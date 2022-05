„Šeimų sąjūdžio“ vadovas – apie rėmėjų skaičių, nesulauktą G. Nausėdos sveikinimą ir būtinybę eiti į politiką

„Pasirinkimo jau nėra, mes privalome pradėti dalyvauti politikoje. Nors mes jau nuo praeitų metų gegužės 15 dienos vienu ar kitu variantu joje dalyvaujame.

Kuriose savivaldybėse mūsų žmonės bus pajėgūs, kompetentingi sudaryti komitetus, tai dalyvaus kaip komitetai. O toliau tikimės remti ar pavienius kandidatus į merus, ar kažkurių partijų atstovus, kurie atitiks mūsų konkrečią programą“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ pranešė R.Grinevičius.

Pats R.Grinevičius tikino, jog šiuo metu nėra priėmęs sprendimo kandidatuoti į merus, vis dėlto, tokio varianto visiškai neatmeta.

„Gyvenime niekas nieko neatmeta“, – teigė jis.

Du skirtingi „Šeimos gynimo maršai“

Pernai gegužę Vilniaus Vingio parke įvykęs ir daugiatūkstantinę minią pritraukęs „Didysis šeimos gynimo maršas“ šiemet atrodė kitaip – negavus Vilniaus miesto savivaldybės leidimo mitingą rengti sostinėje, organizacijos renginys persikėlė į privačią sodybą Kauno rajone.

Tiesa, pats R.Grinevičius teigė manantis, kad šiuos du renginius galima sulyginti.

„Pernai, mūsų turimais skaičiavimais, renginyje buvo tikrai ne mažiau nei 15–18 tūkst. žmonių, policija įvardijo 10 tūkst., o šiemet, remiantis sodybos savininkų nuomone, pagal automobilių skaičių, kurie buvo pastatyti tam tikroje pievoje, turėjo būti ne mažiau nei 4 tūkst.“, – pasakojo R. Grinevičius.

„Pernai gegužės 15-ąją buvo renginys su trenksmu, bet būtent šių metų mūsų renginys, vertinant visą puolimą, trukdymą, drąsiai prilyginu praeitų metų renginiui“, – pabrėžė jis.

Paklaustas, kiek organizacija turi skyrių, kiek iš viso jai priklauso žmonių, R.Grinevičius atsakė, kad „yra nariai ir yra rėmėjai, tai skaičiaus nėra prasmės įvardyti, bet jis yra pakankamas“.

„Suvažiuoti į šitą sodybą iš nuošaliausių kampelių, iš Biržų, iš Radviliškio – tas palaikymas tikrai yra. Be to, yra ir finansinė parama – be tų žmonių mes tikrai nebūtume padarę net ir šio renginio“, – pabrėžė organizacijos pirmininkas.

Šiemet žiniasklaidos atstovai, norėję dalyvauti „Šeimos gynimo marše“, turėjo sumokėti 1000 eurų mokestį. R.Grinevičiaus teigimu, nei viena žiniasklaidos priemonė nesusimokėjo.

„Iš sisteminės žiniasklaidos niekas nesusimokėjo. Kiek mes turime žinių, apsauga nė vieno nepraleido“, – nurodė jis.

Klausimai dėl prezidento sveikinimo

Šiais metais „Didysis šeimos gynimo maršas“, priešingai negu pernai, negavo ir prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo.

Vis dėlto, R.Grinevičius įsitikinęs, kad šalies vadovo sveikinimas šiemet nebuvo skirtas ir gegužės 15 dieną Katedros aikštėje vykusio LGBT bendruomenę palaikančio renginio „Visos šeimos svarbios“ dalyviams, nors ir buvo transliuotas būtent šios akcijos metu.

„Pernai prezidento kalba į mitingo garso režisierių pultą atėjo likus 5–10 minučių, ta kalba buvo skirta konkrečiai Lietuvos šeimoms, dalyvaujančioms Vingio parke.

Šių metų pasveikinimas, nors daug politologų ir žiniasklaidos traktuoja, kad jis buvo adresuotas asmenims, susirinkusiems vadinamajame mitinge Katedros aikštėje, bet mūsų duomenimis, jis nebuvo atsiųstas tiesiogiai būtent šiam renginiui – organizatoriai tiesiog jį paėmė iš „Youtube“ platformos ir panaudojo kaip sveikinimą, skirtą būtent tai žmonių grupei“, – nurodė organizacijos pirmininkas.

„Tiesioginio sveikinimo, kaip pernai, mes negavome, bet galėjome panaudoti tą patį variantą, per ekranus paleisti prezidento sveikinimą ir pasigirti, kad jis adresuotas mūsų susirinkusiems žmonėms, (...) bet tokių dalykų mes nedarome“, – pridūrė jis.

R.Grinevičiaus teigimu, daugiau susitikimų su Prezidentūros atstovais organizacija neturėjo.

„Su Prezidentūra po paskutinio susitikimo nebuvo kontakto, o su partijomis – nebent neoficialūs, oficialių nebuvo. Stebime situaciją, žiūrime, jeigu įstatymų bazėse yra mus liečiantis įstatymų projektas – kreipiamės, rašome, kad reaguotų į mūsų pasiūlymus, bet konkrečių bendravimų nėra“, – nurodė jis.

Vilniaus valdžiai atšaukus leidimą „Didįjį šeimos gynimo maršą 2022“ rengti sostinės Vingio parke, tūkstančiai Lietuvos šeimų sąjūdžio rėmėjų praėjusią savaitę susirinko Jadagonių kaime (Kauno r.) esančioje „Pušyno poilsiavietėje“.

Pirminiais skaičiavimais, galėjo susirinkti keli tūkstančiai žmonių. Renginio metu „Šeimų sąjūdžio“ atstovai ragino dalyvius kurti visuomeninius komitetus artėjantiems savivaldos rinkimams.

„Artėja savivaldos rinkimai. Savivalda yra būtent ta sritis, kur sprendžiami pagrindiniai šeimos, žmogaus, kasdieninio gyvenimo klausimai. Būtent nuo savivaldos gali ir turi būti pradėtas valstybės susigrąžinimo ir atnaujinimo darbas“, – į renginio dalyvius kreipėsi Lietuvos šeimų sąjūdžio koordinatorė Vitolda Račkova. Daugiau apie tai skaitykite čia.