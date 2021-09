Apie pandemijos valdymo klaidas ir A.Dulkio veiksmus O.Leiputė kalbėjo „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“.

Svarbiausios įstaigos – be priežiūros

Pasak parlamentarės, Sveikatos reikalų komitetas A.Dulkio vizito pasigenda jau nuo pavasario, o neišspręstų klausimų – daugybė.

„Mes jau kaip frakcija buvome išsikvietę ministrą pasikalbėti, bet tai buvo pavasario sesijoje. Dabar komitete tiek prieš savaitę, tiek šiandien dar kartelį prašiau, kad ministras vis tik pasirodytų, ir mes galėtumėme tiesiogiai užduoti klausimus ir dėl įstaigų vadovų, kurių nėra, tai kol kas mes ministro nematėme.

Tie bandymai yra dėl to, kad tai yra labai svarbu, ypač pandemijos kontekste“, – sakė O.Leiputė.

Pasak jos, be vadovų šiuo metu yra ypač svarbios su pandemijos valdymu susijusios įstaigos – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir kitos.

„Vienur nušalinti, kitur vyksta teismai. Tai yra tokios strateginės įstaigos, kurios būtent yra susijusios su pandemijos valdymo strategijos formavimu“, – pabrėžė socialdemokratė.

Pasak jos, tokia situacija įmonėse kenkia ir ten dirbantiems darbuotojams.

„Nepaisant to, kokia įstaiga būtų – jeigu ji kurį laiką yra be vadovo, akivaizdu, kad tai kenkia ir įstaigos darbo kokybei. Nesakau, kad žmonės ten blogai dirba, jie tikrai stengiasi, bet tas laikinumo jausmas ir vadovo nebuvimas yra viena iš priežasčių, kodėl sudėtinga prognozuoti dalykus“, – svarstė O.Leiputė.

Ji negailėjo kritikos sveikatos apsaugos ministrui A.Dulkiui, kuris esą nerodo jokio noro susitikti su Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariais.

„Aš neatsimenu, kada ministras buvo Sveikatos reikalų komitete. Aš nežinau, ar jis lankėsi didžiosiose ligoninėse – reikėtų jam užduoti klausimus. Bet kai per Vyriausybės valandą gali užduoti po vieną klausimą per minutę, ir atsakymą išgirsti per dvi minutes, tai yra gerokai per mažai ir to nepavadinsi dialogu.

Viceministrės apsilanko komiteto posėdžiuose, bet ministro mes tikrai neatsimename, kada matėme“, – aiškino O.Leiputė.

Interpeliacijos neatmestų?

Ji užsiminė ir apie tai, kad sveikatos sektorius ir gydymo įstaigos šiuo metu yra „įsprausti į kampą“.

„Lygiagrečiai šiuo metu vyksta sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos diskusijos, ir vietoje to, kad gydymo įstaigos vadovai ir visas personalas susitelktų dėl paslaugų teikimo ir kovidinės situacijos valdymo, jie dar galvoja apie savo išlikimą.

Visas šitas chaosas ir veda prie to, kad niekas nenori ir konkursų organizuoti, dėl nežinios žmonės ir vengia eiti į tokias sudėtingas darbo vietas“, – aiškino parlamentarė.

Jos teigimu, reikėtų ne „atlikinėti veiksmus po kilimu“, o atvirai diskutuoti ir kalbėtis su gydymo įstaigomis.

„Tarsimės frakcijoje, ką toliau daryti, bet tikimės, kad ministras, jausdamas atsakomybę, ateis į Sveikatos reikalų komitetą. <...> Aš netikiu, kad neateis po kvietimo“, – vylėsi O.Leiputė.

Paklausta, ar opozicijos inicijuojama interpeliacija A.Dulkiui yra svarstytinas klausimas, socialdemokratė teigė, kad kol kas diskusijų apie tai nebuvo.

„Pirmiausia galvojame, kad tokiu atsakingu laikotarpiu ministras padarys išvadas dėl pandemijos suvaldymo. O jei matysime priekaištus darbui ir toliau, mes apie tai kalbėsime garsiai“, – tvirtino O.Leiputė.

Vis tik ji teigė nemananti, kad ministro keitimas išspręstų problemą.

„Manau, kad galbūt pirmiausia turi daryti viską, kas įmanoma, ir tai yra tik kraštutinė priemonė iš beviltiškumo. Įvykę Seimo rinkimai jau parodė, kad ministrų keitimas nedavė jokių rezultatų.

Mes dar viliamės, kad ministras išgirs opoziciją, priims tuos sprendimus ir eis į atviresnį dialogą, o ne tik cituos skaičius ir konstatuos faktus“, – kalbėjo O.Leiputė.