Šalies politikų reitinguose – seniai nematyti ir sunkiai paaiškinami pokyčiai

Šeštadienį „Lietuvos ryte“ paskelbti naujausi „Vilmorus“ atliktos apklausos rezultatai šįkart palankūs ne tik prezidentui Gitanui Nausėdai, kurį palankiai įvertino per 60 proc. apklaustųjų arba devyniais procentiniais punktais daugiau nei kovą.

Pokyčiai reitingų lentelėje turėjo gerokai nustebinti ir ministrus.

Per pastaruosius kelis mėnesius vos pastebimai smuktelėjo tik premjerės Ingridos Šimonytės reitingas. Kovą ją palankiai vertino 35,5 proc. apklaustųjų, šįkart – 35,2 proc.

Tuo metu I.Šimonytės vadovaujamai Vyriausybei ir kitiems jos nariams gyventojai buvo gerokai atlaidesni nei anksčiau.

Daugiau ar mažiau pakilo visų ministrų akcijos, net ir tų, apie kurių veiklą žmonės ilgą laiką nieko negalėjo pasakyti ir jiems buvo sudėtinga ją įvertinti.

Komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas mano, kad šiuo atveju galėjo suveikti visoje Europoje stebimas fenomenas, kuris padėjo išsaugoti premjero kėdę Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui.

Nors buvo manoma, kad prieštaringai vertinamas politikas joje jau neišsilaikys, tačiau vengrai išsigando pokyčių ir jo vadovaujama partija balandį dar kartą laimėjo parlamento rinkimus.

Anot M.Lapinsko, didesnių geopolitinių įvykių ir sukrėtimų laikotarpiu žmonės esą ima kur kas atlaidžiau vertinti vietos politikus, vengiama juos kritikuoti ar teisti.

Specialistas pastebėjo, kad tokiu metu gerokai padidėja politikų galimybė būti perrinktiems.

Laukdami ramesnių laikų žmonės esą yra linkę susitelkti aplink kažkokią vėliavą. „Tokiais atvejais atsiranda noras atidėti vidines rietenas. Matyt, ir mūsų ministrams dabar yra suteiktas toks pasitikėjimo kreditas“, – svarstė jis.

M.Lapinsko nuomone, nestabiliais laikais žmonės nenori pokyčių, priešingai - stengiasi jų išvengti.

„Kai šalia vyksta karas ar kitokie kataklizmai, kyla būtinybė įsikibti į kažkokius turėklus, bent jau kol laivas siūbuoja.

Žmonės tikriausiai sau tyliai pagalvoja, jog kai netoliese vyksta tokie dalykai, mums čia neverta kelti didesnių bangų ir būti smulkmeniškiems, tegul politikai kol kas ten sau pabūna, o paskui bus matyti.

Kitaip tariant, kai gangrenuoja koja, turbūt niekas nesiskundžia dėl to, kad šiek tiek pakosti“, – išaugusį gyventojų pasitikėjimą Vyriausybe ir visais ministrais aiškino M.Lapinskas.

Vis dėlto, komunikacijos specialistas nemano, jog dėl dabartinių geopolitinių grėsmių savo šalies valdžiai labiau palankūs tapę gyventojai tokie išliks ilgam.

„Viskas gali staiga pasikeisti, kai atslūgs dėmesys karui Ukrainoje ir pirmuosiuose laikraščių puslapiuose atsiras naujos temos“, – mano M.Lapinskas.

Anot eksperto, karo metu kitaip elgiasi ir patys politikai.

Akivaizdu, kad jau keletą mėnesių jie stengiasi nesivelti į ginčus, nekelti naujų aštresnių temų vidaus politikoje.

„Nes kitaip rizikuotų atrodyti smulkmeniški, gal net sulauktų priekaištų, kad jiems nerūpi, kas vyksta Ukrainoje“, – pastebėjo M.Lapinskas.

Dėl to, kad visų dėmesys buvo nukrypęs į karą šioje šalyje, nieko ypatinga nenuveikė ir Vyriausybė. Bet, anot M.Lapinsko, kai nieko nenuveiki, tai ir kritikuoti nėra už ką.

Politologas Vytautas Dumbliauskas padidėjusį žmonių palankumą Vyriausybei ir jos nariams taip pat aiškino įvykiais Ukrainoje ir bendru pasauliniu kontekstu.

Pasak V.Dumbliausko, nors metas ypač sudėtingas, esą negali teigti, kad Vyriausybė veiktų neadekvačiai.

„Atlyginimai mokami, pensijos netgi didinamos, prekių netrūksta. Žmonėms gali atrodyti, kad Vyriausybė laiko situaciją savo rankose ir todėl tas vertinimas jai labiau palankus“, – svarstė politikos ekspertas.

Tiesa, M.Dumbliauskas pripažino, jog sunku būtų išskirti konkrečius Vyriausybės darbus, bet ji esą neatrodo nedarbinga.

„Ji dirba, nekreipia dėmesio į kritiką, ypač I.Šimonytė. Man net atrodo, kad premjerė baigs savo politinę karjerą, grįš ar į universitetą, ar į banką. Panašu, kad jai nerūpi reitingai“, – svarstė politologas.

Kita priežastis, kuri, anot V.Dumbliausko, ministrams leidžia augintis raumenis – silpnas jos kritikų choras opozicijoje.

Vis dėlto, anot politologo, šiandieninius gyventojų nuotaikų pokyčius turbūt lemia ir psichologiniai dalykai: „Pastaruoju metu ir patys žmonės turbūt ėmė kelti mažesnius reikalavimus mūsų politikams, visi supranta, kad yra svarbesnių reikalų.

Situacija Ukrainoje labai neaiški, žmonės vis dar jaučia didelę įtampą ir galbūt todėl atsiranda įsitikinimas, kad pas mus viskas dar nėra taip blogai. Iš tikrųjų, mes gyvi ir tai – svarbiausia“.

Karas Ukrainoje ir padidintas dėmesys gynybai turbūt lėmė tai, kad ypač išaugo žmonių pasitikėjimas kariuomene, taip pat didėjo palankumas krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui.

Apklausa rodo, kad šis politikas įsitvirtino trečioje reitingų lentelės vietoje, į priekį praleisdamas tik G.Nausėdą ir socialdemokratų lyderę Viliją Blikevičiūtę.

Ministro veiklą pastaruoju metu palankiai įvertino 3,7 proc. daugiau apklaustųjų nei kovą.

Savo pozicijas pagerino ir vidaus reikalų ministrė konservatorė Agnė Bilotaitė. Jos veiklą palankiai ėmė vertinti 2,4 proc. daugiau gyventojų.

Toliau didėja ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės populiarumas. Palyginti su kovu, jos veiklą palankiai ėmė vertinti 3,1 proc. daugiau gyventojų.

Nepaisant kainų šoko bei prezidento kritikos dėl vėluojančių antiinfliacinių priemonių, ūgtelėjo ir finansų ministrės Gintarės Skaistės reitingai. Jos veiklą gegužę palankiai įvertino 26,4 proc. apklaustųjų, kai tuo metu kovą jai simpatizavo 20,8 proc. žmonių.

Karantino pabaigą pavasarį paskelbęs sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys jau irgi kapstosi aukštyn.

Tiesa, 0,3 proc. daugiau palankių vertinimų sulaukęs ministras pagausino ir jį nepalankiai vertinančių gyventojų būrį. Pastarasis netgi padidėjo 2,2 proc.

Gegužę žmonės kitaip ėmė žvelgti net ir į reitingų dugne įsitvirtinusį konservatorių lyderį Gabrielių Landsbergį.

Kovą jo veiklą palankiai vertino 17,5 proc. gyventojų, dabar – 22,2 proc. Nuo 65,7 proc. iki 61,5 proc. sumažėjo ir nepalankiai jį vertinančių žmonių.

Dėl to užsienio reikalų ministras ir vėl nebėra daugiausiai nepalankių vertinimų sulaukiantis politikas. Šį titulą susigrąžino Lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis.

Europarlamentaro veiklą pastarąjį kartą nepalankiai įvertino 63,1 proc. apklaustųjų. Kovą tokių buvo 60,7 proc.

Daugiau palankių vertinimų pastaruoju metu sulaukė ir aplinkos ministras liberalas Simonas Gentvilas, ypač Kultūros ministerijai vadovaujantis jo partijos kolega Simonas Kairys.

Pastarojo reitingai per porą mėnesių atsiplėšė nuo dugno – ministrą palankiai vertina jau 17,3 proc. apklaustųjų (kovą tokių buvo 13 proc.).

Keliais punktais palankiau buvo įvertinta ir Energetikos ministerijai vadovaujančio konservatoriaus Dainiaus Kreivio veikla, galvą iškišo ir Laisvės partijos į susisiekimo ministrus deleguotas Marius Skuodis.

Nustojo čiuožę žemyn net mikroskopiniai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovaujančios Laisvės partijos lyderės Aušrinės Armonaitės reitingai.

Per kelis pastaruosius mėnesius palankiai jos veikla vertinančių žmonių skaičius išaugo 3,8 proc. - nuo 12,6 proc. kovą iki 16,4 proc. gegužę. Be to, 0,6 proc. (iki 61,3 proc.) susitraukė A.Armonaitės veiklą nepalankiai vertinančiųjų gyventojų gretos.

Daugiau palankių vertinimų šįkart sulaukė ir švietimo, mokslo bei sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska ir net opozicijos bei ūkininkų iš posto verčiamas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.