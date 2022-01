„Atsižvelgiant į tai, kad ugdymo įstaigose ne visi vaikai testuojami profilaktiškai, jų atliekamų savikontrolės testų kol kas negalima susieti su galimybių pasui keliamais kriterijais, taip pat nedidelė vaikų dalis 12-15 metų amžiaus grupėje yra pasiskiepijusi, galimybių pasu kol kas gali naudotis nedidelė vaikų dalis.

Siekiant suteikti daugiau laiko paskiepyti vaikus nuo COVID-19 ligos, siūloma pakeisti nutarimą ir patikslinti galimybių paso išdavimo kriterijus vaikams, numatant kad reikalavimas turėti galimybių pasą kontaktinėse veiklose vaikams taikomas ne nuo 12 metų ir 2 mėnesių, o nuo 16 metų“, – nurodoma nutarimo projekte.

Šis pakeitimas galiotų iki vasario 28 dienos, o nuo kovo 1 dienos vėl būtų reikalaujama galimybių pasą turėti vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių.

Premjerė Ingrida Šimonytė aiškino, kad laikinai stabdyti reikalavimą dėl galimybių paso 12–15 metų vaikams reikia, nes sparčiai plintant omikron atmainai testuojami vaikai papildomai apkrauna infrastruktūrą.

„Kadangi mes dėl viruso plėtros dabar turėsime koncentruoti savo dėmesį į simptominius žmones ir į tų žmonių artimiausius kontaktus, o mobilieji punktai ir visa testavimo infrastruktūra turi tiek pajėgumų, kiek turi, mes neturime atliekamos infrastruktūros ir papildomų pajėgumų tam, kad reguliariai dar testuotume ir vaikus, kurių tėvai nusprendė neskiepyti dėl savo kažkokių įsitikinimų“, – sakė I.Šimonytė.

Be to, sveikatos apsaugos viceministrės Aušros Bilotienės Motiejūnienės teigimu, tėvams pagrįstai kyla klausimas, kodėl vaikui negali būti suformuotas galimybių pasas, jei jis testuojasi du kartus per savaitę ugdymo įstaigoje ir ten gauna neigiamą atsakymą.

„Reikia laiko pasižiūrėti, kaip ir kiek tie techniniai dalykai išsprendžiami. Ir atitinkamai sudaroma galimybė vakcinuotis ir pasirengti, nes dalis tėvų sako, kad nepakako to laiko“, – tvirtino viceministrė.

Galimybių pasas 12 metų ir dviejų mėnesių amžiaus vaikams įvestas nuo gruodžio 28 dienos, be jo negalima lankytis prekybos, paslaugų ir pramogų vietose, bet dokumento nereikia mokyklose ar būreliuose.

Anksčiau galimybių paso reikėjo vaikams nuo 16 metų.