Triukšmas dėl naikintuvų – sumanus NATO planas? Atsargos pulkininkas pateikė kelis scenarijus

„Karo metu abi pusės stengiasi klaidinti viena kitą. Būtų labai normalu, jeigu tai būtų daroma ir iš NATO pusės. Galbūt tai yra daroma, aš to negaliu atsakyti. Kariniai arba gynybos štabai, planuodami operacijas, visą laiką šalia bet kurios operacijos įtraukia tokį dalyką, kaip „deception plan“ arba lietuviškai „apgaulės planą“.

Tai yra klaidinimo planas, siekiant, kad priešas būtų sutrikęs, nesuprastų tikros situacijos ir negalėtų priimti atitinkamų priemonių. Aš neatmetu galimybės, kad taip gali būti, o jeigu nevyksta, manau, jog mes, kaip NATO, kažką ne taip darome. (...)

Iš esmės reikia pasikliauti kariškiais, kurie tą sprendimą gali puikiai įgyvendinti su visais klaidinimo planais. Niekas realiai gali net ir nesužinoti, ar tie lėktuvai gali būti atiduoti, o gal jie jau seniai ten skraido“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ kalbėjo V.Malinionis.

Jis atkreipė dėmesį, kad dėl siekio klaidinti priešininką, automatiškai būna klaidinama ir visuomenė. Atsargos pulkininko teigimu, jeigu iš tiesų šis triukšmas viešumoje yra NATO sumanytas planas, jis veikia puikiai.

„Techniškai turėtų būti įmanoma perduoti tuos lėktuvus taip, kad net nebūtų žinoma, iš kokios valstybės jie yra perduodami. Galima tai padaryti be atsakomybės, perdislokuojant juos per kelias vietas, etapus, pervežant, leidžiant klaidinančią informacinę kampaniją. Jeigu yra susitarimas tarp NATO valstybių, tai nėra sudėtinga padaryti“, – sakė V.Malinionis.

Atsargos pulkininkas šiuo atveju ragino pasitikėti valdžios institucijomis.

„Tokiose situacijoje, karo aplinkoje, yra labai svarbu pasitikėti savo valdžios organais. Valdžios institucijos turi daugiau informacijos, nei bet kuris pilietis. Jie turi ne tik viešą informaciją, bet ir įslaptintus kanalus. Reikia labai gerai klausytis jų patarimų ir išvadų. Karas yra labai kompleksinis verslas, reikia pasitikėti savo valstybės institucijomis“, – įsitikinęs jis.

Pašnekovas sakė taip pat suprantantis Lenkijos baimes, nenorint, kad naikintuvai būtų perduodami tiesiogiai kaip šios šalies nuosavybė, o ne viso aljanso pagalba.

„Lenkai tuomet kaip ir pasidalina to sprendimo atsakomybe. Jie nenori tapti vieninteliu taikiniu, jie nori, kad vis dėlto tai būtų NATO atsakomybė. Aš pilnai suprantu nerimą, nes to žmogaus, kuris sėdi Kremliuje, grasinimai yra gana rimti. Dėl to kolektyvinė atsakomybė šioje situacijoje yra žymiai geriau“, – svarstė V.Malinionis.

Anot jo, naikintuvų perdavimas ukrainiečiams „žaidimą gali pakeisti jų naudai“.

„Naikintuvai yra reikalingi, norint užtikrinti dominavimą erdvėje. Jeigu tu dominuoji erdvėje, tu suteiki laisvę kitiems sausumos vienetams vykdyti savo užduotis, tuo pačiu gali paremti savo pajėgas, kurios yra puolamos ugnimi ir t.t. Tai yra labai svarbus dalykas“, – apibendrino atsargos pulkininkas.

Lenkijos Užsienio reikalų ministerija antradenį citavo užsienio reikalų ministrą Zbigniewą Rau, kuris nurodė, kad po konsultacijų su prezidentu Andrzejumi Duda buvo nutarta, jog visi Lenkijos turimi naikintuvai bus „nedelsiant ir be atlygio“ perduoti JAV vyriausybės žinion ir perdislokuoti į Ramšteino oro pajėgų bazę Vokietijoje.

Tuo pačiu metu Lenkija paprašė JAV aprūpinti ją naudotais naikintuvais, pagal savo pajėgumus daugmaž atitinkančius MiG-29, sakoma pranešime. Ten pat nurodoma, kad „Lenkija pasiruošusi nedelsdama nustatyti šių lėktuvų pirkimo sąlygas“.

Be to, Lenkijos vyriausybė paragino kitas NATO sąjungininkes, turinčias naikintuvų MiG-29, pasekti jos pavyzdžiu.

Tačiau apie tai sužinojusios JAV atmetė Lenkijos pasiūlymą pasiųsti jos turimus naikintuvus MiG-29 į Ukrainą per amerikiečių bazę Vokietijoje ir pabrėžė, kad šis planas sukėlė „rimtų nuogąstavimų“ visam NATO aljansui.

Varšuva esą nustebino JAV pareigūnus savo pasiūlymu. Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad sumanymas JAV perduotus lėktuvus nuskraidinti iš JAV ir NATO bazės „į oro erdvę virš Ukrainos, kuri yra ginčijama Rusijos, kelia rimtų nuogąstavimų visam NATO aljansui“.

„Toliau konsultuosimės su Lenkija ir kitais mūsų NATO sąjungininkais dėl šio reikalo ir jo keliamų sudėtingų logistikos iššūkių, bet nemanome, kad Lenkijos pasiūlymas yra įgyvendinamas“, – sakoma J.Kirby pranešime.

„Paprasčiausiai mums neaišku, ar tam yra koks nors stiprus loginis pagrindas“, – pridūrė jis.

J.Kirby taip pat pabrėžė, kad Vašingtonas laikosi pozicijos, jog „sprendimą, ar Lenkijai priklausantys lėktuvai gali būti perduoti Ukrainai, galiausiai turi priimti Lenkijos vyriausybė“.

Ukraina suintensyvino raginimus partneriams Vakaruose aprūpinti ją kariniais orlaiviais, kad Kijevas galėtų sėkmingiau priešintis didžiulio masto Rusijos karinei invazijai. Tačiau toks žingsnis laikomas itin rizikingu – NATO narės nenori, kad Maskva pripažintų jas konflikte dalyvaujančiomis šalimis.

Ukrainos karinės oro pajėgos turi pasenusių naikintuvų MiG-29 ir Su-27, taip pat šturmo lėktuvų Su-25. Šių tipų orlaiviai yra vieninteliai, kuriuos ukrainiečių lakūnai galėtų valdyti iškart, be papildomų apmokymų.