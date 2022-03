Ukrainos ambasadorius Lietuvoje dėkojo lietuviškai: „Jūs esate tikri draugai“

Vaizdo įraše sausio viduryje naujuoju ambasadoriumi Lietuvoje paskirtas P. Bešta lietuvių kalba dėkoja Ukrainai padedantiems lietuviams. „Noriu labai padėkoti Lietuvos žmonėms už neregėtą palaikymą ir pagalbą. Jūs esate tikri draugai. Dar kartą noriu kreiptis į jus, padėkite mums sustabdyti Rusijos agresiją. Kartu mes stiprūs. Slava Ukraini!“, – Ukrainos ambasadorius Lietuvoje P. Bešta.

Ukrainos ambasada Lietuvos Respublikoje kreipiasi į lietuvius, prašydami nesustoti palaikyti ukrainiečius ir padėti laimėti šią sunkią kovą.

Ukrainos ambasada Lietuvos Respublikoje atidarė oficialią banko sąskaitą, skirtą rinkti lėšas Ukrainai paremti, humanitarinei pagalbai užtikrinti, būtiniausioms apsaugos priemonėms, ginklams ir įrangai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms įsigyti.

Informacija paramai:

Valiuta: EUR /USD

Gavėjas: Embassy of Ukraine in the Republic of Lithuania

Sąskaitos numeris: LT88 7044 0901 0296 1248

IBAN: LT88 7044 0901 0296 1248

Bankas: AB SEB Bankas, Vilnius

SWIFT: CBVILT2X

Mokėjimo tikslas: parama Ukrainai