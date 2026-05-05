„Karmen“ spektakliai kviečia į naujas pažintis

Nors spektakliai tik trys, juose pasirodys dvi skirtingos pagrindinių operos partijų atlikėjų sudėtys. Pirmojoje – daugiau mūsų žiūrovų pripažintų operos solistų, o antrojoje gausu kvietimų į naujas įdomias pažintis.
Čekė J. Slavíková – lietuvių dar negirdėta Karmen
Mecosoprano Ievos Prudnikovaitės mūsų publikai pristatinėti nebereikia – už ypač ryškų debiutą po 2009 m. režisieriaus Arnaud Bernard‘o sukurto „Karmen“ pastatymo premjeros ji buvo apdovanota ir „Operos Švyturiu“, ir Auksiniu scenos kryžiumi.
O štai antroji Karmen – čekė Jolana Slavíková Lietuvoje dainuoja pirmą kartą. Nors kaip Karmen ši solistė debiutavo prieš porą metų – 2024 m. Vengrijos valstybinėje operoje Budapešte, LNOBT „Karmen“ pastatymas taps jau šeštuoju solistės karjeroje.
„Laisvė, stiprybė ir aistringas, ryžtingas charakteris“ – tai, pasak J.Slavíkovos, geriausiai apibūdina jos pristatomą personažą.
Solistės šeima įsikūrusi nuostabioje vietoje netoli Prahos, vadinamoje Čekijos rojumi, tačiau ji pati jau ilgokai gyvena Vokietijoje.
„Koncertavau daugelyje Europos šalių, jaučiuosi esanti ES pilietė ir labai didžiuojuosi tuo, kad esu europietė“, – pabrėžė J.Slavíková.
Don Chozė – iš Prancūzijos ir Meksikos
Iš užsienio atvyko abu Don Chozė partijos atlikėjai – lietuviams iš „Hofmano istorijų“ jau pažįstamas prancūzų tenoras Jeanas Francois Borras ir Europos teatruose debiutuojantis meksikietis Alejandro Luévanos.
Pirmasis neslepia gyvenantis Nicoje, garsiojoje Prancūzijos Rivjeroje.
„Anksčiau dažnai dainuodavau Monake, kuriame užaugau. Tačiau Don Chozė vaidmenį pirmą kartą atlikau 2018 m. Honkongo operoje. Po to jį dainavau Paryžiuje, Palerme, Londone, Turine, Paduvoje ir Trevize.
Man šis vaidmuo įdomus tuo, kad labai skiriasi nuo manęs paties. Don Chozė impulsyvus, linkęs smurtauti vyras. Jis jau buvo nužudęs žmogų, prieš įstodamas į kariuomenę. Griežta karinė drausmė sulaiko jo impulsyvumą, tačiau Karmen pasirodymas viską sujaukia, ir tai Don Chozė gyvenimą apverčia aukštyn kojomis“, – teigė J.F. Borras.
O štai Meksiko mieste gyvenantis A.Luévanos pabrėžė, kad Don Chozė partija buvo pats pirmasis scenoje jo atliktas pagrindinis operos vaidmuo, o tai labai neįprasta operos pasaulyje.
„Pirmą kartą scenoje Don Chozė partiją atlikau dar 2019 m. Mane labiausiai domina šio personažo kelionė: kiekviename veiksme jis yra visiškai kitoks – tiek vokaliniu, tiek draminiu, tiek psichologiniu atžvilgiu. Tad mano asmeninis tikslas ir būtų atskleisti šią transformaciją“, – teigė meksikiečių tenoras.
Lietuviškieji „Karmen“ debiutai
„Karmen“ spektakliuose bus ir nemažai lietuviškų debiutų: Mikaelos partiją pirmą kartą dainuos Kamilė Bonté ir Austėja Zinkevičiūtė, Mersedes – Evelina Volodkovič, Cunigos – Raimundas Juzuitis, Moraleso – Arminas Skirvainis. Tačiau bene labiausiai intriguoja naujo lietuviškojo Eskamiljo – baritono Mindaugo Tomo Miškinio pasirodymas.
„Teatro pasiūlymas rengti Eskamiljo partiją buvo maloniai netikėtas – kaip neseniai pradėjęs profesionalią karjerą solistas, jaučiau šiam vaidmeniui pagarbią baimę. Tačiau atrodo, kad man jis neblogai tinka. Aišku, pagrindinę Eskamiljo ariją ir duetus iš operos „Karmen“ koncertuose esu atlikęs ne kartą, tačiau visas vaidmuo spektaklyje – visai kas kita. Eskamiljas scenoje pasirodo trumpai, bet efektingai: vokalinio intensyvumo prasme tai viena ryškiausių baritono partijų“, – teigė M.T.Miškinis.
Ne paslaptis, kad lietuviai visus šios partijos atlikėjus neišvengiamai lygina su Kostu Smoriginu – vienu žymiausių Eskamiljo partijos atlikėjų pasaulyje.
„Su Kostu lygintis kol kas nedrįstu – mano Eskamiljas turi būti ir bus kitoks. Tačiau smagu, kai turi į ką lygiuotis. O „Karmen“ pastatymas man jau pažįstamas – juk pernai jame dainavau Moralesą“, – priminė naujo debiuto nekantriai laukiantis jaunasis baritonas.
Susiję straipsniai
Toreadoras iš Ukrainos
Kitas Eskamiljas, kurį pamatysime scenoje, – mūsų publikos jau pamiltas ukrainiečių baritonas Andrejus Bondarenka. Jis anksčiau dainavo Pietro Mascagni operoje „Kaimo garbė“, kurią pristatė Pažaislio muzikos festivalis ir „LNOBT Open“, taip pat – netrukus į LNOBT sceną sugrįšiančiame Giacomo Puccini operų triptike, kuriame solistas atliko Mikelės ir Džanio Skikio vaidmenis.
„Eskamiljo partiją pirmą kartą dainavau pernai birželį Romos operos teatre, tad LNOBT „Karmen“ pastatymas mano karjeroje – antrasis. O pagrindiniai šio personažo bruožai, mano manymu, – neįtikėtinas pasitikėjimas savimi, stiprus charakteris, drąsa, bet sykiu ir įžūlumas bei narciziškumas!“ – tvirtino A.Bondarenka.
Operos solistas, gimęs ir užaugęs Podolės Kameneco mieste vakarų Ukrainoje, teigia, kad, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, namai yra ten, kur gyvena tavo šeima: „Šiuo metu savo namais vadiname netoli Vienos esantį nedidelį gražų miestelį Klosternoiburgą“, – neslėpė ukrainietis.
„Karmen“ spektaklius pirmą kartą LNOBT orkestrinėje diriguos teatro Operos meno vadovas Martynas Stakionis.
opera KarmenIeva Prudnikovaitė-Pitrėnėdebiutai
Rodyti daugiau žymių