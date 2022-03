„Laisviečių“ siūlymą aplenkė P. Gražulis: savo bute Seimo viešbutyje apgyvendino septynias ukrainietes

Nors verdikto dėl tokios galimybės dar nėra, parlamentaras Petras Gražulis tvirtina savo Seimo viešbučio bute jau apgyvendinęs septynias ukrainietes, tarp kurių – ir net metukų neturinti mergaitė.

T.V.Raskevičius: palaikymą išreikštų ne tik vėliavėlėmis

Kaip portalui lrytas.lt pasakojo Laisvės frakcijos narys Tomas Vytautas Raskevičius, frakcija ketvirtadienį kreipėsi į Seimo valdybą su prašymu, kad parlamento viešbutyje gyvenantiems politikams būtų galima savo butus užleisti pabėgėliams iš Ukrainos.

„Viena mūsų frakcijos narė, kuri gyvena Seimo viešbutyje, teiravosi apie tokią galimybę, kad, jeigu ji, pavyzdžiui, laikinai nesinaudotų tomis patalpomis, ar ji galėtų jas užleisti pabėgėlių šeimai. Jai buvo pasakyta, kad tokios galimybės nėra.

Mes manome, kad būtų labai gražu iš Seimo narių pusės solidarizuotis ir ne tik žodžiais ir vėliavėlėmis palaikyti ukrainiečius. Mes nesiūlome versti Seimo narius apgyvendinti savo kambariuose pabėgėlius, bet sudaryti tokią galimybę tiems, kurie to nori“, – tvirtino T.V.Raskevičius.

Dabar, anot jo, to daryti neleidžia prieš įsikėlimą į Seimo viešbutį pasirašoma sutartis, kurioje reikia nurodyti, kas gyvens gautame bute. Be to, dalis vieno kambario butų Seimo viešbutyje esą yra tušti.

„Reikia įveiklinti visas galimybes, ypatingai, jeigu yra tuščių patalpų, kurios yra šildomos, kurias valdo Seimas mokesčių mokėtojų pinigais. Aišku, jos nėra blizgančios, bet jos yra gyvenamosios“, – pažymėjo Laisvės frakcijos atstovas.

Jis juokavo, kad savo butą Seimo viešbutyje užleisti galėtų P.Gražulis, kuris Šeimų maršo mitingų metu siūlydavosi į jį priimti 6-7 žmones nakvynei.

„P.Gražulis, kuris kvietė pas save apsigyventi Šeimų maršo dalyvius, galėtų savo noru, laisva valia, kaip žmogus, palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, pakviesti ten apsistoti žmones, kuriems tokia pagalba reikalinga“, – pasiūlymą išsakė T.V.Raskevičius.

P.Gražulis jau spėjo užleisti savo butą

Tačiau, pasirodo, su tokiu siūlymu Laisvės frakcija kiek pavėlavo. Paklaustas, ar savo bute Seimo viešbutyje apgyvendintų ukrainiečių pabėgėlius, P.Gražulis teigė jau sekmadienį į viešbutyje esantį savo trijų kambarių butą įsileidęs septynias ukrainietes.

„Pas mane Seimo bendrabutyje jau gyvena septyni žmonės, tarp jų – du maži vaikai. Vienam – dešimt mėnesių, kitam – keturi metai. Visos moterys: viena senelė, jos dvi dukros ir dukrų dukros“, – portalui lrytas.lt vardijo politikas.

Pasiteiravus, ar tokiam žingsniui gavo pritarimą iš Seimo kanceliarijos, P.Gražulis atšovė, kad apie jokį draudimą čia negali būti net kalbos.

„Tegul neleidžia. Aš apgyvendinau. Kokia čia kalba dar gali būti? Žmonės miršta, šąla ir neleisti jiems apsigyventi? Absurdas. Kaip kažkas gali dar priekaištauti, užsiimti biurokratija. O ką padarys tam bendrabučiui? Kas čia atsitiks?“ – klausė jis.

Be to, P.Gražulis sakė užleidęs ir savo kabinėtą Klaipėdos rajone darbuotis žmonėms, kurie rūpinasi pabėgėlių apgyvendinimu.

Paklaustas, kur tuomet glaudžiasi pats, Seimo narys atsakė: „Ar čia jau man sunku surasti?“

E.Gentvilas siūlymui nepritaria, pabėgėlius glaudžia asmeniniame būste

Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno Eugenijaus Gentvilo, kuris taip pat gyvena Seimo viešbutyje, nesužavėjo tokia koalicijos partnerių idėja.

„Ant valstybės gero kiekvienas gudrus. Aš ten gyvenu ir nemanau, kad tai yra gera iniciatyva. Visų pirma, iš pačios Laisvės partijos ten nelabai kas gyvena. Lengva jiems apie kitus šnekėti.

Antras dalykas, jeigu eina kalba apie tuščius Seimo bendrabučio numerius, viskas tvarkoje, bet gėdinti Seimo narius, kodėl jie nepasislenka ir sau prie šono nepasiguldo ukrainietės, tai, atleiskite, visi mes esame žmonės“, – portalui lrytas.lt aiškino E.Gentvilas.

Tiesa, politikas nurodė, kad prie nuo karo bėgančių ukrainiečių gerovės prisideda ir pats – savo namuose Klaipėdoje jau apgyvendino keturis žmones, iš viso ruošiasi priimti iki 14 asmenų.

„O jeigu kas nors sakys, kad Gentvilas savo rūros nepaslinks dėl ukrainiečio, tai pas mane namuose Klaipėdoje jau gyvena ukrainiečių šeima. Dabar yra keturi žmonės: du berniukai, mama ir močiutė. Pirmadienį atvyks dar trys žmonės, o paskui turbūt galėsiu priimti dar kelis.

Iš viso galiu priimti 14 pabėgėlių ir nesiekiu iš to pasipelnyti, jie nemoka man nuomos mokesčio“, – patikino E.Gentvilas.