Karybos apžvalgininkas apie Rusijos provokacijas ir „pridengtą“ planą: nesėkmingas karas rusus verčia griebtis bet ko

Prieš keletą dienų Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Maria Zacharova spaudos konferencijoje pareiškė, kad Ukrainoje yra vykdomos biologinės programos, remiamos JAV. Egidijus Papečkys sakė, kad tokiomis ir kitomis panašiomis provokacijomis Rusija stengiasi pateisinti savo vykdomus veiksmus.

„Nesėkmingai vykstant karui mėginama pateisinti savo veiksmus bet kokiomis priemonėmis. Atsirado labai tinkama tokia proga, nes pavyko Rusijos pajėgoms judant tolyn į Ukrainos gilumą vis dėlto paimti keletą dokumentų. (...)

Matomai, iš to, ką jie pademonstravo, daryčiau tokią išvadą, kad tiesiog pateko į rankas moksliniai dokumentai, kuriuose kalbama ne apie biologinio ginklo kūrimą, (...) ten kalba apie stebėjimą gyvūnų, apie atliekamus tyrimus, kaip gyvūnai gali perduoti virusą žmogui. Tai mums šiandien tai yra svarbu, pasaulyje siaučia pandemija. (...)

Parodytuose dokumentuose viskas, kas yra, tai yra tiesiog normalūs dokumentai, sklaida, nieko slapto. Bet ką galima taip paimti, atskleisti visuomenei, kalbant apie tyrimus kovos su virusu srityje. Tačiau nieko, nei vieno žodelio iš to, ką jie parodė, nebuvo, ką būtų galima pavadinti biologinio ginklo kūrimais“, – specialioje „Įvykių ir komentarų“ laidoje kalbėjo E.Papečkys.

Po tokių provokacijų Pentagonas vis dar laikosi nuomonės, kad tokios kortos ištraukimas gali būti Rusijos visuomenės pateisinimas dar agresyvesnės pozicijos, dar agresyvesnių veiksmų prieš ukrainiečius.

„Ta agresija nėra argumentuota, tai yra normalu, kad vykstant karui ir jame ypač patiriant nesėkmę nuo pat pradžių, reikia pasiteisinti tarptautinei visuomenei, savo visuomenei. Be to, artėjant deryboms, jie galvoja ir apie ateitį, kaip apsiginti nuo galimų Ukrainos ieškinių, kurie jau yra pateikiami tarptautinėms organizacijoms ir teismams“, – panašią nuomonę išsakė ir specialistas.

Anot E.Papečkio tarp Ukrainos ir Rusijos vykstančios derybos taip pat yra strategija. Jo nuomone, jomis bandoma laimėti laiko tam, kad būtų pasiektas rezultatas, kuris bus naudingas Rusijai.

„Visi tie humanitariniai koridoriai, kurie neva buvo kuriami, jie buvo reikalingi pridengti Rusijos persigrupavimui. Rusai vis traukia pastiprinimus, pergrupuoja jėgas, bet ukrainiečiai, kaip jiems neleidžia to padaryti, taip neleidžia. Jie niekaip nesukaupia tų jėgų kokioje nors vienoje vietoje lemiamam puolimui, kuris galėtų pasiekti kažkokį persilaužimą. (...)

Visi karai baigiasi arba paliaubomis, arba derybomis. Apie tai, kad Ukraina gali būti nugalėta, okupuota, mes šiandien tikrai tokios galimybės net nesvarstome. (...)

Rusija kol kas nepasiruošusi sėsti prie derybų stalo, prie paliaubų, nes jos visuomenė vis dar pakelia patiriamus nuostolius, dar nematome masinių protestų, jie dar neturi pakankamai užėmė teritorijos, kurios nori, ir neturi rankose svarių teritorijų, dėl kurių būtų galima derėtis su Ukraina“, – kalbėjo karybos apžvalgininkas.

Specialistas taip pat pridūrė, kad dabartines sudėtingas derybas lemia ir tai, kad Rusijai nepavyko užimti Kijevo per pirmąsias karo dienas taip, kaip buvo suplanuota.

„Šis jų avantiūristiškas planas nepavyko. Buvo patirti dideli nuostoliai, ukrainiečiai puikiai apsigynė ir puikiai ginasi iki šiol, tai tokiu atveju (jei būtų užimtas Kijevas – aut. past.) būtų bandoma Kijeve pasodinti kažkokią marionetinę Vyriausybę, net neabejoju. (...)

To nepavyko ir dabar Kijevą paimti, be abejo, Rusija labai nori, tačiau supranta, kad ten sutelktos stiprios ukrainiečių pajėgos, kad ryžtas gintis yra didelis. Be abejo, paimtas Kijevas derybose irgi būtų labai svarbus argumentas“, – teigė E.Papečkys.

Kalbėdamas apie ukrainiečių ryžtą kautis iki pergalės, karybos apžvalgininkas sakė, kad Ukraina šiuo metu kovoja modernų karą, kuris nepalieka abejonių dėl ukrainiečių pasiruošimo šiam karui.

„Mes matome labai daug vaizdo įrašų, kurie nepaneigiami, nesukurti, jie nepaimti, kaip rusai ima, iš amerikietiškų vaikiškų žaidimų. Ukrainiečių visi įrašai tikrai gali būti patvirtinti, dėl jų tikrumo abejonių nekyla ir juose matome numuštus lėktuvus, sraigtasparnius ir matome į nelaisvę paimtus Rusijos kariūnus.

Tikėti jais mes tikrai turime, negalime nepripažinti ukrainiečių karinio pasirengimo visos kariuomenės, ne tik oro gynybos, ir jie kariauja modernų karą. Nors didžioji dalis ginklų panašūs kaip Rusijos karinių pajėgų, įsiveržusių į Ukrainą, bet ukrainiečiai su tais ginklais kovoja nepalyginamai išmaniau ir efektyviau“, – dėstė specialistas.