„Frakcija dėl naujo Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko paskyrimo procedūros tarsis antradienį vyksiančiame frakcijos posėdyje. Šiuo metu frakcija neturi konkrečių kandidatūrų į komiteto pirmininkus“, – pirmadienį Eltai teigė P. Levickytė bei pridūrė, kad dėl galimų kandidatų daugiau informacijos bus tik po frakcijos posėdžio.

Kiek anksčiau konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė teigė, kad kandidatas į URK pirmininkus turėtų būti renkamas iš dabartinių komiteto narių. Be pareigas paliekančio Žygimanto Pavilionio, komitetui priklauso dar trys konservatoriai: Laima Andrikienė, Audronius Ažubalis ir Emanuelis Zingeris. Galimi kandidatai komentuoti dėl galimybės užimti URK pirmininko postą atsisakė.

ELTA primena, kad Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis praėjusį pirmadienį priėmė sprendimą trauktis iš einamų pareigų. Politikas pabrėžia atsistatydinąs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos reikalavimu.

Pastaruoju metu Ž. Pavilionis kritikos susilaukė dėl laikysenos Prezidentūros atžvilgiu. Tai pro akis nepraslydo partijos kolegoms, kurie frakcijoje ėmė kelti klausimą dėl tolesnio Užsienio reikalų komiteto pirmininko likimo šiose pareigose.

Be to, Ž. Pavilionis kritikos susilaukė ir iš premjerės Ingridos Šimonytės po išsakytų komentarų po to, kai gruodžio 8 d. įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, trąšos per Lietuvą ir toliau buvo gabenamos. Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad Ž. Pavilionio kategoriški pareiškimai neleidžia manyti, kad ji turi jo pasitikėjimą.