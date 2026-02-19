KultūraScena

Richardo Wagnerio „Lohengrinas“: keturios valandos ir viena akimirka

2026 m. vasario 19 d. 19:10
Julijus Grickevičius, LVSO
Praėjusio šeštadienio vakarą LVSO koncertų salės publika kvėpavo drauge  su beveik dviem šimtais atlikėjų, o keturių valandų trukmės Richardo  Wagnerio „Lohengrinas“ sutilpo į akimirką. Ar bus pakartojimas? 
Šįsyk pakartojimas bus. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui (LVSO)  paskelbus apie R.Wagnerio veikalų ciklą, tapo aišku: laukia didžiulis ir  ambicingas projektas, truksiantis ne vienerius metus. 
Tad natūralu, jog tokios užduoties ėmėsi būtent LVSO ir dirigentas  Gintaras Rinkevičius, pasižymintys ciklišku mąstymu ir valdantys mastelį. 
Didieji vėlyvųjų romantikų simfoniniai ciklai bei patirtis atliekant  operas LVSO koncertų salėje kryptingai vedė prie Lietuvoje vangokai  statomų ir atliekamų R.Wagnerio kūrinių pasaulio. 
Jaudino vaizduotę
Ciklo pradžiai pasirinktas „Lohengrinas“ jungia romantinės operos bruožus  ir vėliau R.Wagnerio išplėtotą muzikinės dramos stilių. Šis veikalas  pristatė kompozitoriaus genialumą plačiajam pasauliui, jaudino amžininkų  ir šiuolaikinės publikos vaizduotę, net tapo režimų įrankiu, buvo  traktuotas kaip pasaka, psichologinė studija ir politinis veikalas.  Nebūtų R.Wagneris. 
LVSO gimtadienio koncertas.
G.Jauniškio nuotr.
Lietuviškoji R.Wagnerio pastatymų istorija nėra gausi: „Lohengrinas“ nuo  1926 m., kai pirmą kartą buvo parodytas Valstybės teatre, lieka labiausiai  atpažįstamu kompozitoriaus veikalu.
Vis dėlto koncertinis operos atlikimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo  paprastesnis sprendimas negu spektaklis tam skirtoje scenoje. 
Nuo pirmųjų garsų klausytojai pateko į kūrybinę laboratoriją: orkestro  nedengė, neprigesino ir neslopino orkestro duobė, solistai negalėjo  atsitraukti už personažo. Tad čia daug rizikos. Nors kompozitorius labai  mėgstamas, tačiau netobulai atliekamas daugiavalandinis jo kūrinys galėjo  skaudžiai prailgti. Laimei, nutiko priešingai. 
Atradimų vakaras
Po dešimtmečio Lietuvos scenoje pasirodžiusi ir Elzos vaidmenį atlikusi  Viktorija Kaminskaitė tarsi iš naujo prisistatė mūsų publikai ir tapo  džiugiu atradimu! Jos pirmasis monologas „Einsam in trŽben Tagen“ buvo  labiau įtemptas ir santūrus nei sapniškas, tačiau vėliau ji skambėjo  niuansuotai, įtaigiai perteikdama Elzos virsmą iš naivuolės į tragediją  išgyvenančią veikėją. 
Du dešimtmečius Vokietijos teatruose dainuojanti ir kryptingai R.Wagnerio  kūrybą studijuojanti V.Kaminskaitė pernai rudenį debiutavo su „Lohengrinu“  Hanoverio teatre, o aštuoni spektakliai buvo palydėti teigiamais kritikų  atsiliepimais. 
Mecosopranas Martina Dike ir bosas baritonas Oliveris Zwargas buvo vienas  kito verti piktadariai. Patyrę vokiško repertuaro atlikėjai be didesnio  vargo susitvarkė su LVSO salės akustika. M.Dike tamsus tembras, vokalo  charakteris, puiki artikuliacija sukūrė įtaigią Ortrūdą, balsu atskleidusią  ryškius klastos atspalvius. Taip pat galima apibūdinti ir gruboko tembro,  intensyvų O.Zwargo Frydrichą iš Telramundo. Tadas Girininkas Karalių  Heindrichą ir Žilvinas Steponas Miškinis Karaliaus šauklį atliko išties  užtikrintai. Beje, šį vaidmenį Miškinis dainuoja ir Diuseldorfo „Deutsche  Oper am Rhein“.
R.Wagnerio repertuarą puikiai išmanantys solistai ypač palaikė Gralio  riterį įkūnijusį Edgarą Montvidą, kurio debiutas ir tapo svarbiausiu  vakaro akcentu.
E.Montvido kelionė į Lohengrino vaidmenį ir į R.Wagnerio kūrybą anksčiau  privertė kilstelėti abu antakius. Klausiausi jo vagneriško debiuto –  Eriko vaidmens „Skrajojančiame Olande“ kartu su „Opera North“ trupe,  tuomet jo itališkos tradicijos tonas „The Guardian“ buvo įvertintas kaip  privalumas. 
LVSO gimtadienio koncertas.
G.Jauniškio nuotr.
Lohengrino vaidmuo – visiškai kita lyga, kompleksiškesnis visomis  prasmėmis, kadangi tenoras turi suderinti kelias, regis, priešingas,  savybes – lyrinį jautrumą, didvyrišką jėgą bei ištvermę ir balsu skleisti  sidabrišką šviesą. 
Galima daug kalbėti apie vagneriškų tenorų raidą, dar daugiau apie  sidabrišką šviesą, keliamus lūkesčius Lohengrino atlikėjams, tačiau pats  pirmenybę teikčiau E.Montvido variantui, kuris šiuosyk buvo įdomesnis už  tipiškus pavyzdžius, šiandien sutinkamus operinėje erdvėje, neretai  išmaišiusius R.Wagnerio repertuarą skersai išilgai ir šviesą keičiančius  paprasčiausia jėga. 
E.Montvido patirtų įtakų įvairovė ir iki tol atliktas repertuaras  Lohengrino vaidmenį tik praturtino ir pateisino itališkiausios R.Wagnerio  operos vardą. Ir jis tapo reikalinga ir ryškia atsvara bosų ir baritonų  sklidinoje salėje.
Nuo pat pasirodymo ir pirmos atsisveikinimo su gulbe eilutės („Nun sei  bedankt, mein lieber Schwan!“) E.Montvidas apibrėžė savo garso balanso  taisykles, kurių orkestras ir maestro laikėsi per visą koncertą. 
Šį vaidmenį E.Montvidas parengė su jam būdingu kruopštumu bei detalumu ir  išmintingai paskirstė jėgas. Po visko, ką teko patirti per pirmuosius du  veiksmus, E.Montvidas vis tiek užaugino dramatinį operos centrą, Gralio  naratyvą (“In fernem Land...“) III veiksmo pabaigoje. Į balkoną perkelti  solistai ir arčiau orkestro patrauktas choras sukūrė išties magišką  skambesį, tačiau toks sprendimas pasiteisino ne visiems solistams ir ne  visose scenose, dalis niuansų taip ir liko nepasiekę tikslo, pakibę tarp  žiūrovų salėje ir balkono.
LVSO gimtadienio koncertas.
G.Jauniškio nuotr.
Tiesa, nežinia, kur ir kada vėl išgirsime E.Montvido atliekamą Lohengriną.  Pats dainininkas sakė, kad tai finalinė stotelė šiame repertuare, tačiau  galbūt jis pasirodys chronologiškai priešingoje R.Wagnerio kūrybos pusėje,  t. y. dramoje „Parsifalis“ apie Lohengrino tėvą? Kartais idėjas tereikia  įvardinti garsiai, o Parsifalio vardas jau ištartas šeštadienio vakarą,  tame pačiame Gralio pasakojime. Tiesa, veikėjo partija, kurio vardu  pavadinta visa opera, tesudaro 15 minučių, tačiau jo šlovė nemari.
Skambesys – tikslus
G.Rinkevičiaus diriguojamas LVSO, per šimtas Kauno valstybinio ir  „Vilniaus“ choro atlikėjų buvo visa ko pagrindas. Jų skambesys nekėlė  klausimų, išliko tikslus ir įtaigus, vientisas ir sodrus per visą  spektaklį. Pažymėtina puikiai koordinuota orkestrinė „Ryto daina“  („Morgenlied“) III veiksme ir itin sklandūs, besiūliai perėjimai tarp  scenų. Maestro interpretacija išsiskyrė aiškia dramaturgine linija, jis  liko jautrus solistams, tačiau visiškai nesikuklino veiksmų  kulminacijose, kurios žiūrovus prie kėdžių prispaudė visa jėga. 
Vakaro vedėja Laūra Karnavičiūtė pristatydama finalinį operos veiksmą  priminė: Lohengrino išvykimas perteikiamas skaudžia atsisveikinimo scena,  o Elza galop suvokia, kad abejonės sunaikino tai, ką jau buvo išgelbėjęs  tikėjimas. Būtent tikėjimą šiais sudėtingais laikais reikia labiausiai  puoselėti. 
