Mečys Laurinkus sakė, kad dabartinė pasaulyje susiklosčiusi situacija nėra lengvai sulyginama su Sausio 13-osios įvykiais. Anot jo, tai visiškai skirtingos aplinkybės.

„Dabartinė situacija yra visai kitas kontekstas, praktiškai neįmanoma sugretinti su Sausio 13-ąja. Sausio 13-ąją, čia mano interpretacija, buvo generalinė repeticija prieš Gorbačiovą, ką bandė padaryti rugpjūčio mėnesį, bet praktiškai nepavyko. (...)

Dabar visai kitas kontekstas, kitaip viskas vyksta. Aš turiu savo nuomonę, kas šiuo metu vyksta. Šiuo metu yra labai paprasta. (...) NATO plėtra Rusijai skausmingas reikalas, Ukrainos tapimas NATO nare Rusijai šiuo metu yra tas pats, kas Reigano žvaigždžių karas lėšų prasme. Todėl, kad reikia perorganizuoti visą priešraketinę gynybos sistemą. Visą. Kokios čia lėšos? Valstybė praktiškai gali atsidurti ant žlugimo ribos. Tokį dalyką perorganizuoti yra mirtinas dalykas“, – susiklosčiusias situacijas lygino M.Laurinkus.

Į įvykių pasikartojimą skeptiškai žiūrėjo ir Egidijus Bičkauskas, tačiau jis teigė, kad nors situacijos ir skirtingos, tačiau Lietuva prarasti nepriklausomybę tam tikru atveju vis dėlto galėtų.

„Aš dar galvoju, kad Sausio 13-oji negali pasikartoti. Aš rimtai nežiūriu į mūsų propagandistų pareiškimus į tai, kad rusai nori atstatyti savo imperiją, aš žiūriu į tai grynai, kaip į propagandą. Sausio 13-oji buvo tikslinis Maskvos nukreipimas į Lietuvą. Dabar, mano galva, tai pasikartoti negali.

Ar mes galime prarasti nepriklausomybę tokioje įtemptoje situacijoje? Taip. Šito neneigiu. Bet tai yra ne mūsų kaltė. Tai gali būti didžiųjų politinių galių žaidimo rezultatas, kaip jis padarys mums įtaką. Žaidimas per Ukrainą, žaidimas su Kinija ir taip toliau. Visa tai mums gali daryti įtaką“, – svarstė E.Bičkauskas.

Signataras sakė, kad žiūrint į 1939–1940 metų įvykius aišku, kad Lietuva net ir su kitokia politika nebūtų galėjusi išlaikyti savo nepriklausomybės. Vis dėlto, jo manymu, į dabartinius konfliktus neturėtume veltis.

„Tam momentui dėl galių susidūrimo Lietuva išsaugoti nepriklausomybės negalėjo. Ir dabar mes, Lietuva, neturėtume būti suinteresuoti tų galių konfliktu. Daryti įtakos tam konfliktui mes nelabai galime ir vėliau patys išsirutulioti iš jos savais sprendimais irgi nelabai galėsime. Todėl aš labai skeptiškai žiūriu“, – sakė pašnekovas.

M.Laurinkus taip pat minėjo, kad konfliktas tarp didžiųjų valstybių mažai tikėtinas, nes jis būtų pražūtingas ne tik mums, bet ir joms pačioms.

„Manau, kad to neįvyks, bet šiame pasaulyje visko būna. Bet jeigu įvyktų, tai tektų ginti ne parlamentą, tektų ginti valstybę ir NATO fronto linijose. (...)

Manau, kad viskas vystysis kitaip. Nei Jungtinės Amerikos Valstijos, nei apskritai visos branduolinės valstybės, jos nėra suinteresuotos. Buvo bendras dabar neseniai pareiškimas, kad galėtų vykti kažkoks pasaulinis „gaisras“, bet tikrai to nebus, visi supranta, kuo tai baigiasi“, – sakė signataras.

E.Bičkauskas sakė, kad konflikto riziką mažina ir tai, kad didžiąsias pasaulio šalis valdo pakankamai racionalūs ir protingi vadovai. Dėl to, jo nuomone, Sausio 13-osios įvykiai mūsų šalyje kartotis neturėtų.

„Aš esu įsitikinęs, neprarasime mes tos nepriklausomybės. (...) Nepriklausomybės galime netekti tik didžiųjų pasaulio galių konflikto rezultate. Bet aš esu įsitikinęs, kad toms galioms vadovauja pakankamai rimti ir solidūs politikai, pakankamai atsakingi, kurie tokio konflikto neleis.

Tarp tų galių gali būti lokalinio, konvencinio pobūdžio konfliktai per trečiąsias šalis, kaip šiuo atveju Ukraina, bet iki tokio globalaus (konflikto – aut.) nenueis. Dėl to ir vyksta šitos derybos, dėl to, kad išvengtų to konflikto. Manau, kad mums baimintis nereikia, Sausio 13-oji, esu įsitikinęs, nepasikartos“, – teigė E.Bičkauskas.