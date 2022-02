Naujienų portalas tv3.lt skelbia patyręs kibernetinę ataką

Pasak naujienų portalo, vykdant vadinamąją DDoS ataką, daugiausia užklausų siųsta iš Rusijos, Kinijos bei kitų valstybių.

„Taip vadinama DDoS (angl. denial of service) ataka pradėta 8:30 val. ir truko apie 4 minutes. Panašių atakų metu į vieną puslapį nukreipiama daugybė užklausų iš kitų kompiuterių. Dėl to puslapis tampa neprieinamas. Per 4 minutes, kai vyko ataka prieš portalą tv3.lt, į jį vienu metu pasiųsta 25 mln. užklausų. Tai buvo šimtais kartų didesnis užklausų skaičius už įprastinį“, – informuoja tv3.lt.

Pasak portalo, daugiausia užklausų į puslapį buvo pasiųsta iš Rusijos, Kinijos, Indonezijos, Brazilijos, JAV ir Indijos.

Portalo tv3.lt vyriausiasis redaktorius Artūras Anužis sako neatmetantis, kad panašūs incidentai gali pasikartoti, nes, panašu, kad pastarasis išpuolis buvo gana nedidelis – tarsi bandomasis.