Vos kilometrą nuo Baltarusijos sienos Krakūnuose gyvenanti Teresa pasakojo, kad pastarosiomis dienomis po kaimą zuja karių, pasieniečių ekipažai, o kiekvieną naktį skraido sraigtasparnis. Anksčiau jis prikeldavo iš miego, bet dabar kaimiečiai jau priprato.

Tuo tarpu VSAT atstovai tikino, kad pasienyje ties Dieveniškėmis suaktyvėjo veiksmai, o Baltarusijos pusėje susikaupė didelis migrantų skaičius.

Į parduotuvę – kiekvieną dieną

„Į parduotuvę einu kiekvieną dieną, nes gydytojai rekomendavo daugiau vaikščioti. Nesutikau nė vieno migranto, bet su mūsų sienos sargais prasilenkiu dažnai“, – šyptelėjo Dieveniškėse sutiktas Miroslavas.

Jis neslėpė, kad Dieveniškėse anksčiau pasitaikydavo visko, buvo susibūrusi net grupuotė: „Nežinau, ką tas jaunimas veikdavo, paprastų žmonių neliesdavo, nors vis tiek būdavo neramu. O dabar pas mus tylu ir ramu.“

Miroslavas piktas tik ant valdžios: „Ir lietuviai, ir baltarusiai demagogai, nė vieni tiesos nepasako. O rezultatus matome, niekada anksčiau nebuvo tokios baisios padėties. Dėl to tik valdžia kalta.“

Vietos gyventojas įsitikinęs, kad tokiomis pajėgomis saugoti šį kraštą neįmanoma. Kai tik apsauga susilpnės, plūstelės migrantai.

„Jie tik ir laukia tos akimirkos, nesiveržia per sieną. Norime ar nenorime, tuos svečius turėsime įsileisti“, – svarstė vyras.

Gretimame kaime jau lankėsi

Krakūnuose migrantų niekas neregėjo, o gretimame Maciučių kaime matė visą jų grupę. Teresa prisiminė kaimynės pasakojimą, kaip vyko gaudynės.

„Visus sugaudė, pasirodo, ne veltui budi, o mes džiaugiamės ramybe ir gyvename įprastą gyvenimą“, – kalbėjo moteris.

Ji nesuprantanti, kodėl migrantai per sieną veržiasi tokioje vietoje. Juk jeigu ir pavyktų prasmukti, aplink pliki laukai, svečių pėdsakus iš karto pastebi pasieniečiai. Be to, ir vietos gyventojai įspėti informuoti tarnybas pastebėjus nepažįstamus asmenis.

Teresa spėjo, kad būtent dėl ramybės Krakūnuose namus perka miestiečiai ir atvyksta čia pailsėti: „Pas mus lyg Dievo užantyje, nieko blogo nenutinka, o dabar ypač ramu.“

Žiūri ir baltarusių žinias

Dieveniškėse gyvenanti Jadvyga prisipažino nepastebinti daugiau pasieniečių ar karių pajėgų, o apie migrantus išgirsta tik per televizijos žinias.

Beje, ne tik ji, bet ir daugelis kaimynų žiūri ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos televizijų žinias. „Čia viskas per Baltarusiją, iš Baltarusijos“, – mįslingai kalbėjo moteris.

Ji girdėjusi ir pranešimus apie tai, kad Dieveniškėse padėtis prastėja: „Gal kažkam reikia sėti baimę? Juk jeigu migrantai ir įsiveržtų, nieko blogo mums nepadarytų.“

Pažeidimai – visame ruože

Kad Dieveniškių kilpoje daugėja atvejų, kai baltarusiai į Lietuvą stumia migrantus, prieš kelias dienas informavo VSAT vadas generolas Rustamas Liubajevas

„Padaugėjo atvejų, kai Baltarusijos teisėsaugos institucijų atstovai jėga stumia neteisėtus migrantus į Lietuvos teritoriją Gintaro Žagunio užkardo ruože“, – praėjusį ketvirtadienį sakė pasieniečių vadas. Pasak jo, reaguojant į situaciją, šioje teritorijoje dislokuota daugiau pajėgų, įskaitant ir karius.

R.Liubajevo žodžiais, šios užkardos atsakomybės ruožas yra virš 100 kilometrų. Dėl geografinės specifikos, geografinės padėties ir landšafto tie pažeidimai vyksta beveik visame ruože: „Šiek tiek mums kelia nuostabą baltarusių noras būtent čia išstumti neteisėtus migrantus į Lietuvos teritoriją, nes šis ruožas pakankamai gerai kontroliuojamas.“

Vado teigimu, šioje vietoje patruliuoti yra nesudėtinga, nes Dieveniškių kilpos kakliukas yra labai gerai kontroliuojamas“.

Beveik visi neteisėti migrantai, kurie buvo įstumti į Lietuvą, deklaravo, kad nenori eiti į Lietuvą, buvo atvežti nuo Lenkijos sienos ir per prievartą buvo išstumti Baltarusijos teisėsaugos institucijų.

R.Liubajevas sakė neturintis duomenų apie galbūt aplink kilpą esančius Baltarusijos pareigūnus.