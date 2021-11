„Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Oponentai“ buvęs Seimo pirmininkas, laidų vedėjas Arūnas Valinskas ir Darbo partijos lyderis, europarlamentaras Viktoras Uspaskichas susilažino dėl prezidento Gitano Nausėdos antrosios kadencijos ir sutarė dėl lažybų objekto – vanojimo pirtyje.

Mintis apie antrą kadenciją prajuokino

Nors Lietuva susidūrė su dviem rimtomis krizėmis, tam tikras karas vyksta ir šalies viduje – tarp valdančiosios daugumos ir Prezidentūros. A.Valinskas kaip didžiausią problemą, dėl kurios kyla šis konfliktas, įvardytų ne personalijas, tačiau valdžios pareigūnų, kaip politikų, nepatyrimą.

Jo teigimu, tai, kas prieš rinkimus buvo deklaruojama kaip privalumas – nepartiškumas, ankstesnės patirties politikoje neturėjimas, užklupus krizėms kiša koją.

„Prezidentas, atėjęs į šias pareigas, buvo praktiškai iš karto krizės užkluptas, ir nebuvo kada mokytis prezidentauti, reikėjo iš karto imtis lyderystės. Deja, reikia pripažinti, kad ministrai irgi turi daugiau jaunatviško entuziazmo negu politinės išminties, ir tai labiausiai kiša koją Vyriausybei ir prezidentui bendraujant tarpusavyje“, – įsitikinęs A.Valinskas.

Savo ruožtu V.Uspaskichas įsitikinęs, kad G.Nausėda šių dalykų dar išmoks.

„Neįprasta situacija – prezidentas nestoja taip, kaip anksčiau (D.Grybauskaitė – aut.past.) su konservatoriais, nėsėdi ir neklauso, kaip klausė D.Grybauskaitė kiekvieno V.Landsbergio žodžio. (...) Ji saugiai jautėsi, nes buvo su V.Landsbergiu, su valdančiąja dauguma. G.Nausėda nori būti nepriklausomas. Šiaip tai yra sveikintinas dalykas. O kad neužtenka patirties – taip yra“, – įvertino V.Uspaskichas.

„Viskas tvarkoje – pirma kadencija. Antrą kadenciją bus dar geresnis, protingesnis“, – pridūrė jis.

Tačiau toks V.Uspaskicho teiginys pralinksmino A.Valinską. „Jūs juokaujate? Viktoras visada būdavo „prie bajerio“, – juokėsi A.Valinskas.

„Galime iš karto sugalvoti simboliškas lažybas. Duodu 150 proc., kad tai yra pirmoji, bet ir vienintelė, prezidento G.Nausėdos kadencija. Jei teigiate priešingai, tai sakykite, iš ko lažinamės“, – pasiūlė buvęs Seimo pirmininkas.

V.Uspaskichas nuo savo teiginio nesitraukė.

„Aš iš tikrųjų galvoju, kad šis prezidentas laimės ir antrą kadenciją, jeigu jis nuosekliai bendraus su visa tauta. Kai kas galvoja, kad jis ne su visa tauta bendrauja. Deja, galiu pasakyti, kad tik ta dalis, kuri daugiausiai rūpinasi Laisvės partija, gal ir nepalaiko jo. O didžioji dauguma palaiko“, – įsitikinęs darbietis.

Savo ruožtu A.Valinskas pastebėjo, kad V.Uspaskichas šiuo atveju kalba kaip partijos vadovas.

„Nemanau, kad jų partija turėtų kandidatą būsimuose prezidento rinkimuose, ir jiems be jokios abejonės reikės šlietis, palaikyti kažką kitą“, – pabrėžė buvęs politikas.

A.Valinskas įsitikinęs, kad darbiečiams būtų nenaudinga palaikyti tikėtiną socialdemokratų kandidatę V.Blinkevičiūtę, kaip ir galimą konservatorių bei liberalų kandidatę V.Čmilytę-Nielsen.

Tiesa, V.Uspaskichas suskubo paprieštarauti – anot jo, Darbo partija tikrai turės savo kandidatą būsimuose prezidento rinkimuose.

„Mes jau turime porą tokių kandidatų iš mūsų gretų. Jauni žmonės, jau kai kuriems suėjo 40 metų, ir tikrai jie pasivaržys pirmame ture“, – įsitikinęs V.Uspaskichas.

Savo ruožtu A.Valinskas teigė, kad Darbo partija turi kelti kandidatą vien iš „sportinio intereso“, bet jeigu antrame ture dalyvaus G.Nausėda, darbiečiai dėl pragmatinių sumetimų jį tikrai palaikys. V.Uspaskichas su tokia nuomone sutiko.

„Aš buvau skeptiškas dėl G.Nausėdos šiuose rinkimuose, aš tai viešai išsakiau – labiau palaikiau V.Ušacką, dar kitus. Jei atkursite archyvuose mano pasisakymus, sakiau, kad didelės naudos iš jo nebus, gėdos jis didelės nepadarys, bet jis gražiai atrodo, inteligentiškai, viskas bus su juo gerai.

Bet dabar, kada tokia situacija, ir kai jis nekolaboruoja dėl to, kad to nori valdančioji dauguma, man patinka. Man patinka, ir aš linkęs prezidentą palaikyti šitose situacijose. Kai ateis rinkimai – pažiūrėsim“, – kalbėjo V.Uspaskichas.

Galiausiai V.Uspaskichas ir A.Valinskas sutarė ir dėl lažybų objekto.

„Yra tokia paslauga – vanojimas pirtyje, rusiškoje pirtyje. Ši paslauga kainuoja, pas tikrą pirtininką siunčiamas asmeninis lėktuvas, skraidinimas į vietą, jis vanoja. Tai yra didelė paslauga.

Jeigu aš pralošiu, aš darau tą didelę paslaugą – vanoju Arūną savaitę laiko savo rusiškoje pirtyje, geriausioje pasaulyje pirtyje“, – pasiūlė V.Uspaskichas.

A.Valinskas lažybų objektą dar „patobulino“.

„Jeigu aš pralaimiu, tai tada aš vanoju patį, bet su kadagine vanta, be lapų, be nieko. Kitas dalykas – jei dėl to sutariame, jeigu jau mes dviese pirtyje, tai tada jūsų darbo partijos frakcija palaiko Partnerystės įstatymą – tinka?“, – juokėsi A.Valinskas.

„Jeigu pakeis Partnerystės įstatyme porą punktų, tikrai galėsime palaikyti“, – patikino V.Uspaskichas.