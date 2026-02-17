Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Šiauliuose – iškilminga ceremonija ir koncertas „Mūsų namai“

Vidurdienį Prisikėlimo aikštėje susirinkusieji stebėjo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją ir įtraukiančią teatralizuotą programą „Signatarai ir vertybių pamatai“.
Skambant „Tautiškai giesmei“ ir kylant trispalvei, aikštę užpildė vienybės jausmas, kurį stiprino Šiaulių pučiamųjų orkestro (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga) garsai bei solistės Živilės Gedvilaitės-Sitnikienės atliekami kūriniai.
Prisikėlimo aikštėje tarsi atgijo istorija: aktoriai Tomas Montvila, Aidas Matutis, Remigijus Pelenis ir Dalius Jančiauskas gyvai įkūnijo Nepriklausomybės Akto signatarus, primindami apie pamatines laisvės vertybes, o jiems išskirtinį muzikinį foną kūrė būgnininkas Gintautas Gascevičius.
Popiet šventinis veiksmas persikėlė į „Saulę“, kurioje nuskambėjo nemokamas koncertas „Mūsų namai“. Tai buvo jautri muzikinė kelionė per Lietuvos istoriją, kurią vedė aktoriai Vladas Baranauskas ir Jūratė Levickaitė.
Jų pasakojimai meistriškai pynėsi su muzika – istoriniai intarpai apie miestą ir jo žmones suteikė programai gilaus emocinio svorio bei leido dar stipriau pajusti laisvės vertę.
Žiūrovus džiugino solistų Adrijanos Balsytės ir Juozo Janužo balsai bei Šiaulių kultūros centro kamerinio choro „Atžalynas“ (meno vadovas ir dirigentas Mindaugas Žalalis) atliekami kūriniai.
Programą praturtino Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (meno vadovė ir orkestro vadovė Regina Vaišnorienė, vokalinės grupės vadovė Daina Kavaliauskienė) bei vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ (meno vadovas Romualdas Laugalis, choreografai: Violeta Laugalienė, Greta Petrauskė, Germanas Urbonavičius).
Scenoje atliekamos šokių kompozicijos įnešė šventinės nuotaikos, o žiūrovų veiduose atsispindėjo nuoširdus pasididžiavimas talentingu miesto jaunimu.
Vakaro kulminacija ir simboline dovana miestui tapo naujos dainos „Saulės miestas – Šiauliai“ premjera, kurią kartu pristatė visi renginio dalyviai. Būtent šioje muzikos, šokio ir nuoširdžių šypsenų dermėje dar kartą priminta, kad laisvė yra mūsų visų namai.
Vasario 16-oji Šiauliuose tapo ne tik istorijos minėjimu, bet ir gyva bendruomenės švente, įkvepiančia saugoti ir puoselėti tai, kas mums brangiausia.