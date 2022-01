Taip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs K.Venckaus skundą, kuriame jis prašė įpareigoti Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (VVTAĮT) organizuoti jam pasimatymus su netrukus aštuonioliktą gimtadienį švęsiančia pussesere.

Kodėl susitikimai negalimi, priežastis lieka ta pati, kaip K.Venckui ir buvo išaiškinęs Vilniaus apygardos administracinis teismas: „Organizuoti K.Venckaus ir užsienyje gyvenančios jo pusseserės susitikimų VVTAĮT negali, nes paauglė ir jos mama yra valstybės saugomos liudytojos ir informacija apie jų apsaugos organizavimą yra valstybės paslaptį sudaranti informacija“.

Savo skunde teismui K.Venckus teigė, kad jį su L.Stankūnaitės dukra sieja stiprus emocinis ryšys ir jis esą patiria didelę žalą negalėdamas su ja susitikti.

L.Stankūnaitė teigia, kad su K.Venckumi jos dukters nesieja jokie ryšiai ir mergaitė pati nenori matyti nei pusbrolio, nei tetos N.Venckienės, nei senelių Laimutės ir Vytauto Kedžių.

„Nėra jokio emocinio ryšio, nei didelio, nei mažo, yra tik praeities nuoskaudos“, – sakė L.Stankūnaitė ir pabrėžė, kad susitikti su giminaičiais jos dukra nenori dėl Venckų ir Kedžių namuose patirto smurto.

Be to, L.Stankūnaitė yra įsitikinusi, kad netikėtai prabudę K.Venckaus jausmai jos dukrai yra ne kas kitas, kaip bandymas išsiaiškinti, kur jos abi gyvena, nes JAV gyvenusio, o po to į Olandiją persikrausčiusio K.Venckaus prašymas VVTAĮT organizuoti jam susitikimus su pussesere sutapo su Jungtinių Tautų priverstinio dingimo komiteto paskelbta mergaitės paieška.

Matyt supratę, kad Jungtinių Tautų komiteto paieška, neduos jokių rezultatų ir niekas neorganizuos visiškai svetimiems žmonėms, Kazimierui Juraičiui ir Nijolei Sadūnaitei, susitikimų su valstybės saugomu vaiku, N.Venckienė sumąstė kitą planą, kaip sužinoti dukterėčios gyvenamąją vietą ir sūnaus vardu kreipėsi į VVTAĮT.

Kai K.Venckaus prašymas buvo atmestas, prasidėjo kova teismuose, tačiau ir ji nebuvo sėkminga.

Pernai vasarį Vilniaus apygardos administracinis teismas K.Venckaus skundą atmetė, tačiau šis sprendimas buvo apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Trečiadienį šio teismo paskelbta nutartis yra neskundžiama.