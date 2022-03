V. Čmilytė-Nielsen skeptiška dėl laikinosios komisijos nepaprastosios padėties kontrolei

„Dėl nepaprastosios padėties mes pakankamai gerai sutariame, argumentai, manau, įtikino ir opozicijos narius, bent jau daugumą, matyti ir iš balsavimo. Ar reikia dar papildomo įrankio – mano galva, tai būtų laiko gaišimas“, – antradienį žurnalistams Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Lietuvos regionų frakcija antradienį paskelbė pradedanti rinkti parašus dėl iniciatyvos kurti specialią nepaprastosios padėties kontrolės komisiją. Tokiai iniciatyvai pateikti reikia ne mažiau kaip 36 Seimo narių parašų.

V. Čmilytės-Nielsen vertinimu, „tai yra opozicijos viena iš iniciatyvų mėginant, matyt, padidinti savo įtaką, įprasminti (savo veiklą)“.

„Man atrodo, kad ji nėra labai prasminga šioje vietoje“, – sakė parlamento vadovė.

Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą Seimas Lietuvoje iki balandžio 20-osios vidurnakčio pratęsė nepaprastąją padėtį. Už tokį sprendimą praėjusią savaitę balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo trys, susilaikė 43 parlamentarai.

Nutarimu dėl nepaprastosios padėties Seimas nustatė papildomų ribojimų: sustiprino valstybės sienos ir strateginių objektų apsaugą, uždraudė visų Rusijos bei Baltarusijos kontroliuojamų programų transliacijas, numatė galimybę riboti lietuviškų žiniasklaidos priemonių veiklą.

Seimo opozicijos atstovai šiuos draudimus vadino pertekliniais, nepamatuotais, pernelyg varžančiais konstitucines piliečių teises.

Lietuvos regionų frakcija pranešė inicijuojanti specialią kontrolės komisiją, kaip numato Nepaprastosios padėties įstatymas.

Jame nustatyta, kad Seimas nepaprastosios padėties parlamentinę kontrolę vykdo įstatymų nustatyta tvarka, prireikus sudaro specialią nepaprastosios padėties kontrolės komisiją – Seimo stebėtojus ir nustato jų įgaliojimus.

„Seimas apsisprendė varžyti konstitucines žmonių teises rinkti ir skleisti informaciją, įvesti ir apribojimai žiniasklaidai. Be to, nepaprastoji padėtis leidžia lanksčiau naudoti valstybės rezervus, paprastesnis ir skolinimasis. Dėl to yra reikalingas didesnis Seimo įsitraukimas atliekant parlamentinę kontrolę“, – pranešime cituojamas Lietuvos regionų frakcijos seniūnas Jonas Pinskus.

Komisiją siūloma formuoti iš 13 Seimo narių, turinčių leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Siūloma, kad nepaprastosios padėties kontrolės komisija savo išvadas pateiktų iki balandžio 30 dienos.