikės savo kūrybą naujos sudėties tarptautiniams kvartetams.
Lietuvos ir Latvijos džiazo korifėjus suvienys projektas „Trombomanija“, paremtas dviejų trombonų ir vokalo sąskambiais. Vilniaus kolegijos jaunimas šiemet kooperuosis scenoje su Latvijos Jazepo Vytuolio ir Tartu universiteto Viljandžio kultūros akademijų auklėtiniais. Festivaliui suburtas trijų mokyklų džiazo kolektyvas pristatys studentų sukurtus ir aranžuotus kūrinius.
Skambės net dviejų bigbendų programos su Danijos solistais: Kauno bigbendą (vyr. dirigentas Tomas Botyrius) į Birštoną atlydės danų džiazo vokalistė ir kompozitorė Elvira Skovsang, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bigbendą (vadovas Tomas Dičiūnas) – garsus danų džiazo kontrabosininkas, kompozitorius ir orkestrų vadovas Kenneth Dahl Knudsen bei būgnininkas Mathias Fischer-Mogensen.
Etapines premjeras festivaliui rengia trombono virtuozas, muzikos kūrėjas ir aranžuotojas, kolektyvų lyderis Jievaras Jasinskis ir maestro Dainius Pulauskas. Jievaras scenoje šį kartą pasirodys greta ilgamečių bendražygių kaip multiinstrumentininkas, jungiantis minimalizmą su džiazo, roko, fanko ir elektroninės muzikos elementais. D. Pulauskas, minėdamas savo kūrybinės veiklos 30-metį, grįžta į Birštono džiazo festivalį, kur prasidėjo jo kaip džiazo muzikanto karjera, su nauju trio ADA.
Festivalyje pirmą kartą pasirodys tarptautinio pripažinimo sulaukęs lietuvių džiazo ansamblis „The Schwings Band“ (vadovas Remis Rančys), atliekantis 1920–1930 m. stiliaus muziką. Net devyni šios grupės albumai pasiekė perkamiausių topo viršūnę muzikos platformoje „Bandcamp“. Birštonui „The Schwings Band“ parengė nuotaikingą programą iš naujausio albumo. Publikos laukia ir tradicinio džiazo septeto „Collaborative Jazz Septet“ (vadovas Karolis Šarkus), atliekančio bibopo ir hardbopo stilių įkvėptą autorinę muziką, debiutas.
23-asis tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas“ vyks kovo 27–29 d. Birštono kultūros centre (BKC). Bilietus galima įsigyti Kakava.lt platformoje ir BKC kasoje.