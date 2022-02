Tiesa, politologė Rima Urbonaitė nemato pagrindo džiūgauti nei vienai iš šiuo metu lyderiaujančių partijų – anot jos, palaikymas šioms partijoms pasiskirstęs beveik vienodai, tad bet kuriuo metu reitingų lentelėje galime išvysti visiškai kitokį vaizdą.

Optimizmui pagrindo nėra

Nors valdančioji Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), naujausios „Spinter tyrimų“ apklausos duomenimis, išlieka pirmoje reitingų lentelės pozicijoje (sausį šios apklausos duomenimis už TS-LKD būtų balsavę 11,6 proc. rinkėjų, gruodį – 10,8 proc.), anot politologės R.Urbonaitės, džiaugtis konservatoriams nėra pagrindo.

„Reikia pripažinti, kad nei konservatorių, nei socialdemokratų situacija reitingų lentelėse nesikeičia. Dėl to, kad visur matome nereikšmingą pokytį paklaidos ribose, o tai reiškia, kad realybėje tas pokytis gali būti visai į kitą pusę“, – pabrėžė politologė.

Anot R.Urbonaitės, vienintelis dalykas, kuo konservatoriai gali pasidžiaugti, yra tai, kad jų reitingas dramatiškai nekrenta žemyn.

„Šiuo metu tikimybė, kad tas reitingas dar labiau kris žemyn, yra pakankamai maža. TS-LKD elektoratas yra pakankamai lojalus, kuris bet kurioje situacijoje bus už savo partiją. Iš kitos pusės, akivaizdu, kad to nepakanka, dar svarbu neprarasti kad ir vieno ar kito balso“, – dėstė ji.

Turi neišspręstų problemų

Kurį laiką reitingų aukštumose skrajoję socialdemokratai, šios apklausos duomenimis, laikosi antroje reitingų lentelės pozicijoje su apie 10,2 proc. siekiančiu respondentų palaikymu.

R.Urbonaitė svarstė, kad prieš kelis mėnesius išaugusį socialdemokratų populiarumą lėmė gerai susiklosčiusios aplinkybės, o dabar situacija keičiasi iš esmės.

„Yra vidiniai veiksniai – ką pati partija transliuoja, pagrindiniai lyderiai, kokius sprendimus partija siūlo. Kitas dalykas yra išorės veiksniai, išorinė konkurencija. Socialdemokratams vienas geras vidinis veiksnys buvo V.Blinkevičiūtė, o tuo pačiu metu valstiečiai „sušlubavo“.

Bet dabar ateina S.Skvernelis, ir orientuojasi į labai panašų elektoratą. Padidėjusi konkurencija gali kaišioti pagalius į ratus. Be to, vien naujos pirmininkės efektu ilgai nevažiuosi. Nes ką, be pirmininkės, daugiau matome apie socialdemokratų partiją? Kur yra daugiau jos žmonių? Net socialdemokratų frakcija Seime paskutiniu metu atrodo gana silpnai“, – įvertino politologė.

„Socialdemokratai turi ir neišspręstų vidinių problemų, kurių jau nebekompensuoja V.Blinkevičiūtė, ir padidėjusią išorinę konkurenciją, kurią atneša S.Skvernelio naujas darinys“, – pridūrė ji.

Keisis lyderiai?

Visgi, politologė nesiėmė prognozuoti, ar artimiausiu metu naujoji S.Skvernelio partija, kurią sausį teigė palaikantys 8,2 proc. respondentų, reitingų lentelėse aplenks šiuo metu lyderiaujančius konservatorius bei socialdemokratus.

„Yra intriga, kiek S.Skvernelis gali turėti potencialo nustumti socialdemokratus į trečią vietą, bet būčiau labai atsargi su spėliojimais, nes jie visi yra šalia vieni kitų – gali būti įvairūs išsidėstymai“, – svarstė R.Urbonaitė.

„Partijos stumdosi šalia viena kitos, todėl galima sakyti, kad partijos dalijasi pirma-trečia vietomis, nes nėra taip, kad tos vietos būtų aiškiai paskirstytos“, – pabrėžė ji.

Tačiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) situacija, anot R.Urbonaitės, su S.Skvernelio partijos įsteigimu toliau tik blogės – naujosios partijos lyderis rinks valstiečių rinkėjų, kurie jam anksčiau simpatizavo, balsus.

„Valstiečių situacija yra palaipsniui blogėjanti, jie tampa vis labiau nišiniais – ir dėl lyderių užimamų pozicijų. Galų gale ir S.Skvernelio pasitraukimas davė efektą“, – apibendrino politologė.