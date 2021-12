Trečiadienį, prieš Vyriausybės posėdį ministras teigė turintis imtis uždavinių, kurie turi būti nedelsiant išspręsti.

„Turbūt daugiausia jie sietini su europinės paramos išplėstam sankcijų režimui telkimu. Tai nėra lengvas uždavinys (...) Bet yra labai aiški indikacija iš premjerės, kad tai turi būti daroma“, – kalbėjo G.Landsbergis.

Paklaustas, ar premjerė, palikusi ministrų kabinetą ta pačia sudėtimi, nepamynė šios Vyriausybės deklaruotų aukščiausių politinių moralinių standartų, G.Landsbergis teigė suprantantis savo atsakomybę.

„Aš savo poziciją išsakiau. Atsakomybę suprantu. Gal netgi ir jums buvau išvardijęs, kas galėjo galbūt būti padaryta kitaip ir mano atveju. Neabejoju, kad susisiekimo ministras taip pat tą supranta, bent tiek, kiek mes su juo diskutavome – manau, esame labai aiškiai tą pasakę. Premjerė yra žmogus, kuris šioje situacijoje priima paskutinį sprendimą“, – pabrėžė ministras.

Tačiau G.Landsbergis nesutiko, kad būtent tokio premjerės sprendimo ir tikėjosi.

„Tiesą sakant, vakar galėjo būti bet koks sprendimas, ir buvau labai aiškiai pasakęs tiek viešai, tiek premjerei, kad esu pasiruošęs priimti bet kurį sprendimą“, – tikino ministras.

Tuo metu paklaustas, kodėl nebuvo patikrintas Vyriausybės pasitikėjimas Seime, G.Landsbergis teigė, kad tai net nebuvo svarstyta.

„Lietuvos geležinkelių“ valdybai nusprendus, kad dėl per Lietuvą toliau keliaujančių baltarusiškų trąšų iš posto pasitrauks įmonės vadovas Mantas Bartuška, premjerė Ingrida Šimonytė vėlų antradienio vakarą paskelbė savo verdiktą – pareiškimus dėl atsistatydinimo jai ant stalo padėję užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir susisiekimo ministras Marius Skuodis lieka savo postuose.

Savo darbus pažadėjo tęsti ir susisiekimo ministras Marius Skuodis. Jis teigė gerbiantis „Lietuvos geležinkelių“ sprendimą nušalinti vadovą M.Bartušką.

„Aš pasakysiu tik tiek – aš gerbiu valdybos valdybos ir vadovo sprendimą“, – teigė M.Skuodis.

„Šitoj situacijoj kaltų yra labai daug. Problemų ir neatsakytų klausimų taip pat yra labai daug. Kalbant dėl pačios sutarties pakeitimų, kurie turėjo būti pateikti už nacionalinį saugumą atsakingoms institucijoms, baigiant avansais.

Čia yra tie klausimai, į kuriuos mes atsakysime, bet man dabar daug svarbiau yra visiems šiek tiek nusiraminti, susėsti prie stalo visoms institucijoms, ir aš pasiruošęs pakartotinai sukviesti ir URM, ir geležinkelius, ir kitas įstaigas, ir surasti geriausius šios situacijos sprendimus“, – kalbėjo susisiekimo ministras.

M.Skuodis prisipažino I.Šimonytės sprendimo dėl jo likimo nežinojęs iki paskutinės akimirkos.

„Su premjere mes vakar turėjom keletą susitikimų. <...> Aš devintą valandą tikrai asmeniškai nežinojau premjerės sprendimo, galiu tą atvirai pasakyti“, – teigė M.Skuodis.

„Du Vyriausybės nariai įteikė man atsistatydinimo prašymus, nutarę šį reputacinį nuostolį prisiimti sau. Vertinu ministrų pasirengimą prisiimti atsakomybę, bet negaliu su tuo sutikti.

Ne tik dėl to, kad, kaip paaiškėjo, ministerijoms teko veikti nepilnos informacijos sąlygomis, bet ir dėl to, kad mažiausias rizikas valstybei keliantį kelią iki krovinių atsisakymo vis dar reikia nužymėti, o atsistatydinimai to nepadės padaryti.

Todėl ministrų atsistatydinimo prašymų Lietuvos Respublikos Prezidentui neteiksiu ir šįvakar įtikinau ministrus prašymus atsiimti“, – jau po 22 val. vakaro pranešė I.Šimonytė.