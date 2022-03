Protestuodami prieš A. Širinskienės pasiūlymą prie Seimo renkasi šimtai vilniečių: išsakė prašymą

„Mes esame visur“, „Legalizuokit mūsų meilę“, – skandavo susirinkę protestuotojai, nešini vėliavomis ir plakatais.

„Jau subrendo“, „30 metų turėtume būti laisvi, bet tą laisvę turi ne visi“, „Ar mūsų vienybė tokia trapi?“, „Agne, aš irgi stora, pikta ir myliu gėlynus!“ – tokius plakatus iškėlę kalbų nuo scenos klausėsi protesto akcijos dalyviai.

Susiburti LGBT bendruomenę prie Seimo paskatino parlamentarės A.Širinskienės pasiūlymas dėl naujai teikiamo Partnerystės įstatymo projekto.

„Kol Ukraina ginasi nuo Rusijos, Lietuva ginasi nuo vidinių prorusiškų jėgų. Seimo narė A.Širinskienė pateikė apgailėtiną pasiūlymą išbraukti partnerystę iš Seimo darbotvarkės.

Jei antradienį Seimas pritars Širinskienės siūlymui atidėti partnerystę, kitas šansas greičiausiai bus 2028 metais. Tad antradienį Seimo narių rankose atsidurs rimtas, geopolitinio lygmens sprendimas“, – kviesdama atvykti į protestą rašė jo organizatorė aktorė Elžbieta Latėnaitė.

„Tai – pilietinė akcija, palaikanti partnerystės įstatymą, kurį Širinskienė nori išbraukti net nesvarsčiusi. Nusprendėme susirinkti ir parodyti, kad žmogus teisės svarbios Lietuvoje ir turi būti atsižvelgta į visas grupes, ne tik į vieną heteroseksualų“,– sakė E.Latėnaitė lrytas.lt.

Savivaldybėje gautas leidimas renginiui iki 20 valandos, jame nurodyta 500 dalyvių. keli policininkai taikiai stebėjo įvykius minios kampe. „Pritariu visoms iniciatyvoms, kurios eina iš širdies, o šitas renginys toks ir yra“,– sakė Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko, su savo gyvenimo draugu Eduardu Platovu atėjęs pasižiūrėti Elžbietos Latėnaitės organizuoto renginio.

„Atėjo laikas atsirasti naujiems veidams. Taip ir turėtų būti. Kuo daugiau tokių iniciatyvų – tuo įdomesnis bus gyvenimas. Manau, Seimui reikėtų pagalvoti apie tai, kad poreikis pokyčiams yra. Ignoruoti šitos bangos neverta, neekonomiška ir nesąžininga. Manau, ši karta turi būti išklausyta – kiek dar gali būti prarastų kartų“,– džiaugėsi V.Simonko.

Dar iki protesto akcijos pradžios LGBT bendruomenę palaikantys žmonės buvo kviečiami rašyti laiškus anksčiau prieš Partnerystės įstatymą balsavusiems Seimo nariams, raginant juos nepritarti projekto išbraukimui iš darbotvarkės bei ateityje palaikyti šio įstatymo priėmimą.

Regionų frakcijos narė A.Širinskienė siūlo išbraukti Partnerystės įstatymo projektą iš Seimo pavasario sesijos darbų programos, argumentuodama tuo, kad Ukrainoje šiuo metu vyksta karas, o Partnerystės įstatymo svarstymas priešintų visuomenės grupes.

„Pasiūliau bent jau karo metu homoseksualų partnerystės įteisinimo nesvarstyti vien dėl to, kad jis priešina skirtingas visuomenės grupes ir nėra palaikomas didžiosios daugumos jos narių. Tad svarstymas prie santarvės ir vienybės neprisideda. Per metus trukusias kultūrines kovas laisviečiai to dar nesuprato“, – savo feisbuko paskyroje rašė A.Širinskienė.

Savo ruožtu Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, Laisvės partijos narys ir vienas Partnerystės projekto iniciatorių Tomas Vytautas Raskevičius atkirto, kad visuomenę priešina ne Partnerystės įstatymas, o būtent A.Širinskienė. Politikas dėl A.Širinskienės veiksmų kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją akcentuodamas, kad tokie parlamentarės siūlymai riboja jo, kaip Seimo nario mandatą.

„Gana mus skaldyti ir skirstyti. Visi vienodai mylime Lietuvą, Laisvę ir palaikome Ukrainą kovoje su „rašistais“. Visi esame žmonės, norintys elementarių teisių. Mes raginame palaikyti europietišką, o ne putinišką šeimos sampratą. O Kremliaus melagienas apie LGBT „grėsmę šeimai ir visuomenei“ drauge su homofobija siunčiame paskui rusų karinį laivą!“, – teigia protesto organizatoriai.