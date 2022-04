Įvertino mįslingą gaisrą Rusijos naftos bazėje: jei tai ukrainiečių darbas – protingas sprendimas

Karybos ekspertai svarsto, kad jeigu tai – ukrainiečių ataka, tuomet jie iš tiesų kerta per silpnąją Rusijos pajėgų vietą. Tiesa, neatmetama, kad Kremliaus režimas ataką Rusijos teritorijoje gali išnaudoti prieš Ukrainą nukreiptai propagandai.

Pasielgė protingai?

Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ svarstė, kad pastaruoju metu Rusijos strateginiuose objektuose stebimi incidentai greičiausiai nėra atsitiktinumas.

„Vakar įvyko du sprogimai Brianske – mieste, esančiame maždaug 110 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Buvo sunaikintos naftos perdirbimo gamyklos – tai labai svarbūs objektai, kurie užtikrina, kad rusų pajėgos turėtų kuro, turėtų kuo važiuoti – tiek tankai, tiek artilerija ir kitos priemonės.

Tame pačiame Brianske buvo sugadinti ir geležinkelio bėgiai, nuvirto kažkoks sąstatas.

Ukrainiečiai oficialiai neskelbia, ar tai daro jie, lygiai taip pat rusai kažkodėl vengia apkaltinti ukrainiečius – matyt, jie turi savo interesų, kodėl jie to nedaro.

Jeigu tai iš tikrųjų yra ukrainiečių darbas, manau, kad jie labai protingai daro – jie kerta per logistiką, o logistika ir be to jau yra Rusijos silpnoji vieta“, – įvertino V.Malinionis.

„Tikėtina, kad tai ženkliai gali prisidėti prie nesėkmingos rusų suplanuotos „operacijos“, – pridūrė jis.

Jeigu iš tiesų už gaisrą Briansko naftos bazėje atsakingi ukrainiečiai, V.Malinionio teigimu, tai parodytų, kad Ukrainos kovotojai jau pajėgūs suduoti tokį smūgį.

„Kai (balandžio mėnesį – aut.past.) įvyko Belgorodo naftos perdirbimo gamyklos sprogdinimas, tai buvo labiau ukrainiečių pusės avantiūra,jie ten panaudojo du sraigtasparnius.

O dabar mes net nežinome, kaip tai buvo pasiekta – tai reiškia, kad jie galimai jau turi kažkokį geresnį ginklą, kuriuo gali pasiekti net daugiau nei 100 kilometrų atstumą nuo savo sienos“, – pastebėjo atsargos pulkininkas.

V.Šlekys: „Taip atidengiami veiksmai pačios Rusijos teritorijoje“

Savo ruožtu karybos ekspertas, VU TSPMI politologas Deividas Šlekys teigė nesantis tikras, ar tikrai ukrainiečiai susprogdino Briansko naftos bazę.

„Viena vertus, tai labai įmanomas dalykas – ar diversinė grupė, ar raketiniais pajėgumais. Iš kitos pusės, Ukraina tokiu būdu atidengė veiksmus (kad ir netiesioginės kovos) pačios Rusijos teritorijoje. O tai gali suteikti V.Putino propagandai įrodymų: „Žiūrėkite, ukrainiečiai puola mus mūsų teritorijoje“.

Nesu iki galo apsisprendęs, ar tai yra kažkoks aplaidumas iš Rusijos pusės, esą kažkas kažkur rūkė… Kiek mačiau vaizdo įrašų, sprogimas buvo toks staigus, kad visgi gali būti, jog ukrainiečiai naikina tam tikrus logistinius taškus Rusijos pasienyje, siekdami ilguoju laikotarpiu stabdyti Rusijos tankų važiavimą – pačių degalų mažiau“, – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo D.Šlekys.

Grasinimai – iš baimės?

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui pirmadienį vėl prakalbus, esą branduolinio karo grėsmė yra reali, o Vakarai turėtų nebetiekti ginkluotės Ukrainai, V.Malinionis teigė, kad panašūs grasinimai iš Maskvos pusės buvo girdimi net karui neprasidėjus.

„Iš pačio V.Putino tokia žinutė išėjo dar prieš prasidedant karui, ir tos žinutės buvo nuolat kartojamos. Atrodo, kad Vakarai nustojo bijoti, ir tai yra gera žinia – Vakarų baimė buvo V.Putino agresijos variklis, todėl jo režimas praranda šį pranešimą.

Vakarai nustojo bijoti – jie reaguoja į tas žinutes siųsdami daugiau ginklų ir labiau remdami Ukrainą“, – pastebėjo V.Malinionis.

Atsargos pulkininkas neatmeta, kad naujai atsiradusi Vakarų drąsa gali būti susijusi su kokia nors pozityviai nuteikiančia žvlagybos informacija.

„Žiūrint į Vakarų optimizmą ir drąsą, galbūt jų žvalgybos kažką daugiau sužinojo. Nes ta drąsa tikrai labai pastebima. Galbūt tai yra geras ženklas“, – kalbėjo V.Malinionis.

Anot jo, dabar JAV artikuliavo naują viziją – jog Ukrainą reikia remti ginklais ne taip, kad ji atsilaikytų, tačiau būtent taip, jog ji šį karą laimėtų.

„Britanijos pusė labai taikliai Maskvos grasinimus pavadino „bravada“ – tai reiškia persigandusio asmens gąsdinimas. Tas persigandęs asmuo yra Rusijos režimas, tik šnekantis S.Lavrovo lūpomis“, – teigė jis.