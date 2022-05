Kaip sako pats V.Adamkus, nors per savo gyvenimą jis gavo nesuskaičiuojamą kiekį įvairiausių nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, šis jam – vienas brangiausių, nes atspindi svarbiausias vertybes jo gyvenime.

„Esu giliai sujaudintas ir dėkingas. Šis įvertinimas skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą. Jeigu mano darbai šiandienos piliečio akyse buvo būtent tokie, reiškia, esame bendraminčiai“, – sakė V.Adamkus.

Buvęs šalies vadovas teigė visą savo sąmoningą gyvenimą stengęsis dirbti savo valstybei, siekęs, kad Lietuva būtų laisva, demokratiška ir europietiška. Jis sakė manąs, kad panašūs lūkesčiai lydėjo ir A.Stulginskio gyvenimą.

„Gerbiamieji, tikras politikas niekada nedirba dėl įvertinimo ar apdovanojimų. Viskas dėl žmonių, valstybės, demokratiško ir oraus gyvenimo. Viskas vardan tos Lietuvos. A.Stulginskio žvaigždės šviesoje nuoširdžiai linkiu, kad Lietuva tokia ir išliktų visais laikais, visose istorinėse situacijose. Tokia, kokia ji yra šiandien, prisidėdama prie laisvės ir tiesos gynimo.

Kokia ji yra ir šiandien, ukrainiečiams ir visiems pasaulio žmonėms sakydama: „Už jūsų ir mūsų laisvę“. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurių valia tai vyksta. Dėkoju už apdovanojimą, kurį laikau vienu iš svarbiausių savo gyvenime“, – dėkojo V.Adamkus.

Apdovanojimą atsiėmęs kadenciją baigęs prezidentas apgailestavo, kad kartu su juo negalėjo atvykti žmona Alma Adamkienė. Anot V.Adamkaus, nors ji jaučiasi neblogai, gydytojai pataria A.Adamkienei būti namuose.

„Ji be galo norėjo dalyvauti čia, su mumis. Bendrai paėmus, ji jaučiasi neblogai, tačiau ją vis dar kankina buvęs insultas, ir, gydytojų patarimu, jai patarta dar susilaikyti ir stebėti mane, ir jus visus, per nuotolį, per televiziją“, – papasakojo V.Adamkus.

Opoziciją supykdė V.Pranckiečio kreipimasis į V.Landsbergį

Į apdovanojimo įteikimo ceremoniją atvyko ne tik pats V.Adamkus, bet ir prezidentas Gitanas Nausėda, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.

Ceremonijoje kalbą sakė prezidentas G.Nausėda, A.Stulginskio žvaigždės steigimo iniciatorius, buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, taip pat – apdovanojimo skyrimo komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

Pasisakyti atėjęs V.Pranckietis į V.Adamkų, G.Nausėdą ir V.Landsbergį kreipėsi tardamas „Jūsų Ekscelencija“. Kai šiuos žodžius jis tarė ir V.Landsbergiui, Seime iš opozicijos pusės nuskambėjo ironiškas šūktelėjimas.

Beje, į antradienio parlamento plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas įstatymo projektas dėl valstybės vadovo statuso V.Landsbergiui suteikimo.

G.Nausėda: „Net būdamas politikoje, visada išlikote žmogumi“

Prezidentas G.Nausėda savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kaip lengva ir malonu kalbėti apie prezidentą V.Adamkų.

„Jį likimas apdovanojo nuostabiu, įdomiu ir turiningu gyvenimu. Kartais net sunku įsivaizduoti, kad tai žmogus, kuris gyveno dar toje epochoje, apie kurią daugiausia žinome iš istorijos vadovėlių, žinome viešojo gyvenimo klasikus, o su kai kuriais iš jų V.Adamkus turėjo galimybę bendrauti tiesiogiai, vėliau palaikyti ilgamečius ryšius“, – sakė G.Nausėda.

Šalies vadovas kalbėjo, kad V.Adamkaus gyvenimas atspindėjo ir dramatišką Lietuvos istoriją – nepriklausomybę.

„Prezidentas V.Adamkus, net pasitraukęs iš Lietuvos, visada liko Lietuvoje, – visas jo gyvenimas, profesinė veikla buvo nukreipti į tai, kad vieną gražią dieną, galiu tai tvirtinti už jus, jūs tikėjote, kad Lietuva bus laisva“, – tvirtino G.Nausėda.

„Nuostabu, kad būdamas politikoje, jūs visada išlikote žmogumi. Išlaikėte aukštą moralumo standartą – tikrai ne visiems tai pavyksta. Jums tai pavyko. Pirmiausia, jūs esate žmogus, kuris supranta, atjaučia, pergyvena, piktinasi dėl neteisybės. O tik vėliau jūs esate tas, kuris rūpinasi bendruomeniniais visos valstybės reikalais“, – pridūrė šalies vadovas.

G.Nausėda atkreipė dėmesį ir į tai, kad V.Adamkus, net ir baigęs kadenciją, ir toliau Prezidentūroje lankosi bei darbuojasi itin dažnai.

„Daug kas galėtų vietoje jūsų pasakyti, kad aš jau savo didžiąją naštą pakėliau, garbingai nešiau ir dabar galiu pailsėti. Tik ne prezidentas V.Adamkus“, – akcentavo šalies vadovas.

Seimas šių metų kovo pabaigoje nusprendė A.Stulginskio žvaigžde apdovanoti V.Adamkų ir JAV senatorių Richardą Josephą Durbiną. Jie tapo pirmaisiais šio Seimo apdovanojimo laureatais. Senatoriui R.D.Durbinui apdovanojimas bus įteiktas vėliau.

Aukščiausiu Seimo apdovanojimu – A.Stulginskio žvaigžde – siekiama įvertinti Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.

Šį apdovanojimą parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga, siekdamas pagerbti iškilią A.Stulginskio asmenybę.