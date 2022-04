S. Kairys prašo gyventojų vengti provokacijų gegužės 9-ąją ir leisti dirbti pareigūnams

„Manau, kad tai pirmiausia reikėtų palikti mūsų tarnyboms. Mes tuo ir skiriamės nuo kitų valstybių, kad civilizuotai galime spręsti ir užtikrinti įstatymo įgyvendinimą“, – žurnalistams antradienį sakė ministras po susitikimo su Valstybės saugumo departamento vadovu Dariumi Jauniškiu.

„Tikėčiausi brandžių reakcijų ir kažkokio bendro sąmoningumo, kuris nesukeltų daugiau problemų, o kaip tik parodytų, kad mes – civilizuota šalis ir problemas sprendžiame iš esmės, o ne vienos ar kitos datos kontekste“, – tvirtino jis.

Jis sakė matantis socialiniuose tinkluose raginimų atvykti prie kapinių, tačiau ragino gyventojus susitelkti į paramą Ukrainai kitus ilgalaikius darbus bei „neužkibti ant kabliuko, kuris gali gegužės 9-ąją atsitikti“.

„Yra tekę matyti, kad žmonės galvoja ateiti į tą vietą ar panašiai. Niekas neuždraus nei vieniems žmonėms eiti į kapines pagerbti mirusių, nei kitiems tiesiog į šitą procesą žiūrėti. Bet būtų gerai, kad tuo žiūrėjimu ir pasibaigtų visi dalykai ir tikrai neužkibtumėme ant kabliuko“, – sakė kultūros ministras.

Jis taip pat teigė informavęs VSD vadovą apie Kultūros ministerijos plačiau atvertas galimybes savivaldybėms spręsti dėl sovietinių paminklų, esančių kapinėse, nukėlimo. Ministras pabrėžė, kad Lietuva gerbs ir išlaikys tarptautinius įsipareigojimus saugoti palaidojimo vietas bet atskirs tai nuo karą propaguojančių monumentų.

VSD anksčiau yra įspėjęs, kad gegužės 9-ąją, kai Rusija mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, Lietuvoje galimos provokacijos ir smurtiniai incidentai.

Pasak žvalgybos, beveik neabejojama, kad kaip ir kasmet sovietų karių kapinėse bus rengiami minėjimai. Juos įvairiuose Lietuvos miestuose kasmet organizuodavo rusų diplomatai su Rusijos tėvynainių atstovais.

Šių renginių metu įprastai susirenka keli šimtai žmonių, įsisegusių Georgijaus juosteles, kurias Seimas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti.

VSD teigimu, taip pat gali atsirasti bandymų organizuotis artėjant gegužės 9-ajai, nes kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse jau dabar rengiamos demonstracijos, kurių metu reiškiama parama Rusijos karui Ukrainoje.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus, pastatytus sovietmečiu pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.