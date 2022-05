Lietuva įsitraukia į Tarptautinio Teisingumo Teismo bylą dėl Rusijos karo Ukrainoje

Šaliai šioje byloje atstovauti įgaliota Teisingumo ministerija.

„Rusija kartu su Baltarusijos pagalba iki šiol vykdo karo veiksmus ir jie nesustoja, kasdien įvykdydamos naujus nusikaltimus“, – pasitarime sakė teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Anot jos, byla Tarptautiniame Teisingumo Teisme nagrinėjama pagal Kyjivo pareiškimą.

„Ukraina byloje teigia, kad Rusija negali pateisinti savo karinių veiksmų, remdamasi melagingais teiginiais apie Ukrainos valdžios vykdytą genocidą Luhansko ir Donecko srityse. O, pradėjusi karinius veiksmus, pati Rusija vykdo genocidą“, – kalbėjo ministrė.

Jos teigimu, Lietuva prie bylos prisidėti gali pagal 1948 metų Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį.

„Tai svarbus žingsnis ne tik Ukrainos palaikymui. (...) Lietuva niekada nėra įstojusi į bylą Tarptautiniame Teisingumo Teisme, tai taip pat yra svarbu dėl įgūdžių formavimo“, – aiškino E. Dobrowolska.

Pasak ministrės, prie bylos turėtų prisidėti ir kitos Baltijos šalys.

Rusijos karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui tiria ir Tarptautinis Baudžiamasis Teismas.

Be kita ko, Lietuva tarptautinei bendruomenei yra pasiūliusi svarstyti galimybę įsteigti specialų tribunolą dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Pasak ministrės, diskusijos šiuo klausimu dar vyksta.

„Keliais būdais galima prie to prieiti. (...) Ar eiti per kelių valstybių susitarimą, ar eiti per tarptautinių organizacijų formatą. Tai yra dėliojama“, – kalbėjo E. Dobrowolska.

Ministrė nenurodė, kada specialusis tribunolas galėtų būti įsteigtas.