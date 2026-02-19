Fortepijono virtuozas Rafałas Blechacz'as sugrįžta į Vilnių

Su Modesto Pitrėno diriguojamu LKO skambinsiantis lenkų fortepijono virtuozas Rafałas Blechaczas meistriškai geba atskleisti visą fortepijono išraiškos diapazoną. Kelią į šlovę šiam atlikėjui nutiesė 2005-aisiais laimėtas Tarptautinis XV F. Chopino pianistų konkursas, atnešęs jam ne tik nugalėtojo medalį, bet ir keturis specialiuosius prizus bei publikos prizą.
Po pergalės F. Chopino pianistų konkurse R. Blechaczas įsitvirtino tarp muzikos scenos lyderių, koncertuoja prestižinėse pasaulio koncertų salėse su garsiausiais orkestrais, yra pripažintas vienu ryškiausių savo kartos Chopino muzikos atlikėjų. Pianistas bendradarbiauja su vienintele įrašų studija „Deutsche Grammophon“. Jo debiutinė Chopino preliudų plokštelė Lenkijoje tapo platininė bei pelnė Vokietijos „ECHO Klassik“ ir Prancūzijos „Diapason d’Or“ apdovanojimus. Jo abiejų Chopino koncertų su „Concertgebou“ orkestru (dirig. Jerzy Semkow) įrašai įvertinti „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“. Naujausia plokštelė, kurioje skamba Chopino kūriniai, išleista 2023 m. kovą, dedikuota jo karjerą formavusiam kompozitoriui.
Šventiniam vakarui Vilniuje pianistas irgi pasirinko F. Chopiną. Skambės Pirmasis koncertas fortepijonui ir orkestrui e-moll, op. 11 (versija styginių orkestrui); 1830 m. sukurtas opusas pasižymi branda ir jausmų gilumu.
Šis vakaras skiriamas Lenkijos instituto Vilniuje veiklos 30-mečiui ir pradeda jubiliejinius metus, kurie bus kupini kultūros ir meno renginių, atskleidžiančių instituto svarbą Lenkijos ir Lietuvos dialogui. Lenkijos institutas Vilniuje buvo įsteigtas Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pagrindu ir savo veiklą pradėjo 1996 m. vasario 1 dieną. Institutas ieško bendrų lenkų ir lietuvių kultūrų sąlyčio taškų, o daugiausia jų randa istoriniame kontekste.
Koncerto dirigentas M. Pitrėnas su LKO publikai dar rengia Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės opusą „Nunc fluens. Nunc stans“ bei Richardo Strausso „Metamorfozes“. Ž. Martinaitytė „Nunc fluens. Nunc stans“ mušamiesiems ir styginių orkestrui sukūrė 2020 m., pavadinimas radosi iš lotyniško Boecijaus posakio „Nunc fluens facit tempus. Nunc stans facit aeternitatum“, lietuviškai skambančio taip: „Dabartis, kuri teka, kuria laiką. Dabartis, kuri išlieka, kuria amžinybę.“ Tai diptikas, kurio dvi dalys atliekamos be pertraukos, pirmoji atspindi tekantį, o antroji – sustojusį laiką. Kūrinio mušamųjų partiją koncerte su LKO atliks neprilygstamasis perkusininkas P. Giunteris. Koncerto pabaigoje skambės elegine poema vadinamos R. Strausso „Metamorfozės“ 23 styginiams instrumentams, parašytos paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo savaitėmis Vienoje.
Koncertas „Fortepijono virtuozas Rafał Blechacz ir Modesto Pitrėno diriguojamas LKO“ vyks vasario 21 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje. Koncerto partneris – Lenkijos institutas Vilniuje. Visą LNF 85-ojo sezono programą rasite interneto svetainėje www.filharmonija.lt. LNF 85-ojo koncertų sezono mecenatas – „Norfa“.
