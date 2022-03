Situacija Baltarusijoje – iš vietinio gyventojo lūpų: apie slaptus kvietimus ir ką baltarusiai mano apie karą Ukrainoje

„Mačiau tuos kvietimus, adresuotus kažkokiems vaikinams iš Bresto srities, kuri pietuose ribojasi su Ukraina. Be to, sklinda kalbos apie žmones, kurie jau mobilizuoti ir yra rengiami kariniuose daliniuose. Niekas nežino tiesos, todėl negaliu patvirtinti 100 proc., tačiau iš to, ką matome, tokia tikimybė yra“, – portalui lrytas.lt pasakojo Andrei.

Baltarusis teigė jau kurį laiką galvojęs apie išvykimą iš šalies, nes buvo aktyvus protestų prieš diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos režimą.

„Pastaraisiais mėnesiais Minske tvyrojo įtampa. Apie išvykimą galvojau kiekvieną dieną nuo tada, kai buvau įkalintas dėl Administracinio kodekso 23.34 straipsnio pažeidimo. Manau, visi suprantate, kas tai per straipsnis.

Diena iš dienos mane lydėjo mintys apie išvykimą ir sakiau sau, kad tokį sunkų sprendimą priimsiu tik kritiniu atveju. Karo pradžia tapo tokiu postūmiu“, – tvirtino jis.

Šiuo metu vyras apsistojęs Lenkijoje, Varšuvoje.

„Aš nepažįstu baltarusių, kurie karą Ukrainoje vertintų teigiamai“

Kaip sakė Andrei, nė vienas iš jo pažįstamų baltarusių nepalaiko Rusijos vykdomos karinės invazijos į Ukrainą ir smerkia A.Lukašenkos režimą.

„Aš nepažįstu baltarusių, kurie karą Ukrainoje vertintų teigiamai. Taip, neslėpsiu, yra žmonių, kurie vis dar mano, kad Vladimiras Putinas viską daro teisingai ir meldžiasi jam ir A.Lukašenkai kaip šventiesiems. Tačiau tokie žmonės yra rusiškos propagandos produktai.

Normalūs baltarusiai supranta, kas vyksta. Jie nepasitiki A.Lukašenka ir kritiškai vertina valdžios skleidžiamą informaciją. Mes suprantame, kad tai nėra jokia „specialioji operacija“, tai – karas prieš civilius gyventojus, demokratiją, visos Europos vertybes.

Visi mano draugai nori, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų, o V.Putinas ir A.Lukašenka būtų teisiami Hagos teisme“, – tikino baltarusis.

Baltarusijoje galimai vykdomą slaptą mobilizaciją ir rusų karius šalies teritorijoje jis įvardijo kaip pačios Baltarusijos okupaciją ir pasidavimą Rusijai.

„A.Lukašenka yra bailys. Jis bijo visų, kurie galėtų išversti jį iš sosto. Žinoma, tikiu, kad jis pats net nenori kariauti, nes baiminasi galutinai prarasti savo reputaciją, bijo būti išduotas visų, kurie jam artimi.

Tai, kas dabar vyksta šalyje, būtų galima pavadinti rusų okupacija arba Baltarusijos parsidavimu Rusijai. V.Putinas naudojasi Baltarusija, kad pasiektų savo tikslus“, – konstatavo Andrei.