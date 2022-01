Lietuva Kiprui parduos 117 tūkst. dozių „Comirnaty“ vakcinų

Tam trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Su prašymu parduoti farmacijos kompanijos „BioNTech & Pfizer“ pagamintų vakcinų Kipras kreipėsi gruodžio 29 dieną.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, Lietuva šiuo metu turi apie 523 tūkst. 818 šios vakcinos dozių.

Be to, šių metų pirmąjį pusmetį numatoma pristatyti dar 2 mln. 418 tūkst. dozių, vien sausį jų bus atgabenta per 349 tūkstančiai.

„Taigi įvertinus šiuo metu turimas ir 2022 metais numatomas Lietuvai pristatyti vakcinų dozes bei gyventojų skiepijimosi tempus, vien turimų ir numatomų pristatyti „Comirnaty“ vakcinų užtektų Lietuvos gyventojams skiepyti sausio mėnesį“, – teigiama SAM rašte.

Ministerija taip pat pažymi, kad Ekstremalių sveikatai situacijų centras turi ribotas saugojimo galimybes, kol vykdomi ultra žemos temperatūros šaldiklių viešieji pirkimai. Šaldiklius planuojama įsigyti vasario mėnesį.

Anksčiau Vyriausybė vakcinų nuo COVID-19 yra dovanojusi ir skolinusi kitoms valstybėms.